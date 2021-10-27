Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область
Мурманская область
https://ria.ru/20211027/semi-1756572978.html
В Мурманской области направят средства на поддержку семей с детьми
В Мурманской области направят средства на поддержку семей с детьми - РИА Новости, 27.10.2021
В Мурманской области направят средства на поддержку семей с детьми
Власти Мурманской области предполагают направить в 2022 году порядка 5,4 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми, в частности на денежную выплату для детей РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T19:49
2021-10-27T19:49
мурманская область
общество
семья
дети
мурманская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733194820_302:542:2980:2048_1920x0_80_0_0_92dbdb810e48ddf7c7501cf15c2d23d7.jpg
МУРМАНСК, 27 окт – РИА Новости. Власти Мурманской области предполагают направить в 2022 году порядка 5,4 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми, в частности на денежную выплату для детей от трех до семи лет, региональный маткапитал и "зарплату мамы", сообщило министерство информационной политики региона."На социальную поддержку семей с детьми в Мурманской области в 2022 году будет направлено 5,4 миллиарда рублей. В регионе продолжится реализация таких мер поддержки, как, в частности, ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет, региональный материнский (семейный) капитал, а также выплата денежного пособия молодым матерям", - сообщили в министерстве, уточнив, что срок действия такой меры, как "зарплата мамы" в размере 14 тысяч рублей, уже продлен до 2026 года.Кроме того, в ближайшие годы в рамках реализации актуализированного плана "На Севере - жить!" в социальной сфере будет сделан упор на обновление инфраструктуры учреждений."Из 22 областных учреждений социального обслуживания населения 80% размещаются в зданиях, построенных более 40 лет назад", - отметила вице-губернатор Елена Дягилева на заседании правительства в среду.По ее словам, износ недвижимого имущества составляет более 50%. В 2022 году на улучшение условий проживания пожилых, инвалидов и несовершеннолетних северян, повышение безопасности их пребывания, а также обеспечение доступности учреждений будет направлено более 136 миллионов рублей. Кроме того, будет проведено благоустройство территорий учреждений соцобслуживания, отметила вице-губернатор.Говоря о системе социальной защиты граждан в Мурманской области, Дягилева отметила, что в регионе пользователями социальных услуг являются 340 тысяч человек. Среди них - малоимущие граждане, семьи с детьми, в том числе многодетные, пожилые граждане. Как ожидается, к 2024 году в рамках реализации плана не менее 89% заявлений от граждан будут приниматься в электронном виде и не менее 25% государственных услуг северяне будут получать в проактивном (упреждающем) режиме."В рамках актуализированного плана "На Севере - жить!" предполагается расширение сферы применения социального контракта как реальной помощи малоимущим гражданам в трудной жизненной ситуации", - добавила вице-губернатор. По ее словам, уже с ноября текущего года гражданам, заключившим социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, будет предоставлено право получения единовременной выплаты до 250 тысяч рублей на открытие собственного дела.
https://ria.ru/20210916/murmansk-1750362274.html
https://ria.ru/20210906/murmansk-1748821991.html
https://ria.ru/20211011/moloko-1753992070.html
мурманская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733194820_718:466:2827:2048_1920x0_80_0_0_f460bbfe650917e8aadbffe68a86f97b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, семья, дети, мурманская область, россия
19:49 27.10.2021
 
В Мурманской области направят средства на поддержку семей с детьми

В Мурманской области около 5,4 миллиарда рублей направят на поддержку семей с детьми

© Depositphotos / KruchenkovaМногодетная семья в парке
Многодетная семья в парке - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Depositphotos / Kruchenkova
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 27 окт – РИА Новости. Власти Мурманской области предполагают направить в 2022 году порядка 5,4 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми, в частности на денежную выплату для детей от трех до семи лет, региональный маткапитал и "зарплату мамы", сообщило министерство информационной политики региона.
"На социальную поддержку семей с детьми в Мурманской области в 2022 году будет направлено 5,4 миллиарда рублей. В регионе продолжится реализация таких мер поддержки, как, в частности, ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет, региональный материнский (семейный) капитал, а также выплата денежного пособия молодым матерям", - сообщили в министерстве, уточнив, что срок действия такой меры, как "зарплата мамы" в размере 14 тысяч рублей, уже продлен до 2026 года.
В Мурманске завершился масштабный ремонт информационного интеллект-центра филиал №9 - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 16:26Мурманская область
Современное пространство для творчества откроется в центре Мурманска
Кроме того, в ближайшие годы в рамках реализации актуализированного плана "На Севере - жить!" в социальной сфере будет сделан упор на обновление инфраструктуры учреждений.
"Из 22 областных учреждений социального обслуживания населения 80% размещаются в зданиях, построенных более 40 лет назад", - отметила вице-губернатор Елена Дягилева на заседании правительства в среду.
Проспект Ленина в Мурманске - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 10:29Мурманская область
В Мурманской области запустят новые меры поддержки для покупки жилья
По ее словам, износ недвижимого имущества составляет более 50%. В 2022 году на улучшение условий проживания пожилых, инвалидов и несовершеннолетних северян, повышение безопасности их пребывания, а также обеспечение доступности учреждений будет направлено более 136 миллионов рублей. Кроме того, будет проведено благоустройство территорий учреждений соцобслуживания, отметила вице-губернатор.
Говоря о системе социальной защиты граждан в Мурманской области, Дягилева отметила, что в регионе пользователями социальных услуг являются 340 тысяч человек. Среди них - малоимущие граждане, семьи с детьми, в том числе многодетные, пожилые граждане. Как ожидается, к 2024 году в рамках реализации плана не менее 89% заявлений от граждан будут приниматься в электронном виде и не менее 25% государственных услуг северяне будут получать в проактивном (упреждающем) режиме.
"В рамках актуализированного плана "На Севере - жить!" предполагается расширение сферы применения социального контракта как реальной помощи малоимущим гражданам в трудной жизненной ситуации", - добавила вице-губернатор. По ее словам, уже с ноября текущего года гражданам, заключившим социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, будет предоставлено право получения единовременной выплаты до 250 тысяч рублей на открытие собственного дела.
Молоко - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 12:36Мурманская область
В Мурманской области проиндексируют ставку на коровье молоко
 
Мурманская областьОбществоСемьяДетиМурманская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Диетолог рассказал о вреде орехов
04:11Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года
04:09Эксперт рассказал о "второй пандемии" в России
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
Лента новостейМолния
Диетолог рассказал о вреде ореховЭксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу годаЭксперт рассказал о "второй пандемии" в РоссииМаск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом