https://ria.ru/20211027/putin-1756459658.html

Путин проведет совещание по освоению ресурсного газового потенциала Ямала

Путин проведет совещание по освоению ресурсного газового потенциала Ямала - РИА Новости, 27.10.2021

Путин проведет совещание по освоению ресурсного газового потенциала Ямала

Президент России Владимир Путин проведет в среду несколько рабочих встреч и совещание по освоению ресурсного газового потенциала Ямала, сообщил журналистам в... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T12:27

2021-10-27T12:27

2021-10-27T12:27

экономика

владимир путин

дмитрий песков

ямал

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в среду несколько рабочих встреч и совещание по освоению ресурсного газового потенциала Ямала, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Несколько рабочих встреч у президента запланировано. И во второй половине дня также президент проведет совещание по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала Ямала", - сказал Песков."В целом оценка ресурсного потенциала природного газа очень важна на фоне тех процессов кризисных, которые происходят на европейских рынках, с учетом повышенного спроса на природный газ, с учетом необходимости удовлетворения собственных потребностей в газе, развитии новых провинций, а также выполнения наших обязательств по повышенному спросу на европейских рынках. Все это будет обсуждаться сегодня", - пояснил он.

https://ria.ru/20211006/artyukhov-1753415135.html

ямал

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2021

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экономика, владимир путин, дмитрий песков, ямал