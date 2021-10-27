https://ria.ru/20211027/sherif-1756566019.html

Шериф допустил аресты по делу о гибели кинооператора на съемках в США

Шериф допустил аресты по делу о гибели кинооператора на съемках в США - РИА Новости, 27.10.2021

Шериф допустил аресты по делу о гибели кинооператора на съемках в США

Полиция США продолжает расследование гибели женщины-кинооператора от пули, выпущенной актером Алеком Болдуином, аресты и обвинения возможны, если будут выявлены РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T19:18

2021-10-27T19:18

2021-10-27T20:34

в мире

сша

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

санта-фе (сша)

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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Полиция США продолжает расследование гибели женщины-кинооператора от пули, выпущенной актером Алеком Болдуином, аресты и обвинения возможны, если будут выявлены признаки преступления, сказал журналистам шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза. Он сообщил, что следователи опросили всех, кто присутствовал на месте инцидента, и собрали 600 вещественных доказательств, включая три единицы стрелкового оружия и 500 боеприпасов, в том числе холостых."Расследование продолжается. Если при его проведении офис шерифа установит, что имело место преступление и есть основания для арестов, аресты будут проведены и обвинения выдвинуты", - сказал он на пресс-конференции.Мендоза добавил, что следователи выявили двух членов съемочной группы, которые готовили оружие и проверяли его. Они сотрудничают со следствием, как и стрелявший Болдуин, добавил он.Окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Альтвайс также не исключила, что резонансное дело закончится обвинениями. "Пока возможно все. Я не буду комментировать обвинения - будут ли они предъявлены и кому", - сказала она.По словам Мендозы, после сбора показаний непосредственных свидетелей события, количество которых невелико, следствие собирается опросить всех участников съемочной группы - около сотни человек.Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы погибла оператор, режиссер был тяжело ранен.

https://ria.ru/20211027/bolduin-1756429565.html

https://ria.ru/20211025/bolduin-1756213316.html

сша

санта-фе (сша)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма, санта-фе (сша)