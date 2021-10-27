https://ria.ru/20211027/samolet-1756468188.html
Самолет, вылетевший в Москву, вынужденно вернулся в Каир
Самолет, вылетевший в Москву, вынужденно вернулся в Каир - РИА Новости, 27.10.2021
Самолет, вылетевший в Москву, вынужденно вернулся в Каир
Пассажирский самолет компании Egypt Air, выполнявший перелет по маршруту Каир — Москва, вернулся в аэропорт отправления. Об этом свидетельствуют данные сервиса... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T13:00
2021-10-27T13:00
2021-10-27T15:02
египет
туризм
каир (город)
москва
домодедово (аэропорт)
новости - туризм
egypt air
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136203/15/1362031505_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_6b0bc053accfea89e9b643e4a2733b1a.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Пассажирский самолет компании Egypt Air, выполнявший перелет по маршруту Каир — Москва, вернулся в аэропорт отправления. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.Он благополучно приземлился.Рейс вылетел из столицы Египта в 11:14 по местному времени (12:14 мск). Согласно табло прилетов аэропорта "Домодедово" — пункта назначения — в Москве его ожидали в 16:23 с получасовой задержкой.Причины возвращения пока не известны. Компания-перевозчик проверяет информацию.
египет
каир (город)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136203/15/1362031505_101:0:1701:1200_1920x0_80_0_0_855aa0b6850ee28750854012dddfcf3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, каир (город), москва, домодедово (аэропорт), новости - туризм, egypt air
13:00 27.10.2021 (обновлено: 15:02 27.10.2021)
Самолет, вылетевший в Москву, вынужденно вернулся в Каир
Самолет Egypt Air Каир — Москва вернулся в аэропорт вылета