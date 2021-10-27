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В Рязанской области возбуждено дело о похищении несовершеннолетней
В Рязанской области возбуждено дело о похищении несовершеннолетней - РИА Новости, 27.10.2021
В Рязанской области возбуждено дело о похищении несовершеннолетней
Уголовное дело о похищении несовершеннолетней возбуждено в Рязанской области после того, как мужчина попытался увезти 14-летнюю девочку в багажнике автомобиля,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T19:55
2021-10-27T19:55
2021-10-27T19:55
происшествия
рязанская область
следственный комитет россии (ск рф)
криминал
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РЯЗАНЬ, 27 окт - РИА Новости. Уголовное дело о похищении несовершеннолетней возбуждено в Рязанской области после того, как мужчина попытался увезти 14-летнюю девочку в багажнике автомобиля, сообщает СУ СК по региону.По данным следствия, вечером 26 октября к 14-летней жительнице города Ряжска на улице подошел незнакомый человек и после перепалки "в ходе словесного конфликта принудительно поместил девочку в багажное отделение управляемого им автомобиля", после чего поехал по дороге сообщением "Ряжск-Нагорное". Несовершеннолетняя смогла перебраться в салон автомобиля и покинуть машину через заднюю пассажирскую дверь. Девочка получила ссадины, ее здоровью ничего не угрожает, отмечает СУ СК."По данному факту Скопинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетней (п.п. "в", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ)", - говорится в сообщении.Следователи устанавливают обстоятельства преступления, а также лицо, причастное к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20211026/obvinenie-1756338075.html
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происшествия, рязанская область, следственный комитет россии (ск рф), криминал
В Рязанской области возбуждено дело о похищении несовершеннолетней
В Рязанской области девочка-подросток смогла убежать от похитителя