https://ria.ru/20211027/rakety-1756477740.html

Москва обеспокоена планами США по ракетам средней дальности

Москва обеспокоена планами США по ракетам средней дальности - РИА Новости, 27.10.2021

Москва обеспокоена планами США по ракетам средней дальности

Россию беспокоят декларируемое США стремление размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T13:36

2021-10-27T13:36

2021-10-27T13:48

сша

европа

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россию беспокоят декларируемое США стремление размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В целом, если говорить о других странах и регионах, нас, конечно же, беспокоит декларируемое американцами стремление размещать те ракетные системы, которые были запрещены Договором о РСМД, в наземном исполнении, естественно, не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ёном.Печально, что США и Запад в целом не соглашаются с предложением Москвы о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, на базах в Румынии и Польше, заявил Лавров."От этого моратория наши западные коллеги отказываются, не хотят идти на переговоры по данному вопросу, это печально", - сказал глава российского МИД.Он также добавил, что потенциальное размещение РСМД США в Южной Корее на встрече с Чон Ый Ёном не обсуждалась."Тема потенциального размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования США в Республике Корея не обсуждалась по той простой причине, что мы очень хорошо знаем принципиальную позицию президента и правительства Республики Корея против подобного рода размещения", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20211014/oruzhie-1754559402.html

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сша, европа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия