https://ria.ru/20211027/shtraf-1756591893.html

В Липецке пассажиров автобусов без масок оштрафуют на 30 тысяч рублей

В Липецке пассажиров автобусов без масок оштрафуют на 30 тысяч рублей - РИА Новости, 27.10.2021

В Липецке пассажиров автобусов без масок оштрафуют на 30 тысяч рублей

Пассажиров без масок с 28 октября не будут пускать в автобусы и трамваи Липецка, нарушителей могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей, сообщает в среду... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T22:33

2021-10-27T22:33

2021-10-27T22:33

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ВОРОНЕЖ, 27 окт - РИА Новости. Пассажиров без масок с 28 октября не будут пускать в автобусы и трамваи Липецка, нарушителей могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей, сообщает в среду администрация города.Ранее власти Липецкой области решили не вводить "очень жесткие" ограничения на период объявленных в стране нерабочими дней с 30 октября по 7 ноября, но заявили, что посещение ряда общественных мест будет возможно только по QR-кодам. Обязательная система QR-кодов стала действовать в регионе с понедельника, 25 октября."Тем, кто захочет войти в салон автобуса и трамвая без маски, водители могут отказать в перевозке. Кроме того, в подобных ситуациях будут привлекать сотрудников уполномоченных органов для составления протоколов об административном правонарушении. Контроль за соблюдением масочного режима пассажирами общественного транспорта усилят уже завтра, 28 октября", - говорится в сообщении.За нарушение масочного режима предусмотрены штрафы: для граждан – от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.Власти обращают внимание, что пассажирам "следует использовать именно маски – тканевые или медицинские", а не шарфы или воротник свитера.

https://ria.ru/20211027/ogranicheniya-1756532308.html

https://ria.ru/20211027/ogranicheniya-1756578180.html

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