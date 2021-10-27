https://ria.ru/20211027/putin-1756502871.html
Путин на Восточноазиатском саммите заявил о росте числа угроз
Путин на Восточноазиатском саммите заявил о росте числа угроз - РИА Новости, 27.10.2021
Путин на Восточноазиатском саммите заявил о росте числа угроз
Странам Восточноазиатского региона и их партнёрам важно не ослаблять совместные усилия по региональной безопасности с учётом того, что число угроз растёт,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:12
2021-10-27T15:12
2021-10-27T15:41
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Странам Восточноазиатского региона и их партнёрам важно не ослаблять совместные усилия по региональной безопасности с учётом того, что число угроз растёт, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании 16-го Восточноазиатского саммита, которое проходило в режиме видеоконференции. "Важно не ослаблять совместные усилия по поддержанию региональной стабильности и безопасности. Это тем более актуально с учётом того, что число вызовов и угроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе не только не уменьшается, но и растёт, обостряются застарелые и проявляются новые конфликтные ситуации", - сказал Путин.
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в мире, владимир путин, россия
15:12 27.10.2021 (обновлено: 15:41 27.10.2021)
Путин на Восточноазиатском саммите заявил о росте числа угроз
Путин на Восточноазиатском саммите призвал не ослаблять усилия по безопасности в регионе