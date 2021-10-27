Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211027/sostoyanie-1756556380.html
Состояние троих пострадавших при стрельбе в Перми улучшилось
Состояние троих пострадавших при стрельбе в Перми улучшилось - РИА Новости, 27.10.2021
Состояние троих пострадавших при стрельбе в Перми улучшилось
Состояние еще троих пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, находящихся на лечении в больницах Москвы, РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T18:35
2021-10-27T18:35
происшествия
пермь
здоровье - общество
врачи
стрельба в пермском госуниверситете
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_30dd178eb7029aafc387b10ee2064b8e.jpg
ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости. Состояние еще троих пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, находящихся на лечении в больницах Москвы, улучшилось до удовлетворительного, теперь только один пациент остается в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в краевом минздраве."Один пациент находится в состоянии средней степени тяжести, остальные пять человек - в удовлетворительном, из них трое переведены в другие медучреждения для реабилитации", - рассказали в ведомстве о состоянии пострадавших, отправленных на лечение в больницы Москвы.Ранее региональный минздрав сообщал, что из пермских больниц выписаны все пострадавшие при стрельбе в вузе, четыре человека остаются в состоянии средней тяжести в столичных медучреждениях, двоих в удовлетворительном состоянии перевели на реабилитацию.Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен, несколько недель он находился в больнице и перенес ряд операций, в том числе по медицинским показаниям ему отняли часть ноги. В середине октября Бекмансурову предъявили обвинение в массовом убийстве и арестовали на два месяца. Ему грозит пожизненное заключение.
https://ria.ru/20211014/strelba-1754574884.html
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc273f996dbb7f44111bed7464d333b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, пермь, здоровье - общество, врачи, стрельба в пермском госуниверситете
18:35 27.10.2021
 
Состояние троих пострадавших при стрельбе в Перми улучшилось

Состояние еще троих пострадавших при стрельбе в университете в Перми улучшилось

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости. Состояние еще троих пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, находящихся на лечении в больницах Москвы, улучшилось до удовлетворительного, теперь только один пациент остается в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"Один пациент находится в состоянии средней степени тяжести, остальные пять человек - в удовлетворительном, из них трое переведены в другие медучреждения для реабилитации", - рассказали в ведомстве о состоянии пострадавших, отправленных на лечение в больницы Москвы.
Ранее региональный минздрав сообщал, что из пермских больниц выписаны все пострадавшие при стрельбе в вузе, четыре человека остаются в состоянии средней тяжести в столичных медучреждениях, двоих в удовлетворительном состоянии перевели на реабилитацию.
Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен, несколько недель он находился в больнице и перенес ряд операций, в том числе по медицинским показаниям ему отняли часть ноги. В середине октября Бекмансурову предъявили обвинение в массовом убийстве и арестовали на два месяца. Ему грозит пожизненное заключение.
Сотрудники полиции у Пермской краевой больницы, где проходит заседание суда по делу Тимура Бекмансурова - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 15:05
Стрелявшего в пермском вузе студента увезли из больницы на конвойной машине
 
ПроисшествияПермьЗдоровье - ОбществоврачиСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Диетолог рассказал о вреде орехов
04:11Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года
04:09Эксперт рассказал о "второй пандемии" в России
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
Лента новостейМолния
Диетолог рассказал о вреде ореховЭксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу годаЭксперт рассказал о "второй пандемии" в РоссииМаск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом