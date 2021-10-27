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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211027/putin-1756499650.html
Путин заявил о стремлении России к взаимному признанию вакцин
Путин заявил о стремлении России к взаимному признанию вакцин - РИА Новости, 27.10.2021
Путин заявил о стремлении России к взаимному признанию вакцин
Россия выступает за взаимное признание прививок от коронавируса, заявил Владимир Путин на Восточноазиатском саммите. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:06
2021-10-27T15:30
россия
распространение коронавируса
в мире
владимир путин
весь мир
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Россия выступает за взаимное признание прививок от коронавируса, заявил Владимир Путин на Восточноазиатском саммите.Глава государства и раньше указывал на катастрофические последствия политизации борьбы с пандемией. Так, в сентябре на полях Восточного экономического форума он говорил, что, несмотря на масштабы вакцинации в развитых странах, вирус будет постоянно возвращаться из государств с низким уровнем иммунизации.В начале осени руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высказывал мнение, что взаимное признание препаратов для профилактики коронавируса — вопрос этого года.В России признаны сертификаты о вакцинации отечественными "Спутником V", "ЭпиВакКороной", "КовиВаком" и "Спутником Лайт". Также препараты линейки "Спутник" разрешены в нескольких десятках стран.При этом, например, в Евросоюзе (за исключением Венгрии) их применять нельзя, там на рынке представлены только Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen/Jhonson&amp;Jhonson. В Соединенных Штатах в основном прививают Pfizer/BioNTech. В Китае тоже свои разработки: Sinopharm, BBIBP-CorV, CoronaVac, Convidicea.
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россия, в мире, владимир путин, весь мир, коронавирусы, коронавирус covid-19
15:06 27.10.2021 (обновлено: 15:30 27.10.2021)
 
Путин заявил о стремлении России к взаимному признанию вакцин

Путин заявил о стремлении России обеспечить недискриминационный доступ к вакцинам

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Россия выступает за взаимное признание прививок от коронавируса, заявил Владимир Путин на Восточноазиатском саммите.
"Россия стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для граждан всех государств. Выступаем за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, без чего <...> невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение граждан наших стран по региону", — сказал президент.
Глава государства и раньше указывал на катастрофические последствия политизации борьбы с пандемией. Так, в сентябре на полях Восточного экономического форума он говорил, что, несмотря на масштабы вакцинации в развитых странах, вирус будет постоянно возвращаться из государств с низким уровнем иммунизации.
В начале осени руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высказывал мнение, что взаимное признание препаратов для профилактики коронавируса — вопрос этого года.
В России признаны сертификаты о вакцинации отечественными "Спутником V", "ЭпиВакКороной", "КовиВаком" и "Спутником Лайт". Также препараты линейки "Спутник" разрешены в нескольких десятках стран.
При этом, например, в Евросоюзе (за исключением Венгрии) их применять нельзя, там на рынке представлены только Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen/Jhonson&Jhonson. В Соединенных Штатах в основном прививают Pfizer/BioNTech. В Китае тоже свои разработки: Sinopharm, BBIBP-CorV, CoronaVac, Convidicea.
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