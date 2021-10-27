https://ria.ru/20211027/putin-1756459435.html

В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Севастополь

В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Севастополь - РИА Новости, 27.10.2021

В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Севастополь

Кремль проинформирует о планах президента России Владимира Путина на День народного единства, 4 ноября после того, как они будут окончательно сформулированы,... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T12:26

2021-10-27T12:26

2021-10-27T12:26

политика

севастополь

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Кремль проинформирует о планах президента России Владимира Путина на День народного единства, 4 ноября после того, как они будут окончательно сформулированы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы проинформируем вас своевременно, после того, как они будут окончательно сформулированы", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о планах главы государства на 4 ноября, в том числе о возможности его поездки в Севастополь

https://ria.ru/20211026/putin-1756287830.html

севастополь

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политика, севастополь, владимир путин, дмитрий песков