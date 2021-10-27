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Туризм
https://ria.ru/20211027/samolet-1756491253.html
Самолет, вылетевший в Москву, вернулся в Каир из-за сообщения с угрозами
Самолет, вылетевший в Москву, вернулся в Каир из-за сообщения с угрозами - РИА Новости, 27.10.2021
Самолет, вылетевший в Москву, вернулся в Каир из-за сообщения с угрозами
Направлявшийся в Москву самолет Egypt Air вернулся в Каир из-за сообщений с угрозами, говорится в заявлении авиакомпании. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T14:33
2021-10-27T15:15
москва
домодедово (аэропорт)
flightradar24
egypt air
туризм
новости - туризм
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КАИР, 27 окт — РИА Новости. Направлявшийся в Москву самолет Egypt Air вернулся в Каир из-за сообщений с угрозами, говорится в заявлении авиакомпании.Ранее данные сервиса Flightradar24 показали, что пассажирский лайнер, летевший рейсом Каир — Москва, вновь прибыл в аэропорт вылета."Официальный источник в Egypt Air подтвердил, что рейс компании MS729 модели A220-300 вернулся спустя 22 минуты после взлета из-за наличия на одном из сидений самолета сообщения с угрозами, оставленными неизвестным лицом", — отмечается в релизе.Рейс вылетел из Каира в 11:14 по местному времени (12:14 мск). Согласно табло прилетов аэропорта Домодедово, в российской столице он должен был приземлиться в 16:23 с получасовой задержкой.
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москва, домодедово (аэропорт), flightradar24, egypt air, новости - туризм
14:33 27.10.2021 (обновлено: 15:15 27.10.2021)
 
Самолет, вылетевший в Москву, вернулся в Каир из-за сообщения с угрозами

Самолет рейса Egypt Air Каир — Москва вернулся в аэропорт из-за сообщения с угрозами

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Читать ria.ru в
КАИР, 27 окт — РИА Новости. Направлявшийся в Москву самолет Egypt Air вернулся в Каир из-за сообщений с угрозами, говорится в заявлении авиакомпании.
Ранее данные сервиса Flightradar24 показали, что пассажирский лайнер, летевший рейсом Каир — Москва, вновь прибыл в аэропорт вылета.
"Официальный источник в Egypt Air подтвердил, что рейс компании MS729 модели A220-300 вернулся спустя 22 минуты после взлета из-за наличия на одном из сидений самолета сообщения с угрозами, оставленными неизвестным лицом", — отмечается в релизе.
Рейс вылетел из Каира в 11:14 по местному времени (12:14 мск). Согласно табло прилетов аэропорта Домодедово, в российской столице он должен был приземлиться в 16:23 с получасовой задержкой.
Пассажиры в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
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ТуризмМоскваДомодедово (аэропорт)Flightradar24Egypt AirНовости - Туризм
 
 
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