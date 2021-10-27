https://ria.ru/20211027/raketa-1756493414.html

Генштаб США прокомментировал испытание Китаем гиперзвуковой ракеты

Генштаб США прокомментировал испытание Китаем гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 27.10.2021

Генштаб США прокомментировал испытание Китаем гиперзвуковой ракеты

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сравнил испытание КНР гиперзвукового оружия с запуском в 1957 году в СССР первого... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T14:41

2021-10-27T14:41

2021-10-27T14:41

в мире

сша

китай

мид кнр

земля

марк милли

чжао лицзянь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152598/66/1525986655_0:66:640:426_1920x0_80_0_0_b7fb69ed7dff00b0a0c88834799da8e1.jpg

ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сравнил испытание КНР гиперзвукового оружия с запуском в 1957 году в СССР первого искусственного спутника Земли.Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Китай в августе испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие, и это "застало врасплох" американскую разведку. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай провел испытания космического аппарата, а не гиперзвуковой ракеты."То, что мы увидели, было... испытанием системы гиперзвукового оружия... Я не знаю, является ли это моментом, сравнимым с запуском Советским союзом первого искусственного спутника, но, я полагаю, оно (испытание) близко к этому. Все наше внимание направлено на это", - отметил Милли в ходе интервью телеканалу Блумберг.

https://ria.ru/20210924/sputniki-1751499852.html

сша

китай

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, китай, мид кнр, земля, марк милли, чжао лицзянь