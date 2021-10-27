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Генштаб США прокомментировал испытание Китаем гиперзвуковой ракеты
Генштаб США прокомментировал испытание Китаем гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 27.10.2021
Генштаб США прокомментировал испытание Китаем гиперзвуковой ракеты
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сравнил испытание КНР гиперзвукового оружия с запуском в 1957 году в СССР первого... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T14:41
2021-10-27T14:41
2021-10-27T14:41
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сравнил испытание КНР гиперзвукового оружия с запуском в 1957 году в СССР первого искусственного спутника Земли.Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Китай в августе испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие, и это "застало врасплох" американскую разведку. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай провел испытания космического аппарата, а не гиперзвуковой ракеты."То, что мы увидели, было... испытанием системы гиперзвукового оружия... Я не знаю, является ли это моментом, сравнимым с запуском Советским союзом первого искусственного спутника, но, я полагаю, оно (испытание) близко к этому. Все наше внимание направлено на это", - отметил Милли в ходе интервью телеканалу Блумберг.
https://ria.ru/20210924/sputniki-1751499852.html
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в мире, сша, китай, мид кнр, земля, марк милли, чжао лицзянь
Генштаб США прокомментировал испытание Китаем гиперзвуковой ракеты
Генштаб США сравнил испытание Китаем гиперзвуковой ракеты с запуском первого спутника