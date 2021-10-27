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В Центре Гамалеи допустили скорую регистрацию "Спутника V" ВОЗ
В Центре Гамалеи допустили скорую регистрацию "Спутника V" ВОЗ - РИА Новости, 27.10.2021
В Центре Гамалеи допустили скорую регистрацию "Спутника V" ВОЗ
Вакцина от коронавируса "Спутник V" может получить регистрацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ближайшее время, диалог по этому вопросу выстроен,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:09
2021-10-27T17:09
2021-10-27T17:21
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
воз
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
владимир гущин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник V" может получить регистрацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ближайшее время, диалог по этому вопросу выстроен, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин."Клинические испытания эффективности, большая третья фаза, в рамках которой более 30 тысяч человек были добровольцами, в мае закончена. Мы сейчас имеем фактически все данные, чтобы считать вакцину полностью безопасной и эффективной. Результаты эффективности были опубликованы в Lancet, их все читали", - сказал Гущин, отвечая на вопросы в ходе эфира, организованного обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией "Мы вместе".Он напомнил, что "Спутник V" уже признали и используют 70 государств."Вопрос ВОЗ - это фактически вопрос подачи документов и принятия той процедуры, которая у нас налажена в РФ, признания ее ВОЗ. Сейчас мы уже фактически находимся на финишной прямой, то есть диалог построен. Понятно, что нужно подготовить для того, чтобы в ближайшее время ВОЗ зарегистрировала вакцину. Я думаю, в ближайшее время мы получим регистрацию ВОЗ", - отметил он.
https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756432428.html
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коронавирус covid-19, воз, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", владимир гущин
17:09 27.10.2021 (обновлено: 17:21 27.10.2021)
В Центре Гамалеи допустили скорую регистрацию "Спутника V" ВОЗ
Разработчик "Спутника V" рассказал о ходе регистрации вакцины в ВОЗ