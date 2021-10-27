Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211027/qr-kod-1756527409.html
Верховный суд Башкирии отказался отменять указ о введении QR-кодов
Верховный суд Башкирии отказался отменять указ о введении QR-кодов - РИА Новости, 27.10.2021
Верховный суд Башкирии отказался отменять указ о введении QR-кодов
Верховный суд Башкирии отклонил групповой иск, оспаривавший указ главы региона Радия Хабирова об антиковидных мерах, сообщили журналистам в среду в объединенной РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T16:51
2021-10-27T16:56
распространение коронавируса
республика башкортостан
общество
здоровье - общество
радий хабиров
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg
УФА, 27 окт – РИА Новости. Верховный суд Башкирии отклонил групповой иск, оспаривавший указ главы региона Радия Хабирова об антиковидных мерах, сообщили журналистам в среду в объединенной пресс-службе судов республики.Речь идет об указе, которым с 4 октября в республике ввели обязательное предъявление QR-кодов о прививке от коронавируса при посещении торговых, спортивных, культурных и некоторых социальных объектов."Верховный суд республики отказал в удовлетворении административного искового заявления в части требования о признании недействующим пункта 12 приложения №2 указа главы Республики Башкортостан от 1 октября 2021 года №УГ-560", - рассказали в пресс-службе. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_959966d5622ae81979b3a355d444dad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика башкортостан, общество, здоровье - общество, радий хабиров, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:51 27.10.2021 (обновлено: 16:56 27.10.2021)
 
Верховный суд Башкирии отказался отменять указ о введении QR-кодов

Верховный суд Башкирии отказал противникам QR-кодов в иске об их отмене

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
УФА, 27 окт – РИА Новости. Верховный суд Башкирии отклонил групповой иск, оспаривавший указ главы региона Радия Хабирова об антиковидных мерах, сообщили журналистам в среду в объединенной пресс-службе судов республики.
Речь идет об указе, которым с 4 октября в республике ввели обязательное предъявление QR-кодов о прививке от коронавируса при посещении торговых, спортивных, культурных и некоторых социальных объектов.
"Верховный суд республики отказал в удовлетворении административного искового заявления в части требования о признании недействующим пункта 12 приложения №2 указа главы Республики Башкортостан от 1 октября 2021 года №УГ-560", - рассказали в пресс-службе. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
 
Распространение коронавирусаРеспублика БашкортостанОбществоЗдоровье - ОбществоРадий ХабировКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Диетолог рассказал о вреде орехов
04:11Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года
04:09Эксперт рассказал о "второй пандемии" в России
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
Лента новостейМолния
Диетолог рассказал о вреде ореховЭксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу годаЭксперт рассказал о "второй пандемии" в РоссииМаск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом