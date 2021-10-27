17:29 27.10.2021 (обновлено: 17:40 27.10.2021)
Режиссер Шипенко заявил о желании снять сцены в открытом космосе
Режиссер Клим Шипенко выразил желание выйти в открытый космос и снять сцены вне МКС
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" / Перейти в фотобанкКинорежиссер Клим Шипенко во время пресс-конференции, посвященной возвращению экипажа корабля "Союз МС-18"
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Режиссер Клим Шипенко рассказал, что в следующий полет в космос может выйти за пределы МКС и снять кадры открытого космоса, он также может стать первым режиссером, который снимет сцены при полете на Луну, такая договоренность есть с "Роскосмосом" и "Главкосмосом".
"Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября для съемок первого в мировой истории художественного фильма в космосе - проекта "Вызов", осуществляемого совместно Первым каналом и "Роскосмосом". Полет продлился 12 дней, 17 октября актриса и режиссер вернулись на Землю и сейчас проходят реабилитацию в Центре подготовки космонавтов. Реализовав проект, "Роскосмос" обогнал НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана, но отложили съемки.
"Я могу пообещать следующее. В следующий раз я отправлюсь на МКС, я выйду в открытый космос с камерой и сниму много сцен за пределами станции. Это моя договоренность с "Роскосмосом" и "Главкосмосом". И, может быть, также и на Луну тоже. Если будет миссия на Луну и если им потребуется режиссеры, я буду первым, кто встанет в очередь", - сказал Шипенко в ходе презентации научно-просветительского проекта "Вызов" на "Экспо-2020".