https://ria.ru/20211027/putin-1756558479.html

Путин оценил ситуацию на рынке энергоносителей

Путин оценил ситуацию на рынке энергоносителей - РИА Новости, 27.10.2021

Путин оценил ситуацию на рынке энергоносителей

Ситуация на рынке энергоносителей остается крайне нестабильной, прежде всего речь идет о Европе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T18:43

2021-10-27T18:43

2021-10-27T19:05

европа

экономика

владимир путин

ямал

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ситуация на рынке энергоносителей остается крайне нестабильной, прежде всего речь идет о Европе, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы с вами сегодня рассмотрим ряд перспективных проектов развития российского топливно-энергетического комплекса и его газового сегмента. Мы с вами регулярно проводим такие обсуждения, и это очень важно, особенно на фоне текущей ситуации на мировом рынке энергоносителей. А она, как знаете, остается крайне нестабильной. Прежде всего имею в виду конъюнктуру европейского рынка природного газа", - сказал Путин на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала в режиме видеоконференции.Президент отметил, что в Европе "цены так называемых спотовых, краткосрочных контрактов по-прежнему превышают 1000 долларов за тысячу кубометров".

https://ria.ru/20211026/tseny-1756279940.html

европа

ямал

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европа, экономика, владимир путин, ямал, россия