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Самолет, вылетевший в Москву, вынужденно вернулся в Каир

Самолет, вылетевший в Москву, вынужденно вернулся в Каир - РИА Новости, 27.10.2021

Самолет, вылетевший в Москву, вынужденно вернулся в Каир

Пассажирский самолет компании Egypt Air, выполнявший перелет по маршруту Каир — Москва, вернулся в аэропорт отправления. Об этом свидетельствуют данные сервиса... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T13:00

2021-10-27T13:00

2021-10-27T15:02

египет

туризм

каир (город)

москва

домодедово (аэропорт)

новости - туризм

egypt air

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Пассажирский самолет компании Egypt Air, выполнявший перелет по маршруту Каир — Москва, вернулся в аэропорт отправления. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.Он благополучно приземлился.Рейс вылетел из столицы Египта в 11:14 по местному времени (12:14 мск). Согласно табло прилетов аэропорта "Домодедово" — пункта назначения — в Москве его ожидали в 16:23 с получасовой задержкой.Причины возвращения пока не известны. Компания-перевозчик проверяет информацию.

египет

каир (город)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, каир (город), москва, домодедово (аэропорт), новости - туризм, egypt air