https://ria.ru/20211027/putin-1756507916.html
Владимир Путин выступил на Восточноазиатском саммите
Владимир Путин выступил на Восточноазиатском саммите - РИА Новости, 27.10.2021
Владимир Путин выступил на Восточноазиатском саммите
Владимир Путин по видеосвязи выступил на XVI Восточноазиатском саммите (ВАС). РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:33
2021-10-27T15:33
2021-10-27T19:04
москва
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Владимир Путин по видеосвязи выступил на XVI Восточноазиатском саммите (ВАС).Особое внимание президент уделил общей борьбе с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что Россия выступает за взаимное признание документов о вакцинации.Путин поблагодарил партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона за совместную работу по локализации производства вакцин и отметил, что Москва готова делиться опытом в борьбе с пандемией, в том числе безвозмездно предоставлять тесты на COVID-19 и реагенты для диагностики, а также расширить программу обучения эпидемиологов из стран АСЕАН на базе владивостокского Центра по изучению проблем биобезопасности в АТР.Он предложил учредить под эгидой Восточноазиатского саммита механизм антипандемийного взаимодействия и заверил, что российские эксперты скоро представят "конкретные соображения на этот счет".Другой аспект выступления президента — безопасность в регионе. По его словам, странам важно не ослаблять совместные усилия."Это тем более актуально с учетом того, что число вызовов и угроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе не только не уменьшается, но и растет, обостряются застарелые и проявляются новые конфликтные ситуации", — заявил Путин.Российский лидер не исключил, что в АТР возможен новый виток гонки вооружений. "Мы неоднократно отмечали, что с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности регион столкнулся с возможностью появления этих ударных средств на своем обширном пространстве, а соответственно, и с перспективой нового витка гонки вооружений", — добавил он.Путин напомнил, что Россия объявила односторонний мораторий на размещение таких ракет и призвала присоединиться к инициативе. Он подчеркнул, что предложение остается в силе и его актуальность растет.В ВАС участвуют 18 государств: десять из состава АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии — Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины) и диалоговые партнеры — Россия, Австралия, Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, США и Япония.В этом году Австралия, Великобритания и США образовали военный альянс AUKUS, который, как считают эксперты, направлен на сдерживание Китая. В частности, его участники обеспокоены действиями Пекина в Южно-Китайском море.
https://ria.ru/20211027/sammit-1756498944.html
https://ria.ru/20211022/aukus-1755732361.html
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москва, владимир путин, россия
15:33 27.10.2021 (обновлено: 19:04 27.10.2021)
Владимир Путин выступил на Восточноазиатском саммите
Президент России Владимир Путин выступил на Восточноазиатском саммите
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Владимир Путин
по видеосвязи выступил на XVI Восточноазиатском саммите (ВАС
).
Особое внимание президент уделил общей борьбе с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что Россия
выступает за взаимное признание документов о вакцинации.
"Отмечу, что Россия стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для граждан всех государств. Выступаем за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, без чего в нынешних условиях практически невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение граждан наших стран по региону", — сказал глава государства.
Путин поблагодарил партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона за совместную работу по локализации производства вакцин и отметил, что Москва
готова делиться опытом в борьбе с пандемией, в том числе безвозмездно предоставлять тесты на COVID-19 и реагенты для диагностики, а также расширить программу обучения эпидемиологов из стран АСЕАН на базе владивостокского Центра по изучению проблем биобезопасности в АТР.
Он предложил учредить под эгидой Восточноазиатского саммита механизм антипандемийного взаимодействия и заверил, что российские эксперты скоро представят "конкретные соображения на этот счет".
Другой аспект выступления президента — безопасность в регионе. По его словам, странам важно не ослаблять совместные усилия.
"Это тем более актуально с учетом того, что число вызовов и угроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе не только не уменьшается, но и растет, обостряются застарелые и проявляются новые конфликтные ситуации", — заявил Путин.
Российский лидер не исключил, что в АТР возможен новый виток гонки вооружений.
"Мы неоднократно отмечали, что с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности регион столкнулся с возможностью появления этих ударных средств на своем обширном пространстве, а соответственно, и с перспективой нового витка гонки вооружений", — добавил он.
Путин напомнил, что Россия объявила односторонний мораторий на размещение таких ракет и призвала присоединиться к инициативе. Он подчеркнул, что предложение остается в силе и его актуальность растет.
В ВАС участвуют 18 государств: десять из состава АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии
— Бруней
, Вьетнам
, Индонезия
, Камбоджа
, Лаос
, Малайзия
, Мьянма
, Сингапур
, Таиланд
, Филиппины
) и диалоговые партнеры — Россия, Австралия
, Индия
, Китай
, Республика Корея, Новая Зеландия
, США
и Япония
.
В этом году Австралия, Великобритания и США образовали военный альянс AUKUS, который, как считают эксперты, направлен на сдерживание Китая. В частности, его участники обеспокоены действиями Пекина в Южно-Китайском море.