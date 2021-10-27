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"Стреляли и резали горло": что известно о зверском убийстве в Воронеже
"Стреляли и резали горло": что известно о зверском убийстве в Воронеже - РИА Новости, 27.10.2021
"Стреляли и резали горло": что известно о зверском убийстве в Воронеже
В частном воронежском приюте "Дора" жестоко убили 18 собак — одних отравили, других застрелили и зарезали. Директор Юрий Шамарин считает, что это связано со... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T08:00
2021-10-27T08:07
происшествия
общество
животные
воронеж
воронежская область
владимир бурматов
госдума рф
бездомные животные
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Мария Марикян. В частном воронежском приюте "Дора" жестоко убили 18 собак — одних отравили, других застрелили и зарезали. Директор Юрий Шамарин считает, что это связано со строительством неподалеку элитных многоэтажек — собственники не хотят такого соседства. РИА Новости разбиралось в ситуации.Массовое убийствоУтром 22 октября один из сотрудников приюта обнаружил 13 лежащих на земле мертвых псов. Остальных нашли в будках. Шамарин снял все на видео и выложил в соцсети — ролик вызвал большой общественный резонанс."Судя по всему, сперва их потравили. Потом некоторых пристрелили, другим перерезали горло. Одной собаке сломали челюсть. Очевидно, что нанести такие травмы с расстояния невозможно. Те, кто проникли на территорию, явно не боятся животных и умеют с ними обращаться", — рассказывает волонтер Вадим Скандинавский.В то утро рядом с приютом заметили два автомобиля, людей в камуфляже и с кобурами. Но как только прибыла полиция, они спешно уехали. "Их не остановили. Мол, нет оснований", — продолжает Вадим.По его словам, оперативники даже не осмотрели приют, чтобы выяснить, как злоумышленники проникли внутрь. "Замки и двери целые. Вероятно, прошли по крышам соседних гаражей или перелезли через забор", — предполагает волонтер.Трупы собак отправили на экспертизу. Возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. Статья предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы от трех до пяти лет. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов взял расследование под личный контроль и будет добиваться максимального наказания виновных.У Шамарина пока нет подозреваемых, но недоброжелателей у приюта хватает. "Нас выживают. В 70 метрах строят элитный жилой комплекс", — отмечает он. Об этом проекте он узнал еще в 2019-м, был готов переехать, однако власти отказались помочь — приют частный, значит, нужно справляться самостоятельно.Нежелательное соседство"Дора" живет на частные пожертвования. Все началось, когда сын принес домой трех слепых щенят, вспоминает директор. Это было в 1994-м. У приюта чуть более четырех соток. Часть животных — в вольерах, остальные свободно передвигаются по участку. "Дора" находится в частном секторе — соседи жалуются на постоянный лай и неприятные запахи. Доходило и до конфликтов.Тем временем число питомцев — кошек и собак — перевалило за тысячу. Хотя приют переполнен, о чем сообщали зоозащитники, горожане продолжают привозить животных."Приносят больных и с увечьями, бездомных. Много отказников. Причины разные — переезд, аллергия у ребенка или просто передумали. Бывает, просто бросают у порога", — объясняет Вадим.Защитники беспризорныхЕжегодно на программу по отлову уличных животных власти Воронежа выделяют от 30 до 40 миллионов рублей. Специалисты берут бездомных собак, обследуют, стерилизуют, вакцинируют, а затем выпускают там, где взяли. По словам Шамарина, бродячие псы и после этого опасны для окружающих — могут покусать.В городской администрации неоднократно заявляли о планах построить муниципальный приют. "Но ничего так и не сделали. По сути, всех местных беспризорников свалили на плечи Юрия. И совсем ему не помогают", — возмущается Вадим.В сентябре из департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области пришел ответ о готовности безвозмездно выделить участок в городском микрорайоне Семилукские Выселки. Но землю можно получить лишь через торги. То есть нужны поправки в региональное законодательство. Этот вопрос пока только рассматривает областная дума."К тому же предлагают один голый участок, — добавляет Вадим. — Переезд в никуда. Возводить инфраструктуру — за свой счет".На "Дору" уже несколько раз нападали. Так, в апреле зоозащитники обнаружили пять мертвых собак, некоторых с огнестрельными ранениями. Но дело не возбудили — полиция не любит связываться с 245-й статьей.Волонтеры собираются установить в приюте камеры видеонаблюдения и нанять охрану. В администрации города сообщили: завершается разработка проекта муниципального приюта на улице Балашовская на 250 животных. Но когда он откроется и получит ли "Дора" хоть какую-то поддержку — по-прежнему неясно.
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происшествия, общество, животные, воронеж, воронежская область, владимир бурматов, госдума рф, бездомные животные, собаки
08:00 27.10.2021 (обновлено: 08:07 27.10.2021)
 

"Стреляли и резали горло": что известно о зверском убийстве в Воронеже

© Фото : "ВКонтакте"/Юрий ШамаринРуководитель приюта Юрий Шамарин
Руководитель приюта Юрий Шамарин - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Фото : "ВКонтакте"/Юрий Шамарин
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Мария Марикян. В частном воронежском приюте "Дора" жестоко убили 18 собак — одних отравили, других застрелили и зарезали. Директор Юрий Шамарин считает, что это связано со строительством неподалеку элитных многоэтажек — собственники не хотят такого соседства. РИА Новости разбиралось в ситуации.

Массовое убийство

Утром 22 октября один из сотрудников приюта обнаружил 13 лежащих на земле мертвых псов. Остальных нашли в будках. Шамарин снял все на видео и выложил в соцсети — ролик вызвал большой общественный резонанс.
"Судя по всему, сперва их потравили. Потом некоторых пристрелили, другим перерезали горло. Одной собаке сломали челюсть. Очевидно, что нанести такие травмы с расстояния невозможно. Те, кто проникли на территорию, явно не боятся животных и умеют с ними обращаться", — рассказывает волонтер Вадим Скандинавский.
© Фото : "ВКонтакте"/Приют для собак "Дора" Собаки в приюте
Собаки в приюте - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Фото : "ВКонтакте"/Приют для собак "Дора"
Собаки в приюте
В то утро рядом с приютом заметили два автомобиля, людей в камуфляже и с кобурами. Но как только прибыла полиция, они спешно уехали. "Их не остановили. Мол, нет оснований", — продолжает Вадим.
По его словам, оперативники даже не осмотрели приют, чтобы выяснить, как злоумышленники проникли внутрь. "Замки и двери целые. Вероятно, прошли по крышам соседних гаражей или перелезли через забор", — предполагает волонтер.
Трупы собак отправили на экспертизу. Возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. Статья предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы от трех до пяти лет. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов взял расследование под личный контроль и будет добиваться максимального наказания виновных.
У Шамарина пока нет подозреваемых, но недоброжелателей у приюта хватает. "Нас выживают. В 70 метрах строят элитный жилой комплекс", — отмечает он. Об этом проекте он узнал еще в 2019-м, был готов переехать, однако власти отказались помочь — приют частный, значит, нужно справляться самостоятельно.
© Фото : Instagram/Вадим СкандинавскийВадим с убитым 22 октября алабаем
Вадим с убитым алабаем - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Фото : Instagram/Вадим Скандинавский
Вадим с убитым 22 октября алабаем

Нежелательное соседство

"Дора" живет на частные пожертвования. Все началось, когда сын принес домой трех слепых щенят, вспоминает директор. Это было в 1994-м.

"Так и закрутилось. Раньше я был состоятельным человеком, жил в просторном частном доме. Но животных становилось больше, средств на них не хватало — пришлось переехать в скромную "двушку". Все сбережения потратил на братьев меньших. Сейчас еле концы с концами сводим", — говорит Юрий.

У приюта чуть более четырех соток. Часть животных — в вольерах, остальные свободно передвигаются по участку. "Дора" находится в частном секторе — соседи жалуются на постоянный лай и неприятные запахи. Доходило и до конфликтов.
Тем временем число питомцев — кошек и собак — перевалило за тысячу. Хотя приют переполнен, о чем сообщали зоозащитники, горожане продолжают привозить животных.
"Приносят больных и с увечьями, бездомных. Много отказников. Причины разные — переезд, аллергия у ребенка или просто передумали. Бывает, просто бросают у порога", — объясняет Вадим.

Защитники беспризорных

Ежегодно на программу по отлову уличных животных власти Воронежа выделяют от 30 до 40 миллионов рублей. Специалисты берут бездомных собак, обследуют, стерилизуют, вакцинируют, а затем выпускают там, где взяли. По словам Шамарина, бродячие псы и после этого опасны для окружающих — могут покусать.
В городской администрации неоднократно заявляли о планах построить муниципальный приют. "Но ничего так и не сделали. По сути, всех местных беспризорников свалили на плечи Юрия. И совсем ему не помогают", — возмущается Вадим.
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В сентябре из департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области пришел ответ о готовности безвозмездно выделить участок в городском микрорайоне Семилукские Выселки. Но землю можно получить лишь через торги. То есть нужны поправки в региональное законодательство. Этот вопрос пока только рассматривает областная дума.
"К тому же предлагают один голый участок, — добавляет Вадим. — Переезд в никуда. Возводить инфраструктуру — за свой счет".
На "Дору" уже несколько раз нападали. Так, в апреле зоозащитники обнаружили пять мертвых собак, некоторых с огнестрельными ранениями. Но дело не возбудили — полиция не любит связываться с 245-й статьей.
Волонтеры собираются установить в приюте камеры видеонаблюдения и нанять охрану. В администрации города сообщили: завершается разработка проекта муниципального приюта на улице Балашовская на 250 животных. Но когда он откроется и получит ли "Дора" хоть какую-то поддержку — по-прежнему неясно.
 
ПроисшествияОбществоЖивотныеВоронежВоронежская областьВладимир БурматовГосдума РФбездомные животныесобаки
 
 
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