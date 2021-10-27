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Верховный суд Башкирии отказался отменять указ о введении QR-кодов

Верховный суд Башкирии отказался отменять указ о введении QR-кодов - РИА Новости, 27.10.2021

Верховный суд Башкирии отказался отменять указ о введении QR-кодов

Верховный суд Башкирии отклонил групповой иск, оспаривавший указ главы региона Радия Хабирова об антиковидных мерах, сообщили журналистам в среду в объединенной РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T16:51

2021-10-27T16:51

2021-10-27T16:56

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УФА, 27 окт – РИА Новости. Верховный суд Башкирии отклонил групповой иск, оспаривавший указ главы региона Радия Хабирова об антиковидных мерах, сообщили журналистам в среду в объединенной пресс-службе судов республики.Речь идет об указе, которым с 4 октября в республике ввели обязательное предъявление QR-кодов о прививке от коронавируса при посещении торговых, спортивных, культурных и некоторых социальных объектов."Верховный суд республики отказал в удовлетворении административного искового заявления в части требования о признании недействующим пункта 12 приложения №2 указа главы Республики Башкортостан от 1 октября 2021 года №УГ-560", - рассказали в пресс-службе. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

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