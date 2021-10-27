https://ria.ru/20211027/sostoyanie-1756556380.html

Состояние троих пострадавших при стрельбе в Перми улучшилось

Состояние троих пострадавших при стрельбе в Перми улучшилось - РИА Новости, 27.10.2021

Состояние троих пострадавших при стрельбе в Перми улучшилось

Состояние еще троих пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, находящихся на лечении в больницах Москвы, РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T18:35

2021-10-27T18:35

2021-10-27T18:35

происшествия

пермь

здоровье - общество

врачи

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости. Состояние еще троих пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, находящихся на лечении в больницах Москвы, улучшилось до удовлетворительного, теперь только один пациент остается в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в краевом минздраве."Один пациент находится в состоянии средней степени тяжести, остальные пять человек - в удовлетворительном, из них трое переведены в другие медучреждения для реабилитации", - рассказали в ведомстве о состоянии пострадавших, отправленных на лечение в больницы Москвы.Ранее региональный минздрав сообщал, что из пермских больниц выписаны все пострадавшие при стрельбе в вузе, четыре человека остаются в состоянии средней тяжести в столичных медучреждениях, двоих в удовлетворительном состоянии перевели на реабилитацию.Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен, несколько недель он находился в больнице и перенес ряд операций, в том числе по медицинским показаниям ему отняли часть ноги. В середине октября Бекмансурову предъявили обвинение в массовом убийстве и арестовали на два месяца. Ему грозит пожизненное заключение.

https://ria.ru/20211014/strelba-1754574884.html

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происшествия, пермь, здоровье - общество, врачи, стрельба в пермском госуниверситете