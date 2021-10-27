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Россияне рассказали, в какой сфере деятельности они хотят найти свою любовь
Россияне рассказали, в какой сфере деятельности они хотят найти свою любовь - РИА Новости, 27.10.2021
Россияне рассказали, в какой сфере деятельности они хотят найти свою любовь
Лучшими сферами работы для своей второй половинки россияне считают нефтегазовую отрасль, IT-сектор, промышленность, финансы и медицину, показало исследование... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T06:47
2021-10-27T06:47
общество
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Лучшими сферами работы для своей второй половинки россияне считают нефтегазовую отрасль, IT-сектор, промышленность, финансы и медицину, показало исследование сервисов "Работа.ру" и ЮMoney (входят в экосистему Сбера), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В опросе приняли участие более 5 000 респондентов из всех регионов страны. 68% респондентов указали, что уже находятся в отношениях. Интересно, что этот показатель практически не меняется в зависимости от пола респондентов, но среди мужчин доля холостяков выше - 32% против 31% среди женщин.Пятерка лидеров значительно отличается в зависимости от пола респондентов. Например, мужчины чаще всего хотели бы найти любовь из сфер медицины (19%), дизайна и творчества (17%), банков и финансов (16%), производства и промышленности (13%), а также образования (12%).Женщины в свою очередь мечтают завести отношения с представителями сфер нефти и газа (23%), IT (20%), производства и промышленности (19%), строительства (18%), а также банков и финансов (15%).Реже всего жители России указывали на перспективность вторых половинок из сфер образования (8%), маркетинга и рекламы (6%), ресторанов и кафе (6%), СМИ и журналистики (3%), а также ритейла (2%).По мнению респондентов, чаще всего холостяков можно встретить в сфере производства и промышленности - работу там отметили 15% опрошенных, у которых нет вторых половинок. Еще 9% респондентов указали занятость в транспорте и логистики, 8% - в строительстве, 7% - в IT, а 6% - в отрасли образования.
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общество, россия
06:47 27.10.2021
 
Россияне рассказали, в какой сфере деятельности они хотят найти свою любовь

В исследовании Сбера россияне назвали лучшие сферы деятельности для своей второй половинки

© Depositphotos / deagreez1 Женщина бизнесмен во время работы
Женщина бизнесмен во время работы - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Depositphotos / deagreez1
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Лучшими сферами работы для своей второй половинки россияне считают нефтегазовую отрасль, IT-сектор, промышленность, финансы и медицину, показало исследование сервисов "Работа.ру" и ЮMoney (входят в экосистему Сбера), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
В опросе приняли участие более 5 000 респондентов из всех регионов страны. 68% респондентов указали, что уже находятся в отношениях. Интересно, что этот показатель практически не меняется в зависимости от пола респондентов, но среди мужчин доля холостяков выше - 32% против 31% среди женщин.
"Лучшей сферой работы для второй половинки 18% опрошенных жителей России назвали нефть и газ. На втором месте оказалась IT-отрасль, которую отметили 17% респондентов. 16% участников исследования считают, что для их второй половинки было бы хорошо работать в производстве и промышленности, а 15% указали на сферу банков и финансов. Закрывает пятерку лидеров медицина, где хотели бы видеть своих вторых половинок 13% опрошенных", -  выяснили аналитики.
Пятерка лидеров значительно отличается в зависимости от пола респондентов. Например, мужчины чаще всего хотели бы найти любовь из сфер медицины (19%), дизайна и творчества (17%), банков и финансов (16%), производства и промышленности (13%), а также образования (12%).
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Женщины в свою очередь мечтают завести отношения с представителями сфер нефти и газа (23%), IT (20%), производства и промышленности (19%), строительства (18%), а также банков и финансов (15%).
Реже всего жители России указывали на перспективность вторых половинок из сфер образования (8%), маркетинга и рекламы (6%), ресторанов и кафе (6%), СМИ и журналистики (3%), а также ритейла (2%).
По мнению респондентов, чаще всего холостяков можно встретить в сфере производства и промышленности - работу там отметили 15% опрошенных, у которых нет вторых половинок. Еще 9% респондентов указали занятость в транспорте и логистики, 8% - в строительстве, 7% - в IT, а 6% - в отрасли образования.
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