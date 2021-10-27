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Туризм
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Самолет, вылетевший в Москву, вынужденно вернулся в Каир
Самолет, вылетевший в Москву, вынужденно вернулся в Каир - РИА Новости, 27.10.2021
Самолет, вылетевший в Москву, вынужденно вернулся в Каир
Пассажирский самолет компании Egypt Air, выполнявший перелет по маршруту Каир — Москва, вернулся в аэропорт отправления. Об этом свидетельствуют данные сервиса... РИА Новости, 27.10.2021
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египет
туризм
каир (город)
москва
домодедово (аэропорт)
новости - туризм
egypt air
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Пассажирский самолет компании Egypt Air, выполнявший перелет по маршруту Каир — Москва, вернулся в аэропорт отправления. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.Он благополучно приземлился.Рейс вылетел из столицы Египта в 11:14 по местному времени (12:14 мск). Согласно табло прилетов аэропорта "Домодедово" — пункта назначения — в Москве его ожидали в 16:23 с получасовой задержкой.Причины возвращения пока не известны. Компания-перевозчик проверяет информацию.
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египет, каир (город), москва, домодедово (аэропорт), новости - туризм, egypt air
13:00 27.10.2021 (обновлено: 15:02 27.10.2021)
 
Самолет, вылетевший в Москву, вынужденно вернулся в Каир

Самолет Egypt Air Каир — Москва вернулся в аэропорт вылета

© Фото : Roland UngerАэропорт Каира
Аэропорт Каира - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Фото : Roland Unger
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Пассажирский самолет компании Egypt Air, выполнявший перелет по маршруту КаирМосква, вернулся в аэропорт отправления. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Он благополучно приземлился.
Рейс вылетел из столицы Египта в 11:14 по местному времени (12:14 мск). Согласно табло прилетов аэропорта "Домодедово" — пункта назначения — в Москве его ожидали в 16:23 с получасовой задержкой.
Причины возвращения пока не известны. Компания-перевозчик проверяет информацию.
 
ТуризмЕгипетКаир (город)МоскваДомодедово (аэропорт)Новости - ТуризмEgypt Air
 
 
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