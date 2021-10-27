https://ria.ru/20211027/ssha-1756529793.html

В США выдали первый паспорт с отметкой о гендере "X"

В США выдали первый паспорт с отметкой о гендере "X" - РИА Новости, 27.10.2021

В США выдали первый паспорт с отметкой о гендере "X"

Госдепартамент США сообщил о первом выданном американском паспорте с отметкой о третьем гендере "X", впоследствии его смогут получить все заявители, начиная с... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T17:00

2021-10-27T17:00

2021-10-27T17:03

в мире

сша

канада

непал

лгбт-сообщество

энтони блинкен

нед прайс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888152_0:130:1176:792_1920x0_80_0_0_ea8659e2dee38ba389fa51894eb4610c.jpg

ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Госдепартамент США сообщил о первом выданном американском паспорте с отметкой о третьем гендере "X", впоследствии его смогут получить все заявители, начиная с 2022 года, заявил в среду официальный представитель дипведомства США Нед Прайс."Госдепартамент выдал первый паспорт США с отметкой гендера "X". Мы с нетерпением ждем возможности предложить его всем, кто подает заявление на получение паспорта, как только мы заполним необходимую систему и обновим форму в начале 2022 года", - говорится в письменном заявлении Прайса.По его словам, ведомство продолжает тесно сотрудничать с другими правительственными учреждениями США, чтобы гарантировать максимально комфортные путешествия для всех владельцев паспортов, вне зависимости от их половой принадлежности.Летом планы американской администрации по введению третьего гендера "X" в американских паспортах и о праве самостоятельно выбирать любой из трех гендеров в документе анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Как отметил тогда Блинкен, этот шаг призван гарантировать равные права для ЛГБТ-сообщества.До сих пор для того, чтобы указать пол, отличающийся от занесенного в свидетельство о рождении, гражданам США требовался сертификат от врача.На сегодняшний день третий гендер уже есть в паспортах целого ряда государств, включая Австралию, Индию, Канаду, Мальту, Непал и Новую Зеландию.

https://ria.ru/20211021/putin-1755663767.html

https://ria.ru/20210807/seks-terroristy-1744686017.html

сша

канада

непал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, канада, непал, лгбт-сообщество, энтони блинкен, нед прайс