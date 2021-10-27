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ФСБ проводит плановую проверку в администрации Керчи, заявил Аксенов

ФСБ проводит плановую проверку в администрации Керчи, заявил Аксенов - РИА Новости, 27.10.2021

ФСБ проводит плановую проверку в администрации Керчи, заявил Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что силовики проводят плановую проверку по эффективности расходования бюджетных средств в администрации Керчи. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:01

2021-10-27T15:01

2021-10-27T15:02

евпатория

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

судак

керчь

сергей аксенов (политик)

telegram (приложение)

жкх

евгений исаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что силовики проводят плановую проверку по эффективности расходования бюджетных средств в администрации Керчи.Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщил РИА Новости, что сотрудники ФСБ проводят оперативные действия в администрации Керчи, идет выемка документов, никто в настоящее время не задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела."Сотрудники силовых структур проводят в администрации Керчи проверку эффективности расходования бюджетных средств. Это плановая проверка", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, такие проверки могут быть проведены в администрации любого муниципалитета.Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. С тех пор своих должностей лишились вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов (их обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств), министр транспорта региона Евгений Исаков, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков. В конце октября уволился по собственному желанию глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко.Кроме того, решением суда от должности главы горсовета Евпатории отстранена Олеся Харитоненко. Основанием послужило возбуждение уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Ей предъявлено обвинение в изменении целевого назначения земельного участка для строительства жилого комплекса.

https://ria.ru/20211025/aksenov-1756151642.html

евпатория

судак

керчь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), судак, керчь, сергей аксенов (политик), telegram (приложение), жкх, евгений исаков