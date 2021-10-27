https://ria.ru/20211027/samolety-1756572830.html

Два Ту-160 выполнили полет над Баренцевым морем

Два Ту-160 выполнили полет над Баренцевым морем - РИА Новости, 27.10.2021

Два Ту-160 выполнили полет над Баренцевым морем

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T19:48

2021-10-27T19:48

2021-10-27T21:44

в мире

ту-160

f-16

норвежское море

россия

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили журналистам в Минобороны России."Продолжительность полета составила около восьми часов", — уточнили в ведомстве.Истребительное сопровождение Ту-160 обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.На отдельных участках российские бомбардировщики сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии, отметили в министерстве.Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. В Минобороны подчеркнули, что все полеты выполняются "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

https://ria.ru/20210618/baltika-1737644328.html

норвежское море

россия

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Полет ракетоносцев Ту-160 над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей Два Ту-160 дальней авиации выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями, на отдельных участках их сопровождали F-16 ВВС Норвегии, сообщило Минобороны 2021-10-27T19:48 true PT1M00S

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в мире, ту-160, f-16, норвежское море, россия