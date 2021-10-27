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Шериф допустил аресты по делу о гибели кинооператора на съемках в США
Шериф допустил аресты по делу о гибели кинооператора на съемках в США - РИА Новости, 27.10.2021
Шериф допустил аресты по делу о гибели кинооператора на съемках в США
Полиция США продолжает расследование гибели женщины-кинооператора от пули, выпущенной актером Алеком Болдуином, аресты и обвинения возможны, если будут выявлены РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T19:18
2021-10-27T20:34
в мире
сша
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
санта-фе (сша)
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Полиция США продолжает расследование гибели женщины-кинооператора от пули, выпущенной актером Алеком Болдуином, аресты и обвинения возможны, если будут выявлены признаки преступления, сказал журналистам шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза. Он сообщил, что следователи опросили всех, кто присутствовал на месте инцидента, и собрали 600 вещественных доказательств, включая три единицы стрелкового оружия и 500 боеприпасов, в том числе холостых."Расследование продолжается. Если при его проведении офис шерифа установит, что имело место преступление и есть основания для арестов, аресты будут проведены и обвинения выдвинуты", - сказал он на пресс-конференции.Мендоза добавил, что следователи выявили двух членов съемочной группы, которые готовили оружие и проверяли его. Они сотрудничают со следствием, как и стрелявший Болдуин, добавил он.Окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Альтвайс также не исключила, что резонансное дело закончится обвинениями. "Пока возможно все. Я не буду комментировать обвинения - будут ли они предъявлены и кому", - сказала она.По словам Мендозы, после сбора показаний непосредственных свидетелей события, количество которых невелико, следствие собирается опросить всех участников съемочной группы - около сотни человек.Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы погибла оператор, режиссер был тяжело ранен.
https://ria.ru/20211027/bolduin-1756429565.html
https://ria.ru/20211025/bolduin-1756213316.html
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в мире, сша, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма, санта-фе (сша)
19:18 27.10.2021 (обновлено: 20:34 27.10.2021)
 
Шериф допустил аресты по делу о гибели кинооператора на съемках в США

Шериф допустил аресты и обвинения по делу о гибели кинооператора во время съемок в США

© AP Photo / KOAT 7 NewsПолицейские автомобили на месте съемок фильма "Ржавчина"
Полицейские автомобили на месте съемок фильма Ржавчина - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© AP Photo / KOAT 7 News
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Полиция США продолжает расследование гибели женщины-кинооператора от пули, выпущенной актером Алеком Болдуином, аресты и обвинения возможны, если будут выявлены признаки преступления, сказал журналистам шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза.
Он сообщил, что следователи опросили всех, кто присутствовал на месте инцидента, и собрали 600 вещественных доказательств, включая три единицы стрелкового оружия и 500 боеприпасов, в том числе холостых.
"Расследование продолжается. Если при его проведении офис шерифа установит, что имело место преступление и есть основания для арестов, аресты будут проведены и обвинения выдвинуты", - сказал он на пресс-конференции.
Мендоза добавил, что следователи выявили двух членов съемочной группы, которые готовили оружие и проверяли его. Они сотрудничают со следствием, как и стрелявший Болдуин, добавил он.
Актер Алек Болдуин во время съемок фильма Ржавчина - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 10:18Культура
СМИ рассказали о состоянии Болдуина после трагедии на съемках фильма
Окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Альтвайс также не исключила, что резонансное дело закончится обвинениями. "Пока возможно все. Я не буду комментировать обвинения - будут ли они предъявлены и кому", - сказала она.
По словам Мендозы, после сбора показаний непосредственных свидетелей события, количество которых невелико, следствие собирается опросить всех участников съемочной группы - около сотни человек.
Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы погибла оператор, режиссер был тяжело ранен.
Жители Нью-Мексико возле фотографии Галины Хатчинс, погибшей на съемках фильма Ржавчина - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 20:55
Жена Болдуина впервые высказалась о трагедии на съемках
 
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