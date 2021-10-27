https://ria.ru/20211027/putin-1756499650.html

Путин заявил о стремлении России к взаимному признанию вакцин

Путин заявил о стремлении России к взаимному признанию вакцин - РИА Новости, 27.10.2021

Путин заявил о стремлении России к взаимному признанию вакцин

Россия выступает за взаимное признание прививок от коронавируса, заявил Владимир Путин на Восточноазиатском саммите. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:06

2021-10-27T15:06

2021-10-27T15:30

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Россия выступает за взаимное признание прививок от коронавируса, заявил Владимир Путин на Восточноазиатском саммите.Глава государства и раньше указывал на катастрофические последствия политизации борьбы с пандемией. Так, в сентябре на полях Восточного экономического форума он говорил, что, несмотря на масштабы вакцинации в развитых странах, вирус будет постоянно возвращаться из государств с низким уровнем иммунизации.В начале осени руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высказывал мнение, что взаимное признание препаратов для профилактики коронавируса — вопрос этого года.В России признаны сертификаты о вакцинации отечественными "Спутником V", "ЭпиВакКороной", "КовиВаком" и "Спутником Лайт". Также препараты линейки "Спутник" разрешены в нескольких десятках стран.При этом, например, в Евросоюзе (за исключением Венгрии) их применять нельзя, там на рынке представлены только Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen/Jhonson&Jhonson. В Соединенных Штатах в основном прививают Pfizer/BioNTech. В Китае тоже свои разработки: Sinopharm, BBIBP-CorV, CoronaVac, Convidicea.

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