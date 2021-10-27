https://ria.ru/20211027/skandal-1756586359.html

Слова министра информации Ливана о войне в Йемене спровоцировали скандал

Слова министра информации Ливана о войне в Йемене спровоцировали скандал - РИА Новости, 27.10.2021

Слова министра информации Ливана о войне в Йемене спровоцировали скандал

Слова министра информации Ливана Георга Кордахи, связанные с войной в Йемене, вызвали скандал. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T21:43

2021-10-27T21:43

2021-10-27T21:43

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БЕЙРУТ, 27 окт - РИА Новости. Слова министра информации Ливана Георга Кордахи, связанные с войной в Йемене, вызвали скандал.В ливанских СМИ появились отрывки из интервью Кордахи телеканалу Al-Jazeera, где он заявил, что действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене является агрессией, а повстанцы из группировки "Ансар Алла" (хуситы) вынуждены обороняться. Позже он отметил, что эти слова были сказаны в интервью в августе, до его назначения министром."Что касается слов министра информации Георга Кордахи, которые обсуждаются и которые были сказаны в интервью до его назначения в министерство за несколько недель, подобные высказывания неприемлемы и не представляют официальную позицию правительства, особенно касаемо йеменского вопроса и отношений между Ливаном и арабскими братьями", - приводятся в Twitter правительства Ливана слова премьер-министра Наджиба Микати.Министр информации Ливана в свою защиту написал в Twitter, что не хотел оскорбить Саудовскую Аравию и ОАЭ. "Хорошо бы, если бы мои слова стали причиной прекращения этой болезненной для Йемена войны, и в том числе для Саудовской Аравии и ОАЭ", - добавил он.Министр информации признанного правительства Йемена Муаммара Аль-Иръяни, комментируя слова ливанского коллеги в Twitter, написал: "Считаем странными заявления министра информации Ливана Георга Кордахи, которые отражают неуважение в отношении йеменцев".

https://ria.ru/20210924/yemen-1751558207.html

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йемен

саудовская аравия

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в мире, ливан, twitter, йемен, саудовская аравия, ансар алла, наджиб микати