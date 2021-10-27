https://ria.ru/20211027/sud-1756533490.html

Иск Земфиры к Гришковцу начнут рассматривать 30 ноября

Иск Земфиры к Гришковцу начнут рассматривать 30 ноября - РИА Новости, 27.10.2021

Иск Земфиры к Гришковцу начнут рассматривать 30 ноября

Останкинский суд Москвы 30 ноября начнет рассматривать по существу иск Земфиры к драматургу и писателю Евгению Гришковцу - певица требует взыскать с него 1,5... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T17:16

2021-10-27T17:16

2021-10-27T17:25

общество

евгений гришковец

земфира

культура

новости культуры

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Останкинский суд Москвы 30 ноября начнет рассматривать по существу иск Земфиры к драматургу и писателю Евгению Гришковцу - певица требует взыскать с него 1,5 миллиона рублей из-за порочащих сведений, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Судебное заседание назначено на 30 ноября, на 15.00", - рассказал собеседник агентства. Сегодня по данному заявлению была проведена беседа, предварительный этап.Как ранее сообщали в суде, Земфира в иске указала, что 27 мая в программе "Би Коз" на телеканале "Дождь"* Гришковец высказался оскорбительно о ней и ее творчестве, назвав певицу "наркоманкой".Земфира просит признать данные сведения не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. Сам ролик с интервью она требует удалить. В случае удовлетворения иска певица также просит суд обязать Гришковца "незамедлительно, со дня вступления решения в законную силу, опровергнуть эти сведения" путем размещения на "Дожде"* соответствующего материала.Иск включает и материальные требования – полтора миллиона рублей компенсации морального вреда, а также более 45 тысяч рублей юридических расходов.*СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://radiosputnik.ria.ru/20210728/insider-1743218833.html

https://ria.ru/20210526/prigozhin-1734176888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, евгений гришковец, земфира, новости культуры