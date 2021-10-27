https://ria.ru/20211027/sammit-1756498944.html

Путин рассказал о целях Восточноазиатского саммита

Путин рассказал о целях Восточноазиатского саммита - РИА Новости, 27.10.2021

Путин рассказал о целях Восточноазиатского саммита

Восточноазиатский саммит позволит выработать меры по поддержанию мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выработать пути решения острых проблем,... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:04

2021-10-27T15:04

2021-10-27T15:20

политика

владимир путин

восточноазиатский саммит

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МОСКВА, 27 окт РИА Новости. Восточноазиатский саммит позволит выработать меры по поддержанию мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выработать пути решения острых проблем, считает президент России Владимир Путин."Восточноазиатские саммиты представляют хорошую возможность обсудить обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе, наметить пути решения наиболее острых проблем и выработать меры по поддержанию мира и стабильности, укреплению взаимовыгодного и многопланового сотрудничества", - сказал он на Восточноазиатском саммите.Путин отметил, что регион стал одним из наиболее динамичных глобальных центров политической, деловой и инвестиционной активности."При этом он сталкивается и с серьезными вызовами и угрозами в сфере безопасности, экономического, социального развития, к которым в последние два года добавился и коронавирус. И поэтому вполне логично, что саммит фокусируется именно на теме борьбы с пандемией, преодоления ее последствий, на вопросах реализации принятого по инициативе России на предыдущей встрече совместного заявления по сотрудничеству на противоэпидемическом треке", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211027/putin-1756502871.html

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политика, владимир путин, восточноазиатский саммит