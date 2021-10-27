https://ria.ru/20211027/proisshestviya-1756451015.html

Волгоградец поджег подругу, чтобы проверить, не ведьма ли она

Волгоградец поджег подругу, чтобы проверить, не ведьма ли она - РИА Новости, 27.10.2021

Волгоградец поджег подругу, чтобы проверить, не ведьма ли она

Уголовное дело жителя Волгоградской области, которого обвиняют в том, что он, решив проверить, не ведьма ли его подруга, поджег ее, направлено в суд, сообщила... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:55

2021-10-27T11:55

2021-10-27T11:55

происшествия

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 27 окт - РИА Новости. Уголовное дело жителя Волгоградской области, которого обвиняют в том, что он, решив проверить, не ведьма ли его подруга, поджег ее, направлено в суд, сообщила журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.По ее информации, в мае житель города Новоаннинский во время застолья поссорился со своей знакомой, которая не захотела возобновлять с ним близкие отношения."Тогда подсудимый высказал предположение, что Д. является ведьмой, поскольку у неё светятся глаза, и решил проверить, горит она или нет. Он прошел в сарай, взял канистру с бензином, облил им потерпевшую и поджёг с помощью зажигалки", - сообщила Вальковская.Женщина стала сбивать огонь руками, ее приятель помогал, затем натер ее мазью и уложил спать, но на следующий день пострадавшей стало хуже, и она обратилась в больницу. По данным суда, у нее были ожоги 1, 2, 3 степени тяжести головы, шеи, груди и рук. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с мучениями для потерпевшего"."В настоящий момент материалы уголовного дела переданы судье для решения вопроса о его принятии к производству", - говорится в сообщении суда.Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210909/kurgan-1749396944.html

https://ria.ru/20210706/tver-1740084344.html

волгоградская область

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происшествия, волгоградская область