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Власти Сицилии начали работы по преодолению последствий непогоды
Власти Сицилии начали работы по преодолению последствий непогоды - РИА Новости, 27.10.2021
Власти Сицилии начали работы по преодолению последствий непогоды
Областные власти Сицилии начали работу по преодолению разрушительных последствий непогоды, которая в воскресенье вечером обрушилась на восточные районы этого... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T13:07
2021-10-27T13:11
в мире
италия
катания
калабрия
сицилия
ионическое море
серджо маттарелла
новости - туризм
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РИМ, 27 окт – РИА Новости. Областные власти Сицилии начали работу по преодолению разрушительных последствий непогоды, которая в воскресенье вечером обрушилась на восточные районы этого итальянского острова и привела к гибели по меньшей мере трех человек, а также нанесла значительный материальный ущерб.Как сообщила национальная служба Гражданской обороны (ГО), в префектуре Катании в эти часы проходит чрезвычайное совещание с участием местных властей и руководителя службы Фабрицио Курчо для определения первоочередных мер по нормализации ситуации в этой сицилийской провинции. Накануне правительственный Дворец Киджи сообщил, что премьер-министр Марио Драги находится в постоянном контакте с Курчо для мониторинга ситуации, складывающейся на юге страны и, прежде всего, в Катании.Пресс-служба президента Италии сообщила, что Серджо Маттарелла в среду утром позвонил мэру Катании Сальво Польезе, чтобы выяснить нынешнюю ситуацию в городе и провинции, а также выразить солидарность со всеми жителями, пострадавшими от непогоды.В течение двух предыдущих дней по решению службы ГО в ряде районов Сицилии и другой южной области Калабрия был введен "красный" (наивысший) уровень метеоопасности. В этих регионах прошли ливневые дожди с сильным градом и порывистым ветром, в результате чего оказались затоплены многие населенные пункты.Критическая ситуация сложилась в провинции Катания, где только в первые часы ненастья выпало сразу около 200 миллиметров осадков. Во многих городах, в том числе в административном центре провинции – городе Катания бурные потоки воды захлестнули практически все улицы и площади, в результате чего под водой оказались десятки автомобилей. Некоторые районы остались без электроснабжения.Из-за селевых потоков и падения деревьев проблемы возникли в движении по автостраде А19 Палермо-Катания, а также на других автодорогах Сицилии. Непогода сильно затруднила работу аэропорта Катании, где в эти дни были отменены и задержаны десятки рейсов. Только во вторник пожарным пришлось почти 200 раз выезжать на помощь жителям провинции, оказавшимся в затопленных домах или автомобилях.В среду в Сицилии и Калабрии объявлен "оранжевый" уровень погодной угрозы, однако, по мнению метеорологов, опасность еще не миновала. Как сообщила газета Giornale di Sicilia, в омывающем Сицилию и Калабрию Ионическом море зафиксировано заметное повышение температуры воды, которая сейчас на восемь градусов превышает норму. В результате с четверга на пятницу в этом районе может возникнуть настоящий ураган. Ожидается, что скорость ветра в некоторых районах на побережье этих двух областей будет достигать 120 километров в час. В результате на море могут возникнуть волны высотой до пяти метров.Глава Евро-средиземноморского центра климатических изменений (Cmcc) профессор Антонио Наварра связывает эти погодные феномены с общим изменением климата в Средиземноморье."Сицилия уже предоставляет ясные свидетельства того, что реальность серьезно изменилась. Мы внимательно изучаем местные ураганы, которые зарождаются на востоке Ионического моря. Несмотря на то, что они в четыре раза менее сильны, чем тропические ураганы, они весьма интенсивны и приносят обильные осадки на побережье острова и в Калабрию", - приводит в среду слова ученого газета Corriere della Sera.
https://radiosputnik.ria.ru/20211023/zemletryasenie-1755976790.html
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Последствия ливней на востоке Сицилии
Мощные ливни обрушились на восточную Сицилию, затоплен исторический центр Катании, есть погибшие
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в мире, италия, катания, калабрия, сицилия, ионическое море, серджо маттарелла, новости - туризм
13:07 27.10.2021 (обновлено: 13:11 27.10.2021)
 
Власти Сицилии начали работы по преодолению последствий непогоды

Власти Сицилии начали работы по преодолению разрушительных последствий непогоды

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РИМ, 27 окт – РИА Новости. Областные власти Сицилии начали работу по преодолению разрушительных последствий непогоды, которая в воскресенье вечером обрушилась на восточные районы этого итальянского острова и привела к гибели по меньшей мере трех человек, а также нанесла значительный материальный ущерб.
Как сообщила национальная служба Гражданской обороны (ГО), в префектуре Катании в эти часы проходит чрезвычайное совещание с участием местных властей и руководителя службы Фабрицио Курчо для определения первоочередных мер по нормализации ситуации в этой сицилийской провинции. Накануне правительственный Дворец Киджи сообщил, что премьер-министр Марио Драги находится в постоянном контакте с Курчо для мониторинга ситуации, складывающейся на юге страны и, прежде всего, в Катании.
Пресс-служба президента Италии сообщила, что Серджо Маттарелла в среду утром позвонил мэру Катании Сальво Польезе, чтобы выяснить нынешнюю ситуацию в городе и провинции, а также выразить солидарность со всеми жителями, пострадавшими от непогоды.
В течение двух предыдущих дней по решению службы ГО в ряде районов Сицилии и другой южной области Калабрия был введен "красный" (наивысший) уровень метеоопасности. В этих регионах прошли ливневые дожди с сильным градом и порывистым ветром, в результате чего оказались затоплены многие населенные пункты.
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Критическая ситуация сложилась в провинции Катания, где только в первые часы ненастья выпало сразу около 200 миллиметров осадков. Во многих городах, в том числе в административном центре провинции – городе Катания бурные потоки воды захлестнули практически все улицы и площади, в результате чего под водой оказались десятки автомобилей. Некоторые районы остались без электроснабжения.
Из-за селевых потоков и падения деревьев проблемы возникли в движении по автостраде А19 Палермо-Катания, а также на других автодорогах Сицилии. Непогода сильно затруднила работу аэропорта Катании, где в эти дни были отменены и задержаны десятки рейсов. Только во вторник пожарным пришлось почти 200 раз выезжать на помощь жителям провинции, оказавшимся в затопленных домах или автомобилях.
В среду в Сицилии и Калабрии объявлен "оранжевый" уровень погодной угрозы, однако, по мнению метеорологов, опасность еще не миновала. Как сообщила газета Giornale di Sicilia, в омывающем Сицилию и Калабрию Ионическом море зафиксировано заметное повышение температуры воды, которая сейчас на восемь градусов превышает норму. В результате с четверга на пятницу в этом районе может возникнуть настоящий ураган. Ожидается, что скорость ветра в некоторых районах на побережье этих двух областей будет достигать 120 километров в час. В результате на море могут возникнуть волны высотой до пяти метров.
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Глава Евро-средиземноморского центра климатических изменений (Cmcc) профессор Антонио Наварра связывает эти погодные феномены с общим изменением климата в Средиземноморье.
"Сицилия уже предоставляет ясные свидетельства того, что реальность серьезно изменилась. Мы внимательно изучаем местные ураганы, которые зарождаются на востоке Ионического моря. Несмотря на то, что они в четыре раза менее сильны, чем тропические ураганы, они весьма интенсивны и приносят обильные осадки на побережье острова и в Калабрию", - приводит в среду слова ученого газета Corriere della Sera.
 
В миреИталияКатанияКалабрияСицилияИоническое мореСерджо МаттареллаНовости - Туризм
 
 
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