05:06 27.10.2021 (обновлено: 08:59 27.10.2021)
Российские банки начали повышать ставки по вкладам
Изменение ЦБ ключевой ставки повлекло за собой повышение банками ставок по вкладам
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Многие крупные российские банки, реагируя на действия регулятора, начали повышать ставки по вкладам, свидетельствуют результаты опроса кредитных организаций, проведенного РИА Новости.
Банк России 22 октября повысил ключевую ставку на 0,75 процентного пункта, до 7,5 процента годовых. Таким образом, этот показатель вернулся на уровень июня — июля 2019 года.
Ставки по вкладам будут расти активнее кредитных, что в ближайшей перспективе окажет давление на чистую процентную маржу российских розничных банков, рассказал аналитик компании "Хоум Кредит" Станислав Дужинский. При этом он отметил, что участники будут ориентироваться не только на ставку рефинансирования: они учитывают конкурентную среду, баланс спроса и предложения, ситуацию на финансовых рынках.
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Еще до повышения ключевой ставки доходности по вкладам в банке "Дом.РФ" возросли от 0,4 до 1,5 процентного пункта. Заранее повысил ставку Почта Банк — с 21 октября она выросла до восьми процентов годовых. Также поступил Новикомбанк, уже поднявший значение на 0,75 процентных пункта.
К аналогичным действиям готов банк "Санкт-Петербург", проценты по вкладам которого учитывали ожидаемый рост ключевой ставки на 0,25-0,5 процента. После неожиданного изменения ставки на 0,75 процента банк с учетом комментариев ЦБ по итогам заседания по ДКП пересмотрел свой прогноз и теперь планирует добавить к доходности по вкладам 0,5-1 процентный пункт до конца года.
Также повысят ставки на 0,2-0,5 процентного пункта Абсолют Банк, ПСБ, Совкомбанк и "Зенит".
При этом часть игроков рынка еще не определилась, как и когда это сделает: в ближайшее время собираются обновить предложения МТС Банк и МКБ.