https://ria.ru/20211027/semi-1756572978.html

В Мурманской области направят средства на поддержку семей с детьми

В Мурманской области направят средства на поддержку семей с детьми - РИА Новости, 27.10.2021

В Мурманской области направят средства на поддержку семей с детьми

Власти Мурманской области предполагают направить в 2022 году порядка 5,4 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми, в частности на денежную выплату для детей РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T19:49

2021-10-27T19:49

2021-10-27T19:49

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МУРМАНСК, 27 окт – РИА Новости. Власти Мурманской области предполагают направить в 2022 году порядка 5,4 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми, в частности на денежную выплату для детей от трех до семи лет, региональный маткапитал и "зарплату мамы", сообщило министерство информационной политики региона."На социальную поддержку семей с детьми в Мурманской области в 2022 году будет направлено 5,4 миллиарда рублей. В регионе продолжится реализация таких мер поддержки, как, в частности, ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет, региональный материнский (семейный) капитал, а также выплата денежного пособия молодым матерям", - сообщили в министерстве, уточнив, что срок действия такой меры, как "зарплата мамы" в размере 14 тысяч рублей, уже продлен до 2026 года.Кроме того, в ближайшие годы в рамках реализации актуализированного плана "На Севере - жить!" в социальной сфере будет сделан упор на обновление инфраструктуры учреждений."Из 22 областных учреждений социального обслуживания населения 80% размещаются в зданиях, построенных более 40 лет назад", - отметила вице-губернатор Елена Дягилева на заседании правительства в среду.По ее словам, износ недвижимого имущества составляет более 50%. В 2022 году на улучшение условий проживания пожилых, инвалидов и несовершеннолетних северян, повышение безопасности их пребывания, а также обеспечение доступности учреждений будет направлено более 136 миллионов рублей. Кроме того, будет проведено благоустройство территорий учреждений соцобслуживания, отметила вице-губернатор.Говоря о системе социальной защиты граждан в Мурманской области, Дягилева отметила, что в регионе пользователями социальных услуг являются 340 тысяч человек. Среди них - малоимущие граждане, семьи с детьми, в том числе многодетные, пожилые граждане. Как ожидается, к 2024 году в рамках реализации плана не менее 89% заявлений от граждан будут приниматься в электронном виде и не менее 25% государственных услуг северяне будут получать в проактивном (упреждающем) режиме."В рамках актуализированного плана "На Севере - жить!" предполагается расширение сферы применения социального контракта как реальной помощи малоимущим гражданам в трудной жизненной ситуации", - добавила вице-губернатор. По ее словам, уже с ноября текущего года гражданам, заключившим социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, будет предоставлено право получения единовременной выплаты до 250 тысяч рублей на открытие собственного дела.

https://ria.ru/20210916/murmansk-1750362274.html

https://ria.ru/20210906/murmansk-1748821991.html

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общество, семья, дети, мурманская область, россия