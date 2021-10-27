В Нальчике будут судить убийцу, скрывавшегося 19 лет
В Кабардино-Балкарии будут судить мужчину, совершившего убийство весной 2002 года
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида" у входа в здание Красноярского краевого суда
НАЛЬЧИК, 27 окт – РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который 19 лет скрывался после убийства, сообщает региональное надзорное ведомство.
"По версии следствия, в апреле 2002 года в Нальчике обвиняемый совместно с двумя лицами совершил убийство местного жителя, при этом с целью сокрытия следов преступления они неправомерно завладели чужим автомобилем", - говорится в сообщении.
В 2003 году двое участников преступления были осуждены Верховным судом Кабардино-Балкарии к длительным срокам заключения.
"Обвиняемый с 2004 года находился в международном розыске. В июне 2021 он был задержан на территории Республики Крым, где скрывался под иными анкетными данными", - уточняет прокуратура. Уголовное дело направлено в Верховный суд Кабардино-Балкарии для рассмотрения по существу.
21 сентября, 11:01В Калининграде задержали подозреваемого в убийстве подростка в 2018 году
В правоохранительных органах региона РИА Новости пояснили, что речь идет об убийстве полковника налоговой полиции Барасби Шхагапсоева в 2002 году. Во время конфликта в одном из частных домов в Нальчике ему нанесли множество колото-резанных ранений.
После этого трое участников драки вывезли пострадавшего за город, где зарезали. Тогда же подозреваемые были задержаны и вскоре арестованы. В июле 2002 года суд изменил одному из обвиняемых меру пресечения на подписку о невыезде, после чего мужчина бежал за границу.