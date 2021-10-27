https://ria.ru/20211027/sud-1756498546.html

В Нальчике будут судить убийцу, скрывавшегося 19 лет

В Нальчике будут судить убийцу, скрывавшегося 19 лет - РИА Новости, 27.10.2021

В Нальчике будут судить убийцу, скрывавшегося 19 лет

Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который 19 лет скрывался после убийства,... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:03

2021-10-27T15:03

2021-10-27T15:03

происшествия

нальчик

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 27 окт – РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который 19 лет скрывался после убийства, сообщает региональное надзорное ведомство."По версии следствия, в апреле 2002 года в Нальчике обвиняемый совместно с двумя лицами совершил убийство местного жителя, при этом с целью сокрытия следов преступления они неправомерно завладели чужим автомобилем", - говорится в сообщении.В 2003 году двое участников преступления были осуждены Верховным судом Кабардино-Балкарии к длительным срокам заключения."Обвиняемый с 2004 года находился в международном розыске. В июне 2021 он был задержан на территории Республики Крым, где скрывался под иными анкетными данными", - уточняет прокуратура. Уголовное дело направлено в Верховный суд Кабардино-Балкарии для рассмотрения по существу.В правоохранительных органах региона РИА Новости пояснили, что речь идет об убийстве полковника налоговой полиции Барасби Шхагапсоева в 2002 году. Во время конфликта в одном из частных домов в Нальчике ему нанесли множество колото-резанных ранений.После этого трое участников драки вывезли пострадавшего за город, где зарезали. Тогда же подозреваемые были задержаны и вскоре арестованы. В июле 2002 года суд изменил одному из обвиняемых меру пресечения на подписку о невыезде, после чего мужчина бежал за границу.

https://ria.ru/20211012/zaderzhanie-1754194628.html

https://ria.ru/20210921/ubiystvo-1751093114.html

нальчик

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нальчик, кабардино-балкарская республика (кбр)