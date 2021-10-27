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ФСБ проводит плановую проверку в администрации Керчи, заявил Аксенов
ФСБ проводит плановую проверку в администрации Керчи, заявил Аксенов - РИА Новости, 27.10.2021
ФСБ проводит плановую проверку в администрации Керчи, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что силовики проводят плановую проверку по эффективности расходования бюджетных средств в администрации Керчи. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:01
2021-10-27T15:01
2021-10-27T15:02
евпатория
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
судак
керчь
сергей аксенов (политик)
telegram (приложение)
жкх
евгений исаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что силовики проводят плановую проверку по эффективности расходования бюджетных средств в администрации Керчи.Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщил РИА Новости, что сотрудники ФСБ проводят оперативные действия в администрации Керчи, идет выемка документов, никто в настоящее время не задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела."Сотрудники силовых структур проводят в администрации Керчи проверку эффективности расходования бюджетных средств. Это плановая проверка", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, такие проверки могут быть проведены в администрации любого муниципалитета.Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. С тех пор своих должностей лишились вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов (их обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств), министр транспорта региона Евгений Исаков, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков. В конце октября уволился по собственному желанию глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко.Кроме того, решением суда от должности главы горсовета Евпатории отстранена Олеся Харитоненко. Основанием послужило возбуждение уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Ей предъявлено обвинение в изменении целевого назначения земельного участка для строительства жилого комплекса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евпатория, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), судак, керчь, сергей аксенов (политик), telegram (приложение), жкх, евгений исаков
15:01 27.10.2021 (обновлено: 15:02 27.10.2021)
ФСБ проводит плановую проверку в администрации Керчи, заявил Аксенов
Глава Крыма Аксенов: сотрудники ФСБ проводят плановую проверку в администрации Керчи