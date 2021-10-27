https://ria.ru/20211027/samolet-1756432218.html

В Шереметьево экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Дубай

В Шереметьево экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Дубай - РИА Новости, 27.10.2021

В Шереметьево экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Дубай

Бизнес-джет Bombardier Challenger 600 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T10:34

2021-10-27T10:34

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Бизнес-джет Bombardier Challenger 600 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Пассажирский самолет Challenger 600 рейсом Санкт-Петербург — Дубай экстренно приземлился в Шереметьево после срабатывания датчика разгерметизации пассажирской кабины", — сказал собеседник агентства.По его словам, все прошло благополучно.Обстоятельства инцидента выясняются.

https://ria.ru/20211022/samolet-1755880805.html

дубай (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дубай (город), шереметьево (аэропорт), новости - туризм