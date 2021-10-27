https://ria.ru/20211027/sputnik-1756531631.html

В Центре Гамалеи допустили скорую регистрацию "Спутника V" ВОЗ

В Центре Гамалеи допустили скорую регистрацию "Спутника V" ВОЗ - РИА Новости, 27.10.2021

В Центре Гамалеи допустили скорую регистрацию "Спутника V" ВОЗ

Вакцина от коронавируса "Спутник V" может получить регистрацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ближайшее время, диалог по этому вопросу выстроен,... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T17:09

2021-10-27T17:09

2021-10-27T17:21

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

воз

коронавирус в россии

вакцина "спутник v"

владимир гущин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756453400_0:255:3072:1983_1920x0_80_0_0_6ff2137ec9c19b723d5855329b27a438.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник V" может получить регистрацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ближайшее время, диалог по этому вопросу выстроен, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин."Клинические испытания эффективности, большая третья фаза, в рамках которой более 30 тысяч человек были добровольцами, в мае закончена. Мы сейчас имеем фактически все данные, чтобы считать вакцину полностью безопасной и эффективной. Результаты эффективности были опубликованы в Lancet, их все читали", - сказал Гущин, отвечая на вопросы в ходе эфира, организованного обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией "Мы вместе".Он напомнил, что "Спутник V" уже признали и используют 70 государств."Вопрос ВОЗ - это фактически вопрос подачи документов и принятия той процедуры, которая у нас налажена в РФ, признания ее ВОЗ. Сейчас мы уже фактически находимся на финишной прямой, то есть диалог построен. Понятно, что нужно подготовить для того, чтобы в ближайшее время ВОЗ зарегистрировала вакцину. Я думаю, в ближайшее время мы получим регистрацию ВОЗ", - отметил он.

https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756432428.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", владимир гущин