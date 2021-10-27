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Слова министра информации Ливана о войне в Йемене спровоцировали скандал
Слова министра информации Ливана о войне в Йемене спровоцировали скандал - РИА Новости, 27.10.2021
Слова министра информации Ливана о войне в Йемене спровоцировали скандал
Слова министра информации Ливана Георга Кордахи, связанные с войной в Йемене, вызвали скандал. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T21:43
2021-10-27T21:43
в мире
ливан
twitter
йемен
саудовская аравия
ансар алла
наджиб микати
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БЕЙРУТ, 27 окт - РИА Новости. Слова министра информации Ливана Георга Кордахи, связанные с войной в Йемене, вызвали скандал.В ливанских СМИ появились отрывки из интервью Кордахи телеканалу Al-Jazeera, где он заявил, что действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене является агрессией, а повстанцы из группировки "Ансар Алла" (хуситы) вынуждены обороняться. Позже он отметил, что эти слова были сказаны в интервью в августе, до его назначения министром."Что касается слов министра информации Георга Кордахи, которые обсуждаются и которые были сказаны в интервью до его назначения в министерство за несколько недель, подобные высказывания неприемлемы и не представляют официальную позицию правительства, особенно касаемо йеменского вопроса и отношений между Ливаном и арабскими братьями", - приводятся в Twitter правительства Ливана слова премьер-министра Наджиба Микати.Министр информации Ливана в свою защиту написал в Twitter, что не хотел оскорбить Саудовскую Аравию и ОАЭ. "Хорошо бы, если бы мои слова стали причиной прекращения этой болезненной для Йемена войны, и в том числе для Саудовской Аравии и ОАЭ", - добавил он.Министр информации признанного правительства Йемена Муаммара Аль-Иръяни, комментируя слова ливанского коллеги в Twitter, написал: "Считаем странными заявления министра информации Ливана Георга Кордахи, которые отражают неуважение в отношении йеменцев".
https://ria.ru/20210924/yemen-1751558207.html
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в мире, ливан, twitter, йемен, саудовская аравия, ансар алла, наджиб микати
21:43 27.10.2021
 
Слова министра информации Ливана о войне в Йемене спровоцировали скандал

Критика министра информации Ливана Кордахи войны в Йемене вызвала скандал

© РИА Новости / Мохаммад АлаеддинЗдание ливанского правительства
Здание ливанского правительства - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Мохаммад Алаеддин
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 27 окт - РИА Новости. Слова министра информации Ливана Георга Кордахи, связанные с войной в Йемене, вызвали скандал.
В ливанских СМИ появились отрывки из интервью Кордахи телеканалу Al-Jazeera, где он заявил, что действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене является агрессией, а повстанцы из группировки "Ансар Алла" (хуситы) вынуждены обороняться. Позже он отметил, что эти слова были сказаны в интервью в августе, до его назначения министром.
"Что касается слов министра информации Георга Кордахи, которые обсуждаются и которые были сказаны в интервью до его назначения в министерство за несколько недель, подобные высказывания неприемлемы и не представляют официальную позицию правительства, особенно касаемо йеменского вопроса и отношений между Ливаном и арабскими братьями", - приводятся в Twitter правительства Ливана слова премьер-министра Наджиба Микати.
Министр информации Ливана в свою защиту написал в Twitter, что не хотел оскорбить Саудовскую Аравию и ОАЭ. "Хорошо бы, если бы мои слова стали причиной прекращения этой болезненной для Йемена войны, и в том числе для Саудовской Аравии и ОАЭ", - добавил он.
Министр информации признанного правительства Йемена Муаммара Аль-Иръяни, комментируя слова ливанского коллеги в Twitter, написал: "Считаем странными заявления министра информации Ливана Георга Кордахи, которые отражают неуважение в отношении йеменцев".
Повстанцы-хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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МИД Йемена призвал ООН блокировать финансовую сеть хуситов
 
В миреЛиванTwitterЙеменСаудовская АравияАнсар АллаНаджиб Микати
 
 
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