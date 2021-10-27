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https://ria.ru/20211027/sanktsii-1756428208.html
Байдена призвали не вводить санкции против Индии за закупку оружия у России
Байдена призвали не вводить санкции против Индии за закупку оружия у России - РИА Новости, 27.10.2021
Байдена призвали не вводить санкции против Индии за закупку оружия у России
Американские сенаторы Джон Корнин и Марк Уорнер призвали президента США Джо Байдена не применять в отношении Индии CAATSA (закон "О противодействии противникам... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:06
2021-10-27T10:06
в мире
сша
индия
москва
джо байден
рособоронэкспорт
с-400 «триумф»
джон корнин
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Американские сенаторы Джон Корнин и Марк Уорнер призвали президента США Джо Байдена не применять в отношении Индии CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций") за закупки оружия у РФ.В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более 5 миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Расчеты за экспортные ЗРС будут производиться в рублях."Мы настоятельно рекомендуем вам не применять CAATSA в отношении Индии за ее запланированную закупку российских зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф", - говорится в письме сенаторов, направленном Бадйену.По мнению Уорнера и Корнина, санкции могут иметь пагубные последствия для стратегического партнерства США и Индии. Отказ от санкций в этой ситуации они оправдывают тем, что Индия за последние несколько лет снизила объемы импорта российской военной техники. Сенаторы также опасаются, что санкции усилят позиции тех политических сил в Индии, которые не видят в США надежного партнера, и подорвут попытки индийского правительства "уменьшить зависимость от российской оборонной техники."При этом Уорнер и Корнин указывают на то, что разделяют беспокойство президента относительно "интеграции российского оборудования в Индии" и советуют администрации продолжить конструктивно обсуждать этот вопрос с Нью-Дели.В письме сенаторы предлагают администрации создать двустороннюю рабочую группу, чтобы "наметить дальнейшие шаги для разработки стратегий укрепления военного взаимодействия между Индией и США." Эти меры, как полагают Корнин и Уорнер, также помогут Вашингтону противостоять влиянию КНР в Индо-Тихоокеанском регионе.
https://ria.ru/20211026/sanktsii-1756251658.html
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в мире, сша, индия, москва, джо байден, рособоронэкспорт, с-400 «триумф», джон корнин, марк уорнер, россия
10:06 27.10.2021
 
Байдена призвали не вводить санкции против Индии за закупку оружия у России

Сенаторы США призвали Байдена не вводить санкции против Индии за закупку оружия у России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Американские сенаторы Джон Корнин и Марк Уорнер призвали президента США Джо Байдена не применять в отношении Индии CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций") за закупки оружия у РФ.
В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более 5 миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Расчеты за экспортные ЗРС будут производиться в рублях.
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"Мы настоятельно рекомендуем вам не применять CAATSA в отношении Индии за ее запланированную закупку российских зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф", - говорится в письме сенаторов, направленном Бадйену.
По мнению Уорнера и Корнина, санкции могут иметь пагубные последствия для стратегического партнерства США и Индии. Отказ от санкций в этой ситуации они оправдывают тем, что Индия за последние несколько лет снизила объемы импорта российской военной техники. Сенаторы также опасаются, что санкции усилят позиции тех политических сил в Индии, которые не видят в США надежного партнера, и подорвут попытки индийского правительства "уменьшить зависимость от российской оборонной техники."
При этом Уорнер и Корнин указывают на то, что разделяют беспокойство президента относительно "интеграции российского оборудования в Индии" и советуют администрации продолжить конструктивно обсуждать этот вопрос с Нью-Дели.
В письме сенаторы предлагают администрации создать двустороннюю рабочую группу, чтобы "наметить дальнейшие шаги для разработки стратегий укрепления военного взаимодействия между Индией и США." Эти меры, как полагают Корнин и Уорнер, также помогут Вашингтону противостоять влиянию КНР в Индо-Тихоокеанском регионе.
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В миреСШАИндияМоскваДжо БайденРособоронэкспортС-400 «Триумф»Джон КорнинМарк УорнерРоссия
 
 
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