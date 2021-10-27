Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211027/ssha-1756529793.html
В США выдали первый паспорт с отметкой о гендере "X"
В США выдали первый паспорт с отметкой о гендере "X" - РИА Новости, 27.10.2021
В США выдали первый паспорт с отметкой о гендере "X"
Госдепартамент США сообщил о первом выданном американском паспорте с отметкой о третьем гендере "X", впоследствии его смогут получить все заявители, начиная с... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:00
2021-10-27T17:03
в мире
сша
канада
непал
лгбт-сообщество
энтони блинкен
нед прайс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888152_0:130:1176:792_1920x0_80_0_0_ea8659e2dee38ba389fa51894eb4610c.jpg
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Госдепартамент США сообщил о первом выданном американском паспорте с отметкой о третьем гендере "X", впоследствии его смогут получить все заявители, начиная с 2022 года, заявил в среду официальный представитель дипведомства США Нед Прайс."Госдепартамент выдал первый паспорт США с отметкой гендера "X". Мы с нетерпением ждем возможности предложить его всем, кто подает заявление на получение паспорта, как только мы заполним необходимую систему и обновим форму в начале 2022 года", - говорится в письменном заявлении Прайса.По его словам, ведомство продолжает тесно сотрудничать с другими правительственными учреждениями США, чтобы гарантировать максимально комфортные путешествия для всех владельцев паспортов, вне зависимости от их половой принадлежности.Летом планы американской администрации по введению третьего гендера "X" в американских паспортах и о праве самостоятельно выбирать любой из трех гендеров в документе анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Как отметил тогда Блинкен, этот шаг призван гарантировать равные права для ЛГБТ-сообщества.До сих пор для того, чтобы указать пол, отличающийся от занесенного в свидетельство о рождении, гражданам США требовался сертификат от врача.На сегодняшний день третий гендер уже есть в паспортах целого ряда государств, включая Австралию, Индию, Канаду, Мальту, Непал и Новую Зеландию.
https://ria.ru/20211021/putin-1755663767.html
https://ria.ru/20210807/seks-terroristy-1744686017.html
сша
канада
непал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888152_52:0:1176:843_1920x0_80_0_0_b2f744fcd6d46aa07f36385e7ae9125b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, канада, непал, лгбт-сообщество, энтони блинкен, нед прайс
17:00 27.10.2021 (обновлено: 17:03 27.10.2021)
 
В США выдали первый паспорт с отметкой о гендере "X"

Госдеп США сообщил, что выдал первый американский паспорт с отметкой о гендере "X"

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Госдепартамент США сообщил о первом выданном американском паспорте с отметкой о третьем гендере "X", впоследствии его смогут получить все заявители, начиная с 2022 года, заявил в среду официальный представитель дипведомства США Нед Прайс.
"Госдепартамент выдал первый паспорт США с отметкой гендера "X". Мы с нетерпением ждем возможности предложить его всем, кто подает заявление на получение паспорта, как только мы заполним необходимую систему и обновим форму в начале 2022 года", - говорится в письменном заявлении Прайса.
Совершенная фантасмагория – Путин о дискуссиях про права мужчин и женщин в европейских странах - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 18:49
Путин назвал дискуссию о правах мужчин и женщин на Западе фантасмагорией
По его словам, ведомство продолжает тесно сотрудничать с другими правительственными учреждениями США, чтобы гарантировать максимально комфортные путешествия для всех владельцев паспортов, вне зависимости от их половой принадлежности.
Летом планы американской администрации по введению третьего гендера "X" в американских паспортах и о праве самостоятельно выбирать любой из трех гендеров в документе анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Как отметил тогда Блинкен, этот шаг призван гарантировать равные права для ЛГБТ-сообщества.
До сих пор для того, чтобы указать пол, отличающийся от занесенного в свидетельство о рождении, гражданам США требовался сертификат от врача.
На сегодняшний день третий гендер уже есть в паспортах целого ряда государств, включая Австралию, Индию, Канаду, Мальту, Непал и Новую Зеландию.
Гей-парад в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 08:00
Секс-террористы пытаются захватить власть
 
В миреСШАКанадаНепалЛГБТ-сообществоЭнтони БлинкенНед Прайс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Диетолог рассказал о вреде орехов
04:11Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года
04:09Эксперт рассказал о "второй пандемии" в России
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
Лента новостейМолния
Диетолог рассказал о вреде ореховЭксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу годаЭксперт рассказал о "второй пандемии" в РоссииМаск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом