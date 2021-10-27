https://ria.ru/20211027/samolet-1756432218.html
В Шереметьево экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Дубай
В Шереметьево экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Дубай - РИА Новости, 27.10.2021
В Шереметьево экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Дубай
Бизнес-джет Bombardier Challenger 600 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:34
2021-10-27T10:34
2021-10-27T11:33
происшествия
дубай (город)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Бизнес-джет Bombardier Challenger 600 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Пассажирский самолет Challenger 600 рейсом Санкт-Петербург — Дубай экстренно приземлился в Шереметьево после срабатывания датчика разгерметизации пассажирской кабины", — сказал собеседник агентства.По его словам, все прошло благополучно.Обстоятельства инцидента выясняются.
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происшествия, дубай (город), шереметьево (аэропорт), новости - туризм
10:34 27.10.2021 (обновлено: 11:33 27.10.2021)
В Шереметьево экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Дубай
В Шереметьево сел летевший в Дубай самолет из-за срабатывания датчика разгерметизации