https://ria.ru/20211027/shipenko-1756537045.html

Режиссер Шипенко заявил о желании снять сцены в открытом космосе

Режиссер Шипенко заявил о желании снять сцены в открытом космосе - РИА Новости, 27.10.2021

Режиссер Шипенко заявил о желании снять сцены в открытом космосе

Режиссер Клим Шипенко рассказал, что в следующий полет в космос может выйти за пределы МКС и снять кадры открытого космоса, он также может стать первым... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T17:29

2021-10-27T17:29

2021-10-27T17:40

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

главкосмос

клим шипенко

полет первого "киноэкипажа" в космос

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Режиссер Клим Шипенко рассказал, что в следующий полет в космос может выйти за пределы МКС и снять кадры открытого космоса, он также может стать первым режиссером, который снимет сцены при полете на Луну, такая договоренность есть с "Роскосмосом" и "Главкосмосом"."Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября для съемок первого в мировой истории художественного фильма в космосе - проекта "Вызов", осуществляемого совместно Первым каналом и "Роскосмосом". Полет продлился 12 дней, 17 октября актриса и режиссер вернулись на Землю и сейчас проходят реабилитацию в Центре подготовки космонавтов. Реализовав проект, "Роскосмос" обогнал НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана, но отложили съемки."Я могу пообещать следующее. В следующий раз я отправлюсь на МКС, я выйду в открытый космос с камерой и сниму много сцен за пределами станции. Это моя договоренность с "Роскосмосом" и "Главкосмосом". И, может быть, также и на Луну тоже. Если будет миссия на Луну и если им потребуется режиссеры, я буду первым, кто встанет в очередь", - сказал Шипенко в ходе презентации научно-просветительского проекта "Вызов" на "Экспо-2020".

https://ria.ru/20211005/vyzov-1753038863.html

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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), главкосмос, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос