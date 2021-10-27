https://ria.ru/20211027/putin-1756572609.html
Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии "Импульс добра"
Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии "Импульс добра" - РИА Новости, 27.10.2021
Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии "Импульс добра"
Президент России Владимир Путин отметил вклад премии "Импульс добра" в продвижение социального предпринимательства. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T19:48
2021-10-27T19:48
2021-10-27T19:48
общество
владимир путин
фонд "наше будущее"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад премии "Импульс добра" в продвижение социального предпринимательства."Ваш проект, задуманный и воплощенный в жизнь фондом "Наше будущее", решает важные, актуальные задачи. Он поддерживает перспективные инициативы в сфере социального предпринимательства, отдает дань признания тем, кто своим созидательным трудом содействует решению серьезных, волнующих общество проблем", - говорится, в частности, в приветственной телеграмме в адрес участников церемонии вручения премии.Текст документа опубликован на сайте Кремля.Российский лидер подчеркнул, что благодаря неравнодушному отношению к делу в регионах страны успешно реализуются программы, направленные на улучшение экологической обстановки и совершенствование туристической инфраструктуры. Путин также добавил, что создаются современные рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья, а в поселках и малых городах – новые производства."Убежден, что ваше мероприятие вызовет широкий общественный интерес, будет способствовать продвижению благородных идей социального предпринимательства", - отметил глава государства.Кроме того, Путин поздравил лауреатов с высокой наградой, а также пожелал им осуществления намеченных планов.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, фонд "наше будущее"
Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии "Импульс добра"
Путин назвал премию "Импульс добра" проектом, решающим важные задачи
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
отметил вклад премии "Импульс добра" в продвижение социального предпринимательства.
"Ваш проект, задуманный и воплощенный в жизнь фондом "Наше будущее"
, решает важные, актуальные задачи. Он поддерживает перспективные инициативы в сфере социального предпринимательства, отдает дань признания тем, кто своим созидательным трудом содействует решению серьезных, волнующих общество проблем", - говорится, в частности, в приветственной телеграмме в адрес участников церемонии вручения премии.
Текст документа опубликован на сайте Кремля
.
Российский лидер подчеркнул, что благодаря неравнодушному отношению к делу в регионах страны успешно реализуются программы, направленные на улучшение экологической обстановки и совершенствование туристической инфраструктуры. Путин также добавил, что создаются современные рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья, а в поселках и малых городах – новые производства.
"Убежден, что ваше мероприятие вызовет широкий общественный интерес, будет способствовать продвижению благородных идей социального предпринимательства", - отметил глава государства.
Кроме того, Путин поздравил лауреатов с высокой наградой, а также пожелал им осуществления намеченных планов.