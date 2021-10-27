https://ria.ru/20211027/putin-1756500315.html
На Восточноазиатском саммите обсудят борьбу с COVID-19, заявил Путин
На Восточноазиатском саммите обсудят борьбу с COVID-19, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2021
На Восточноазиатском саммите обсудят борьбу с COVID-19, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин предложил странам восточноазиатского региона создать общий механизм взаимодействия по борьбе с пандемией коронавируса, конкретные... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:08
2021-10-27T15:08
2021-10-27T15:31
распространение коронавируса
в мире
россия
владимир путин
восточноазиатский саммит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756087339_0:13:3071:1740_1920x0_80_0_0_6bbd7a9c74b4c48be2d1fb512a81a369.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил странам восточноазиатского региона создать общий механизм взаимодействия по борьбе с пандемией коронавируса, конкретные предложения будут скоро представлены российской стороной."Мы предлагаем учредить под эгидой восточноазиатских саммитов общерегиональный механизм антипандемийного взаимодействия. И представим конкретные соображения на этот счет в ближайшее время по экспертным каналам", - сказал Путин в среду, выступая на Восточноазиатском саммите."В условиях пандемии и связанных с ней жестких ограничений, соблюдения карантина, самоизоляции особое значение приобретают вопросы охраны психического здоровья и психической поддержки населения. Поэтому мы, безусловно, поддерживаем инициативу брунейского председательства принять по итогам сегодняшней встречи отдельное тематическое заявление", - сказал Путин, выступая на саммите в формате видеоконференции.
https://ria.ru/20211027/covid-1756442490.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756087339_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_dadec615452aa1ff70e27c2207e05403.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, восточноазиатский саммит
15:08 27.10.2021 (обновлено: 15:31 27.10.2021)
На Восточноазиатском саммите обсудят борьбу с COVID-19, заявил Путин
Путин предложил восточноазиатскому региону создать общий механизм для борьбы с пандемией