https://ria.ru/20211027/sud-1756533490.html
Иск Земфиры к Гришковцу начнут рассматривать 30 ноября
Иск Земфиры к Гришковцу начнут рассматривать 30 ноября - РИА Новости, 27.10.2021
Иск Земфиры к Гришковцу начнут рассматривать 30 ноября
Останкинский суд Москвы 30 ноября начнет рассматривать по существу иск Земфиры к драматургу и писателю Евгению Гришковцу - певица требует взыскать с него 1,5... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:16
2021-10-27T17:16
2021-10-27T17:25
общество
евгений гришковец
земфира
культура
новости культуры
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Останкинский суд Москвы 30 ноября начнет рассматривать по существу иск Земфиры к драматургу и писателю Евгению Гришковцу - певица требует взыскать с него 1,5 миллиона рублей из-за порочащих сведений, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Судебное заседание назначено на 30 ноября, на 15.00", - рассказал собеседник агентства. Сегодня по данному заявлению была проведена беседа, предварительный этап.Как ранее сообщали в суде, Земфира в иске указала, что 27 мая в программе "Би Коз" на телеканале "Дождь"* Гришковец высказался оскорбительно о ней и ее творчестве, назвав певицу "наркоманкой".Земфира просит признать данные сведения не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. Сам ролик с интервью она требует удалить. В случае удовлетворения иска певица также просит суд обязать Гришковца "незамедлительно, со дня вступления решения в законную силу, опровергнуть эти сведения" путем размещения на "Дожде"* соответствующего материала.Иск включает и материальные требования – полтора миллиона рублей компенсации морального вреда, а также более 45 тысяч рублей юридических расходов.*СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://radiosputnik.ria.ru/20210728/insider-1743218833.html
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общество, евгений гришковец, земфира, новости культуры
17:16 27.10.2021 (обновлено: 17:25 27.10.2021)
Иск Земфиры к Гришковцу начнут рассматривать 30 ноября
Иск Земфиры к Гришковцу на сумму 1,5 миллиона рублей начнут рассматривать 30 ноября
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Останкинский суд Москвы
30 ноября начнет рассматривать по существу иск Земфиры
к драматургу и писателю Евгению Гришковцу - певица требует взыскать с него 1,5 миллиона рублей из-за порочащих сведений, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Судебное заседание назначено на 30 ноября, на 15.00", - рассказал собеседник агентства. Сегодня по данному заявлению была проведена беседа, предварительный этап.
Как ранее сообщали в суде, Земфира в иске указала, что 27 мая в программе "Би Коз" на телеканале "Дождь"* Гришковец высказался оскорбительно о ней и ее творчестве, назвав певицу "наркоманкой".
Земфира просит признать данные сведения не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. Сам ролик с интервью она требует удалить. В случае удовлетворения иска певица также просит суд обязать Гришковца "незамедлительно, со дня вступления решения в законную силу, опровергнуть эти сведения" путем размещения на "Дожде"* соответствующего материала.
Иск включает и материальные требования – полтора миллиона рублей компенсации морального вреда, а также более 45 тысяч рублей юридических расходов.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.