https://ria.ru/20211027/sammit-1756498944.html
Путин рассказал о целях Восточноазиатского саммита
Путин рассказал о целях Восточноазиатского саммита - РИА Новости, 27.10.2021
Путин рассказал о целях Восточноазиатского саммита
Восточноазиатский саммит позволит выработать меры по поддержанию мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выработать пути решения острых проблем,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:04
2021-10-27T15:04
2021-10-27T15:20
политика
владимир путин
восточноазиатский саммит
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МОСКВА, 27 окт РИА Новости. Восточноазиатский саммит позволит выработать меры по поддержанию мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выработать пути решения острых проблем, считает президент России Владимир Путин."Восточноазиатские саммиты представляют хорошую возможность обсудить обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе, наметить пути решения наиболее острых проблем и выработать меры по поддержанию мира и стабильности, укреплению взаимовыгодного и многопланового сотрудничества", - сказал он на Восточноазиатском саммите.Путин отметил, что регион стал одним из наиболее динамичных глобальных центров политической, деловой и инвестиционной активности."При этом он сталкивается и с серьезными вызовами и угрозами в сфере безопасности, экономического, социального развития, к которым в последние два года добавился и коронавирус. И поэтому вполне логично, что саммит фокусируется именно на теме борьбы с пандемией, преодоления ее последствий, на вопросах реализации принятого по инициативе России на предыдущей встрече совместного заявления по сотрудничеству на противоэпидемическом треке", - сказал Путин.
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политика, владимир путин, восточноазиатский саммит
Материал дополняется
15:04 27.10.2021 (обновлено: 15:20 27.10.2021)
Путин рассказал о целях Восточноазиатского саммита
Путин заявил, что Восточноазиатский саммит позволит выработать меры безопасности в регионе
МОСКВА, 27 окт РИА Новости.
Восточноазиатский саммит позволит выработать меры по поддержанию мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выработать пути решения острых проблем, считает президент России Владимир Путин
.
"Восточноазиатские саммиты представляют хорошую возможность обсудить обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе, наметить пути решения наиболее острых проблем и выработать меры по поддержанию мира и стабильности, укреплению взаимовыгодного и многопланового сотрудничества", - сказал он на Восточноазиатском саммите.
Путин отметил, что регион стал одним из наиболее динамичных глобальных центров политической, деловой и инвестиционной активности.
"При этом он сталкивается и с серьезными вызовами и угрозами в сфере безопасности, экономического, социального развития, к которым в последние два года добавился и коронавирус. И поэтому вполне логично, что саммит фокусируется именно на теме борьбы с пандемией, преодоления ее последствий, на вопросах реализации принятого по инициативе России на предыдущей встрече совместного заявления по сотрудничеству на противоэпидемическом треке", - сказал Путин.