https://ria.ru/20211027/sezd-1756515047.html

В "Единой России" назвали дату третьего этапа съезда

В "Единой России" назвали дату третьего этапа съезда - РИА Новости, 27.10.2021

В "Единой России" назвали дату третьего этапа съезда

Третий этап съезда "Единой России", который приурочен к 20-летию партии, может пройти 4 декабря, другие даты пока не обсуждаются, на съезде ожидается ротация в... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:57

2021-10-27T15:57

2021-10-27T15:57

политика

единая россия

александр борисов

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Третий этап съезда "Единой России", который приурочен к 20-летию партии, может пройти 4 декабря, другие даты пока не обсуждаются, на съезде ожидается ротация в высшем и генеральном советах партии, рассказал РИА Новости депутат Госдумы восьмого созыва, исполняющий обязанности главы исполкома ЕР Александр Борисов.Ранее замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов рассказал РИА Новости, что третий этап съезда "Единой России" приурочат к 20-летию с даты создания партии, оно традиционно отмечается 1 декабря, однако голосование по дате проведения съезда ещё не состоялось."Да-да-да, других дат пока нет", - сказал Борисов, отвечая на вопрос, намечен ли съезд на 4 декабря. По его словам, на съезде обсудят итоги избирательной кампании. Кроме того, депутат добавил, что планируется обсуждение кадровой ротации в партии."На съезде будут ротироваться органы управления партии, и не только исполкома (партии - ред.), но и высший совет, и генеральный совет. Что называется - "на решение съезда", - заключил Борисов.Как подтвердил РИА Новости второй собеседник в партии, скорее всего, съезд "Единой России" пройдет 4 декабря, однако итоговое решение еще не принято.

https://ria.ru/20210925/vybory-1751795545.html

https://ria.ru/20210924/fraktsiya-1751635048.html

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политика, единая россия, александр борисов, россия