https://ria.ru/20211027/putin-1756507916.html

Владимир Путин выступил на Восточноазиатском саммите

Владимир Путин выступил на Восточноазиатском саммите - РИА Новости, 27.10.2021

Владимир Путин выступил на Восточноазиатском саммите

Владимир Путин по видеосвязи выступил на XVI Восточноазиатском саммите (ВАС). РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:33

2021-10-27T15:33

2021-10-27T19:04

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владимир путин

россия

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Владимир Путин по видеосвязи выступил на XVI Восточноазиатском саммите (ВАС).Особое внимание президент уделил общей борьбе с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что Россия выступает за взаимное признание документов о вакцинации.Путин поблагодарил партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона за совместную работу по локализации производства вакцин и отметил, что Москва готова делиться опытом в борьбе с пандемией, в том числе безвозмездно предоставлять тесты на COVID-19 и реагенты для диагностики, а также расширить программу обучения эпидемиологов из стран АСЕАН на базе владивостокского Центра по изучению проблем биобезопасности в АТР.Он предложил учредить под эгидой Восточноазиатского саммита механизм антипандемийного взаимодействия и заверил, что российские эксперты скоро представят "конкретные соображения на этот счет".Другой аспект выступления президента — безопасность в регионе. По его словам, странам важно не ослаблять совместные усилия."Это тем более актуально с учетом того, что число вызовов и угроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе не только не уменьшается, но и растет, обостряются застарелые и проявляются новые конфликтные ситуации", — заявил Путин.Российский лидер не исключил, что в АТР возможен новый виток гонки вооружений. "Мы неоднократно отмечали, что с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности регион столкнулся с возможностью появления этих ударных средств на своем обширном пространстве, а соответственно, и с перспективой нового витка гонки вооружений", — добавил он.Путин напомнил, что Россия объявила односторонний мораторий на размещение таких ракет и призвала присоединиться к инициативе. Он подчеркнул, что предложение остается в силе и его актуальность растет.В ВАС участвуют 18 государств: десять из состава АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии — Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины) и диалоговые партнеры — Россия, Австралия, Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, США и Япония.В этом году Австралия, Великобритания и США образовали военный альянс AUKUS, который, как считают эксперты, направлен на сдерживание Китая. В частности, его участники обеспокоены действиями Пекина в Южно-Китайском море.

https://ria.ru/20211027/sammit-1756498944.html

https://ria.ru/20211022/aukus-1755732361.html

https://ria.ru/20211015/rakety-1754614028.html

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москва, владимир путин, россия