Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211027/shipenko-1756537045.html
Режиссер Шипенко заявил о желании снять сцены в открытом космосе
Режиссер Шипенко заявил о желании снять сцены в открытом космосе - РИА Новости, 27.10.2021
Режиссер Шипенко заявил о желании снять сцены в открытом космосе
Режиссер Клим Шипенко рассказал, что в следующий полет в космос может выйти за пределы МКС и снять кадры открытого космоса, он также может стать первым... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:29
2021-10-27T17:40
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
главкосмос
клим шипенко
полет первого "киноэкипажа" в космос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755335604_0:59:3000:1747_1920x0_80_0_0_787a744279bd6131cf2bcd2fdf28b4fa.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Режиссер Клим Шипенко рассказал, что в следующий полет в космос может выйти за пределы МКС и снять кадры открытого космоса, он также может стать первым режиссером, который снимет сцены при полете на Луну, такая договоренность есть с "Роскосмосом" и "Главкосмосом"."Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября для съемок первого в мировой истории художественного фильма в космосе - проекта "Вызов", осуществляемого совместно Первым каналом и "Роскосмосом". Полет продлился 12 дней, 17 октября актриса и режиссер вернулись на Землю и сейчас проходят реабилитацию в Центре подготовки космонавтов. Реализовав проект, "Роскосмос" обогнал НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана, но отложили съемки."Я могу пообещать следующее. В следующий раз я отправлюсь на МКС, я выйду в открытый космос с камерой и сниму много сцен за пределами станции. Это моя договоренность с "Роскосмосом" и "Главкосмосом". И, может быть, также и на Луну тоже. Если будет миссия на Луну и если им потребуется режиссеры, я буду первым, кто встанет в очередь", - сказал Шипенко в ходе презентации научно-просветительского проекта "Вызов" на "Экспо-2020".
https://ria.ru/20211005/vyzov-1753038863.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755335604_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_a8abd21ead3bcdfe28a5c166fbc43f54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), главкосмос, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос
17:29 27.10.2021 (обновлено: 17:40 27.10.2021)
 
Режиссер Шипенко заявил о желании снять сцены в открытом космосе

Режиссер Клим Шипенко выразил желание выйти в открытый космос и снять сцены вне МКС

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" / Перейти в фотобанкКинорежиссер Клим Шипенко во время пресс-конференции, посвященной возвращению экипажа корабля "Союз МС-18"
Кинорежиссер Клим Шипенко во время пресс-конференции, посвященной возвращению экипажа корабля Союз МС-18 - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Режиссер Клим Шипенко рассказал, что в следующий полет в космос может выйти за пределы МКС и снять кадры открытого космоса, он также может стать первым режиссером, который снимет сцены при полете на Луну, такая договоренность есть с "Роскосмосом" и "Главкосмосом".
"Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября для съемок первого в мировой истории художественного фильма в космосе - проекта "Вызов", осуществляемого совместно Первым каналом и "Роскосмосом". Полет продлился 12 дней, 17 октября актриса и режиссер вернулись на Землю и сейчас проходят реабилитацию в Центре подготовки космонавтов. Реализовав проект, "Роскосмос" обогнал НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана, но отложили съемки.
"Я могу пообещать следующее. В следующий раз я отправлюсь на МКС, я выйду в открытый космос с камерой и сниму много сцен за пределами станции. Это моя договоренность с "Роскосмосом" и "Главкосмосом". И, может быть, также и на Луну тоже. Если будет миссия на Луну и если им потребуется режиссеры, я буду первым, кто встанет в очередь", - сказал Шипенко в ходе презентации научно-просветительского проекта "Вызов" на "Экспо-2020".
Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров и Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 08:00Культура
"Поехали!" Что мы знаем о "Вызове" в космос и почему это важно
 
Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ГлавкосмосКлим ШипенкоПолет первого "киноэкипажа" в космос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Диетолог рассказал о вреде орехов
04:11Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года
04:09Эксперт рассказал о "второй пандемии" в России
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
Лента новостейМолния
Диетолог рассказал о вреде ореховЭксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу годаЭксперт рассказал о "второй пандемии" в РоссииМаск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом