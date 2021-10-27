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Против Соболь возбудили уголовное дело за клевету на Пригожина
Против Соболь возбудили уголовное дело за клевету на Пригожина - РИА Новости, 27.10.2021
Против Соболь возбудили уголовное дело за клевету на Пригожина
Против бывшего юриста ФБК* Любови Соболь возбуждено уголовное дело о клевете на бизнесмена Евгения Пригожина, сообщили РИА Новости в юридической службе... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:41
2021-10-27T12:41
происшествия
евгений пригожин
любовь соболь
россия
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Против бывшего юриста ФБК* Любови Соболь возбуждено уголовное дело о клевете на бизнесмена Евгения Пригожина, сообщили РИА Новости в юридической службе принадлежащей ему компании "Конкорд".Ранее Пригожин рассказал РИА Новости, что подал заявление в полицию на Соболь за клевету."Уже возбуждено уголовное дело по факту клеветнических высказываний Соболь в отношении Евгения Викторовича, речь идет о том, что она говорила в апреле этого года. У нас есть уведомление о возбуждении уголовного дела, доследственная проверка уже завершена", - сообщил представитель юрслужбы "Конкорда"."И ещё по трём эпизодам клеветы со стороны Соболь мы подали заявления, будет проверка, и если факты подтвердятся, как мы надеемся, то должно последовать возбуждение новых уголовных дел", - добавил собеседник.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, заявление, по которому возбуждено дело, Пригожин подал из-за видео, опубликованного телеканалом "Царьград", в котором Соболь утверждала, что бизнесмен ответственен за организацию покушения на ее мужа Сергея Мохова.В мае Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции, обязавшей Соболь и телеканал "Царьград" опровергнуть сведения, порочащие честь Пригожина. Он подал иск из-за слов, прозвучавших в видео на сайте сетевого издания "Царьград" - в частности, заявления Соболь о том, что коммерсант якобы хотел убить Мохова.В ноябре 2016 года "Новая газета" сообщала, что неизвестный с букетом цветов, которым он прикрывал лицо, дождался Мохова у подъезда дома, после чего вколол ему некую жидкость через шприц в бедро. Потерпевший успел позвонить супруге, которая вызвала ему скорую, но вскоре потерял сознание, а нападавший скрылся. Соболь связала инцидент со своей политической деятельностью и публикациями о компаниях Пригожина.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20211020/rozysk-1755491925.html
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происшествия, евгений пригожин, любовь соболь, россия
12:41 27.10.2021
 
Против Соболь возбудили уголовное дело за клевету на Пригожина

Против Соболь возбудили уголовное дело за клевету на бизнесмена Пригожина

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНезарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы ЦИК. 6 августа 2019
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы ЦИК. 6 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Против бывшего юриста ФБК* Любови Соболь возбуждено уголовное дело о клевете на бизнесмена Евгения Пригожина, сообщили РИА Новости в юридической службе принадлежащей ему компании "Конкорд".
Ранее Пригожин рассказал РИА Новости, что подал заявление в полицию на Соболь за клевету.
"Уже возбуждено уголовное дело по факту клеветнических высказываний Соболь в отношении Евгения Викторовича, речь идет о том, что она говорила в апреле этого года. У нас есть уведомление о возбуждении уголовного дела, доследственная проверка уже завершена", - сообщил представитель юрслужбы "Конкорда".
"И ещё по трём эпизодам клеветы со стороны Соболь мы подали заявления, будет проверка, и если факты подтвердятся, как мы надеемся, то должно последовать возбуждение новых уголовных дел", - добавил собеседник.
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По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, заявление, по которому возбуждено дело, Пригожин подал из-за видео, опубликованного телеканалом "Царьград", в котором Соболь утверждала, что бизнесмен ответственен за организацию покушения на ее мужа Сергея Мохова.
В мае Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции, обязавшей Соболь и телеканал "Царьград" опровергнуть сведения, порочащие честь Пригожина. Он подал иск из-за слов, прозвучавших в видео на сайте сетевого издания "Царьград" - в частности, заявления Соболь о том, что коммерсант якобы хотел убить Мохова.
В ноябре 2016 года "Новая газета" сообщала, что неизвестный с букетом цветов, которым он прикрывал лицо, дождался Мохова у подъезда дома, после чего вколол ему некую жидкость через шприц в бедро. Потерпевший успел позвонить супруге, которая вызвала ему скорую, но вскоре потерял сознание, а нападавший скрылся. Соболь связала инцидент со своей политической деятельностью и публикациями о компаниях Пригожина.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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ПроисшествияЕвгений ПригожинЛюбовь СобольРоссия
 
 
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