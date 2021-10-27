https://ria.ru/20211027/rubl-1756406549.html
Перед рублем замаячил обвал
Аналитик рассказал, что может обвалить рубль до Нового года - РИА Новости, 27.10.2021
Перед рублем замаячил обвал
Цены на энергоресурсы оказывают значительную поддержку рублю, но теоретические риски обвала национальной валюты сохраняются, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T01:17
2021-10-27T01:17
2021-10-27T10:06
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
европа
андрей маслов
россия
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Цены на энергоресурсы оказывают значительную поддержку рублю, но теоретические риски обвала национальной валюты сохраняются, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.На рубле также негативно может сказаться, если Европа и Россия договорятся о дополнительных поставках газа, но ситуация вряд ли будет катастрофичной.Потенциально, по словам Маслова, рублю угрожают мощная волна коронавируса, а также политические риски, которые могут возникнуть из-за ухудшения международной обстановки и новых антироссийских санкций.
https://ria.ru/20211026/rubl-1756227407.html
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экономика, рубль, европа, андрей маслов, россия
01:17 27.10.2021 (обновлено: 10:06 27.10.2021)
Аналитик рассказал, что может обвалить рубль до Нового года
Аналитик Маслов предупредил россиян о рисках обвала рубля до Нового года