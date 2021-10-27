https://ria.ru/20211027/rubl-1756406549.html

Перед рублем замаячил обвал

Аналитик рассказал, что может обвалить рубль до Нового года - РИА Новости, 27.10.2021

Перед рублем замаячил обвал

Цены на энергоресурсы оказывают значительную поддержку рублю, но теоретические риски обвала национальной валюты сохраняются, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T01:17

2021-10-27T01:17

2021-10-27T10:06

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

европа

андрей маслов

россия

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Цены на энергоресурсы оказывают значительную поддержку рублю, но теоретические риски обвала национальной валюты сохраняются, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.На рубле также негативно может сказаться, если Европа и Россия договорятся о дополнительных поставках газа, но ситуация вряд ли будет катастрофичной.Потенциально, по словам Маслова, рублю угрожают мощная волна коронавируса, а также политические риски, которые могут возникнуть из-за ухудшения международной обстановки и новых антироссийских санкций.

https://ria.ru/20211026/rubl-1756227407.html

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экономика, рубль, европа, андрей маслов, россия