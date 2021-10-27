https://ria.ru/20211027/protesty-1756550136.html
В Белоруссии пресекли канал финансирования протестов
В Белоруссии пресекли канал финансирования протестов - РИА Новости, 27.10.2021
В Белоруссии пресекли канал финансирования протестов
В Белоруссии пресечена деятельность криптообменника, через который поддерживались протесты, сообщает пресс-служба департамента финансовых расследований комитета РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T18:11
2021-10-27T18:11
2021-10-27T19:21
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минск
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МИНСК, 27 окт – РИА Новости. В Белоруссии пресечена деятельность криптообменника, через который поддерживались протесты, сообщает пресс-служба департамента финансовых расследований комитета госконтроля."Выявлена и пресечена незаконная деятельность жителей Минска и Евросоюза по обмену криптовалют. Криптообменник работал на анонимной основе и был востребован белорусскими субъектами теневой экономики. Также установлено, что в 2020-2021 годах через него на постоянной основе из-за границы переводились денежные средства в адрес фондов, правозащитных центров и некоммерческих организаций, поддерживавших незаконную протестную деятельность", - говорится в сообщении.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20211027/belorussiya-1756535762.html
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в мире, белоруссия, минск, протесты, александр лукашенко, tiktok
18:11 27.10.2021 (обновлено: 19:21 27.10.2021)
В Белоруссии пресекли канал финансирования протестов
В Белоруссии пресекли деятельность криптообменника, через который финансировались протесты