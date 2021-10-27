https://ria.ru/20211027/sankt-peterburg-1756290298.html

Отельеры Петербурга рассказали, как туристы отнеслись к новым ограничениям

Отельеры Петербурга рассказали, как туристы отнеслись к новым ограничениям - РИА Новости, 27.10.2021

Отельеры Петербурга рассказали, как туристы отнеслись к новым ограничениям

Отельеры Санкт-Петербурга рассказали, как туристы отреагировали на новые правила заселения, которые будут введены с 30 октября по 7 ноября, так как гостиницы... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T10:44

2021-10-27T10:44

2021-10-27T10:44

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Отельеры Санкт-Петербурга рассказали, как туристы отреагировали на новые правила заселения, которые будут введены с 30 октября по 7 ноября, так как гостиницы смогут принимать только постояльцев с QR-кодом или ПЦР-тестом, сообщает TourDom.ru.По словам управляющего партнера сети отелей Cronwell Алексея Мусакина, сейчас идет "вал звонков" с вопросами от гостей, которые забронировали проживание. Они уточняют, можно ли заселиться, если введена только первая доза вакцины, что нужно предъявлять детям и с какого возраста. По словам эксперта, уже начались и аннуляции."Туристы начали отменять бронирования, потому что не у всех есть QR-коды, а получить ПЦР-тест в нынешней ситуации, когда он везде требуется, достаточно проблематично. Нужно заплатить за это приличные деньги", – комментирует эксперт. По его мнению, основные отмены пойдут чуть позже.Не радужные прогнозы и у Виктории Шамликашвили, инвестора отеля Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo и сопредседателя комитета по гостиничному бизнесу Российского союза туриндустрии. Она считает, что рынок потеряет как минимум 25 процентов от запланированной на период ноябрьских праздников загрузки.По ее словам, усугубляет положение питерских отельеров тот факт, что местные власти не во всем пошли по сценарию Москвы. Для гостиниц они ужесточили требования. "В отличие от столицы, нашим ресторанам при отелях не разрешено работать для обслуживания гостей". При этом, указывает она, в большинстве отелей Санкт-Петербурга персонал на 80 процентов привит. "В этой связи не очень понятна логика местных властей", – отмечает Шамликашвили.По словам отельеров, важно, чтобы ограничения не были продлены после 7 ноября. Туристы и без локдауна боятся бронировать проживание заранее. На Новый год фактически нет заявок.По словам экспертов, до пандемии обычно в это время от 35 до 60 процентов номеров были проданы. Но Санкт-Петербург подпортил свою репутацию в прошлом году, когда в последний момент в декабре все закрылось. Так что сейчас гарантировать никто ничего не может.

https://ria.ru/20210813/sankt-peterburg-1745645185.html

https://ria.ru/20211018/turisty-1754962564.html

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