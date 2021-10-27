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Москва обеспокоена планами США по ракетам средней дальности
Москва обеспокоена планами США по ракетам средней дальности - РИА Новости, 27.10.2021
Москва обеспокоена планами США по ракетам средней дальности
Россию беспокоят декларируемое США стремление размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T13:36
2021-10-27T13:48
сша
европа
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россию беспокоят декларируемое США стремление размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В целом, если говорить о других странах и регионах, нас, конечно же, беспокоит декларируемое американцами стремление размещать те ракетные системы, которые были запрещены Договором о РСМД, в наземном исполнении, естественно, не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ёном.Печально, что США и Запад в целом не соглашаются с предложением Москвы о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, на базах в Румынии и Польше, заявил Лавров."От этого моратория наши западные коллеги отказываются, не хотят идти на переговоры по данному вопросу, это печально", - сказал глава российского МИД.Он также добавил, что потенциальное размещение РСМД США в Южной Корее на встрече с Чон Ый Ёном не обсуждалась."Тема потенциального размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования США в Республике Корея не обсуждалась по той простой причине, что мы очень хорошо знаем принципиальную позицию президента и правительства Республики Корея против подобного рода размещения", - сказал Лавров.
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сша, европа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
13:36 27.10.2021 (обновлено: 13:48 27.10.2021)
 
Москва обеспокоена планами США по ракетам средней дальности

Москва обеспокоена планами США размещать ракеты средней дальности в Европе и АТР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россию беспокоят декларируемое США стремление размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В целом, если говорить о других странах и регионах, нас, конечно же, беспокоит декларируемое американцами стремление размещать те ракетные системы, которые были запрещены Договором о РСМД, в наземном исполнении, естественно, не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ёном.
Печально, что США и Запад в целом не соглашаются с предложением Москвы о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, на базах в Румынии и Польше, заявил Лавров.
"От этого моратория наши западные коллеги отказываются, не хотят идти на переговоры по данному вопросу, это печально", - сказал глава российского МИД.
Он также добавил, что потенциальное размещение РСМД США в Южной Корее на встрече с Чон Ый Ёном не обсуждалась.
"Тема потенциального размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования США в Республике Корея не обсуждалась по той простой причине, что мы очень хорошо знаем принципиальную позицию президента и правительства Республики Корея против подобного рода размещения", - сказал Лавров.
Константин Сивков, обозреватель газеты Военно-промышленный курьер, председатель Союза геополитиков, доктор военных наук - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 14:10
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СШАЕвропаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссия
 
 
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