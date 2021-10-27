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Роскомнадзор составил протокол для Google за неудаление контента
Роскомнадзор составил протокол для Google за неудаление контента - РИА Новости, 27.10.2021
Роскомнадзор составил протокол для Google за неудаление контента
Роскомнадзор составил протокол в отношении Google за повторное неудаление информации, распространение которой в России запрещено, за подобное правонарушение... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T19:42
2021-10-27T20:04
в мире
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Роскомнадзор составил протокол в отношении Google за повторное неудаление информации, распространение которой в России запрещено, за подобное правонарушение компании грозит оборотный штраф, говорится в сообщении ведомства."Роскомнадзор 27 октября составил административный протокол в отношении американской ИТ-компании Google LLC за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию (часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ)", - говорится в сообщении."Такое правонарушение предполагает наказание в виде наложения административного штрафа, который может составлять от 1/20 до 1/10 (от 5% до 10% - ред.) годового оборота интернет-компании", - добавляет Роскомнадзор. Протокол будет передан в суд для привлечения компании к ответственности.Ведомство также указывает, что видео-хостинг YouTube, принадлежащий Google, систематически не выполняет требования по удалению материалов, которые содержат запрещенную в России информацию. На данный момент YouTube не удалил свыше 2,4 тысячи опасных для граждан России противоправных материалов.Среди такой информации - материалы, пропагандирующие взгляды и идеологию экстремистских и террористических организаций, разжигающие религиозную рознь, содержащие недостоверную общественно значимую информацию, связанную с отрицанием опасности COVID-19, а также материалы с призывами к участию несовершеннолетних в несанкционированных массовых акциях."С начала 2021 года за неудаление запрещенного контента в отношении компании Google LLC составлено 16 протоколов об административных нарушениях по статье 13.41 КоАП РФ. Компания привлечена к административной ответственности на 32,5 миллиона рублей", - сообщает Роскомнадзор.
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Новости
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в мире, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, россия
19:42 27.10.2021 (обновлено: 20:04 27.10.2021)
 
Роскомнадзор составил протокол для Google за неудаление контента

Роскомнадзор составил протокол для Google за повторное неудаление запрещенного контента

© AP Photo / Marcio Jose SanchezШтаб-квартира Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния
Штаб-квартира Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Роскомнадзор составил протокол в отношении Google за повторное неудаление информации, распространение которой в России запрещено, за подобное правонарушение компании грозит оборотный штраф, говорится в сообщении ведомства.
"Роскомнадзор 27 октября составил административный протокол в отношении американской ИТ-компании Google LLC за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию (часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ)", - говорится в сообщении.
"Такое правонарушение предполагает наказание в виде наложения административного штрафа, который может составлять от 1/20 до 1/10 (от 5% до 10% - ред.) годового оборота интернет-компании", - добавляет Роскомнадзор. Протокол будет передан в суд для привлечения компании к ответственности.
Ведомство также указывает, что видео-хостинг YouTube, принадлежащий Google, систематически не выполняет требования по удалению материалов, которые содержат запрещенную в России информацию. На данный момент YouTube не удалил свыше 2,4 тысячи опасных для граждан России противоправных материалов.
Среди такой информации - материалы, пропагандирующие взгляды и идеологию экстремистских и террористических организаций, разжигающие религиозную рознь, содержащие недостоверную общественно значимую информацию, связанную с отрицанием опасности COVID-19, а также материалы с призывами к участию несовершеннолетних в несанкционированных массовых акциях.
"С начала 2021 года за неудаление запрещенного контента в отношении компании Google LLC составлено 16 протоколов об административных нарушениях по статье 13.41 КоАП РФ. Компания привлечена к административной ответственности на 32,5 миллиона рублей", - сообщает Роскомнадзор.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 14:39
Google удалила более половины незаконного контента по требованию России
 
В миреФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)GoogleРоссия
 
 
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