https://ria.ru/20211027/stavki-1756413247.html

Российские банки начали повышать ставки по вкладам

Российские банки начали повышать ставки по вкладам - РИА Новости, 27.10.2021

Российские банки начали повышать ставки по вкладам

Многие крупные российские банки, реагируя на действия регулятора, начали повышать ставки по вкладам, свидетельствуют результаты опроса кредитных организаций,... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T05:06

2021-10-27T05:06

2021-10-27T08:59

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Многие крупные российские банки, реагируя на действия регулятора, начали повышать ставки по вкладам, свидетельствуют результаты опроса кредитных организаций, проведенного РИА Новости.Банк России 22 октября повысил ключевую ставку на 0,75 процентного пункта, до 7,5 процента годовых. Таким образом, этот показатель вернулся на уровень июня — июля 2019 года.Ставки по вкладам будут расти активнее кредитных, что в ближайшей перспективе окажет давление на чистую процентную маржу российских розничных банков, рассказал аналитик компании "Хоум Кредит" Станислав Дужинский. При этом он отметил, что участники будут ориентироваться не только на ставку рефинансирования: они учитывают конкурентную среду, баланс спроса и предложения, ситуацию на финансовых рынках.Одним из первых на курс ЦБ стал реагировать Росбанк. Его клиенты с 25 октября получают дополнительные 2,5 процента к основным 7,5 процента годовых. Кроме того, следить за ситуацией намерены "Открытие" и ВТБ, у которого доходность по одному из вкладов уже достигла 8,5 процента.Еще до повышения ключевой ставки доходности по вкладам в банке "Дом.РФ" возросли от 0,4 до 1,5 процентного пункта. Заранее повысил ставку Почта Банк — с 21 октября она выросла до восьми процентов годовых. Также поступил Новикомбанк, уже поднявший значение на 0,75 процентных пункта.К аналогичным действиям готов банк "Санкт-Петербург", проценты по вкладам которого учитывали ожидаемый рост ключевой ставки на 0,25-0,5 процента. После неожиданного изменения ставки на 0,75 процента банк с учетом комментариев ЦБ по итогам заседания по ДКП пересмотрел свой прогноз и теперь планирует добавить к доходности по вкладам 0,5-1 процентный пункт до конца года.Также повысят ставки на 0,2-0,5 процентного пункта Абсолют Банк, ПСБ, Совкомбанк и "Зенит". При этом часть игроков рынка еще не определилась, как и когда это сделает: в ближайшее время собираются обновить предложения МТС Банк и МКБ.

https://ria.ru/20211023/stavka-1755906271.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211022/stavka-1755857986.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия