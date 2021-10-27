https://ria.ru/20211027/rabota-1756414677.html

Россияне рассказали, в какой сфере деятельности они хотят найти свою любовь

Россияне рассказали, в какой сфере деятельности они хотят найти свою любовь - РИА Новости, 27.10.2021

Россияне рассказали, в какой сфере деятельности они хотят найти свою любовь

Лучшими сферами работы для своей второй половинки россияне считают нефтегазовую отрасль, IT-сектор, промышленность, финансы и медицину, показало исследование... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T06:47

2021-10-27T06:47

2021-10-27T06:47

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755020456_0:49:2000:1175_1920x0_80_0_0_f3ee83258564bdd5bff545a71246a7da.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Лучшими сферами работы для своей второй половинки россияне считают нефтегазовую отрасль, IT-сектор, промышленность, финансы и медицину, показало исследование сервисов "Работа.ру" и ЮMoney (входят в экосистему Сбера), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В опросе приняли участие более 5 000 респондентов из всех регионов страны. 68% респондентов указали, что уже находятся в отношениях. Интересно, что этот показатель практически не меняется в зависимости от пола респондентов, но среди мужчин доля холостяков выше - 32% против 31% среди женщин.Пятерка лидеров значительно отличается в зависимости от пола респондентов. Например, мужчины чаще всего хотели бы найти любовь из сфер медицины (19%), дизайна и творчества (17%), банков и финансов (16%), производства и промышленности (13%), а также образования (12%).Женщины в свою очередь мечтают завести отношения с представителями сфер нефти и газа (23%), IT (20%), производства и промышленности (19%), строительства (18%), а также банков и финансов (15%).Реже всего жители России указывали на перспективность вторых половинок из сфер образования (8%), маркетинга и рекламы (6%), ресторанов и кафе (6%), СМИ и журналистики (3%), а также ритейла (2%).По мнению респондентов, чаще всего холостяков можно встретить в сфере производства и промышленности - работу там отметили 15% опрошенных, у которых нет вторых половинок. Еще 9% респондентов указали занятость в транспорте и логистики, 8% - в строительстве, 7% - в IT, а 6% - в отрасли образования.

https://radiosputnik.ria.ru/20211025/zarplata-1756141385.html

https://ria.ru/20211020/vakansii-1755314618.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия