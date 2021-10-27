https://ria.ru/20211027/strelba-1756511247.html

Житель Чебоксар устроил стрельбу в девятиэтажном доме

Житель Чебоксар устроил стрельбу в девятиэтажном доме - РИА Новости, 27.10.2021

Житель Чебоксар устроил стрельбу в девятиэтажном доме

Житель Чебоксар устроил стрельбу из обреза в девятиэтажке, ни в кого не попал, позже тело стрелявшего нашли в лесу, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:39

2021-10-27T15:39

2021-10-27T15:55

происшествия

чебоксары

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 окт - РИА Новости. Житель Чебоксар устроил стрельбу из обреза в девятиэтажке, ни в кого не попал, позже тело стрелявшего нашли в лесу, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Чувашии.По данным СУСК, мужчина стрелял из обреза в квартире и в подъезде дома на улице Гузовского, никто не пострадал."Жители дома сообщили в полицию, мужчина скрылся с места происшествия. Через некоторое время его тело нашли в лесопосадке", - сказал собеседник агентства.Как уточнил агентству источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой."Следственными органами СК России по Чувашии устанавливаются обстоятельства обнаружения тела мужчины в лесопосадке по улице Сверчкова в городе Чебоксары. По данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - заявили в пресс-службе регионального СУСК.

https://ria.ru/20211026/kvartira-1756257431.html

чебоксары

россия

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происшествия, чебоксары, следственный комитет россии (ск рф), россия