https://ria.ru/20211027/putin-1756502871.html

Путин на Восточноазиатском саммите заявил о росте числа угроз

Путин на Восточноазиатском саммите заявил о росте числа угроз - РИА Новости, 27.10.2021

Путин на Восточноазиатском саммите заявил о росте числа угроз

Странам Восточноазиатского региона и их партнёрам важно не ослаблять совместные усилия по региональной безопасности с учётом того, что число угроз растёт,... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:12

2021-10-27T15:12

2021-10-27T15:41

в мире

владимир путин

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Странам Восточноазиатского региона и их партнёрам важно не ослаблять совместные усилия по региональной безопасности с учётом того, что число угроз растёт, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании 16-го Восточноазиатского саммита, которое проходило в режиме видеоконференции. "Важно не ослаблять совместные усилия по поддержанию региональной стабильности и безопасности. Это тем более актуально с учётом того, что число вызовов и угроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе не только не уменьшается, но и растёт, обостряются застарелые и проявляются новые конфликтные ситуации", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211027/gonka-1756507159.html

россия

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2021

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в мире, владимир путин, россия