https://ria.ru/20211027/putin-1756500315.html

На Восточноазиатском саммите обсудят борьбу с COVID-19, заявил Путин

На Восточноазиатском саммите обсудят борьбу с COVID-19, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2021

На Восточноазиатском саммите обсудят борьбу с COVID-19, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин предложил странам восточноазиатского региона создать общий механизм взаимодействия по борьбе с пандемией коронавируса, конкретные... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:08

2021-10-27T15:08

2021-10-27T15:31

распространение коронавируса

в мире

россия

владимир путин

восточноазиатский саммит

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил странам восточноазиатского региона создать общий механизм взаимодействия по борьбе с пандемией коронавируса, конкретные предложения будут скоро представлены российской стороной."Мы предлагаем учредить под эгидой восточноазиатских саммитов общерегиональный механизм антипандемийного взаимодействия. И представим конкретные соображения на этот счет в ближайшее время по экспертным каналам", - сказал Путин в среду, выступая на Восточноазиатском саммите."В условиях пандемии и связанных с ней жестких ограничений, соблюдения карантина, самоизоляции особое значение приобретают вопросы охраны психического здоровья и психической поддержки населения. Поэтому мы, безусловно, поддерживаем инициативу брунейского председательства принять по итогам сегодняшней встречи отдельное тематическое заявление", - сказал Путин, выступая на саммите в формате видеоконференции.

https://ria.ru/20211027/covid-1756442490.html

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в мире, россия, владимир путин, восточноазиатский саммит