https://ria.ru/20211027/protokol-1756572024.html

Роскомнадзор составил протокол для Google за неудаление контента

Роскомнадзор составил протокол для Google за неудаление контента - РИА Новости, 27.10.2021

Роскомнадзор составил протокол для Google за неудаление контента

Роскомнадзор составил протокол в отношении Google за повторное неудаление информации, распространение которой в России запрещено, за подобное правонарушение... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T19:42

2021-10-27T19:42

2021-10-27T20:04

в мире

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

google

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/145965/38/1459653811_0:134:3001:1822_1920x0_80_0_0_2811f90ebb16cdc6252663047fc7510d.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Роскомнадзор составил протокол в отношении Google за повторное неудаление информации, распространение которой в России запрещено, за подобное правонарушение компании грозит оборотный штраф, говорится в сообщении ведомства."Роскомнадзор 27 октября составил административный протокол в отношении американской ИТ-компании Google LLC за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию (часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ)", - говорится в сообщении."Такое правонарушение предполагает наказание в виде наложения административного штрафа, который может составлять от 1/20 до 1/10 (от 5% до 10% - ред.) годового оборота интернет-компании", - добавляет Роскомнадзор. Протокол будет передан в суд для привлечения компании к ответственности.Ведомство также указывает, что видео-хостинг YouTube, принадлежащий Google, систематически не выполняет требования по удалению материалов, которые содержат запрещенную в России информацию. На данный момент YouTube не удалил свыше 2,4 тысячи опасных для граждан России противоправных материалов.Среди такой информации - материалы, пропагандирующие взгляды и идеологию экстремистских и террористических организаций, разжигающие религиозную рознь, содержащие недостоверную общественно значимую информацию, связанную с отрицанием опасности COVID-19, а также материалы с призывами к участию несовершеннолетних в несанкционированных массовых акциях."С начала 2021 года за неудаление запрещенного контента в отношении компании Google LLC составлено 16 протоколов об административных нарушениях по статье 13.41 КоАП РФ. Компания привлечена к административной ответственности на 32,5 миллиона рублей", - сообщает Роскомнадзор.

https://ria.ru/20211025/internet-1756137041.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, россия