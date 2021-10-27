https://ria.ru/20211027/samolet-1756491253.html

Самолет, вылетевший в Москву, вернулся в Каир из-за сообщения с угрозами

Самолет, вылетевший в Москву, вернулся в Каир из-за сообщения с угрозами - РИА Новости, 27.10.2021

Самолет, вылетевший в Москву, вернулся в Каир из-за сообщения с угрозами

Направлявшийся в Москву самолет Egypt Air вернулся в Каир из-за сообщений с угрозами, говорится в заявлении авиакомпании. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T14:33

2021-10-27T14:33

2021-10-27T15:15

москва

домодедово (аэропорт)

flightradar24

egypt air

туризм

новости - туризм

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КАИР, 27 окт — РИА Новости. Направлявшийся в Москву самолет Egypt Air вернулся в Каир из-за сообщений с угрозами, говорится в заявлении авиакомпании.Ранее данные сервиса Flightradar24 показали, что пассажирский лайнер, летевший рейсом Каир — Москва, вновь прибыл в аэропорт вылета."Официальный источник в Egypt Air подтвердил, что рейс компании MS729 модели A220-300 вернулся спустя 22 минуты после взлета из-за наличия на одном из сидений самолета сообщения с угрозами, оставленными неизвестным лицом", — отмечается в релизе.Рейс вылетел из Каира в 11:14 по местному времени (12:14 мск). Согласно табло прилетов аэропорта Домодедово, в российской столице он должен был приземлиться в 16:23 с получасовой задержкой.

https://ria.ru/20211027/samolet-1756432218.html

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