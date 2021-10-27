Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211027/proisshestviya-1756451015.html
Волгоградец поджег подругу, чтобы проверить, не ведьма ли она
Волгоградец поджег подругу, чтобы проверить, не ведьма ли она - РИА Новости, 27.10.2021
Волгоградец поджег подругу, чтобы проверить, не ведьма ли она
Уголовное дело жителя Волгоградской области, которого обвиняют в том, что он, решив проверить, не ведьма ли его подруга, поджег ее, направлено в суд, сообщила... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:55
2021-10-27T11:55
происшествия
волгоградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
ВОЛГОГРАД, 27 окт - РИА Новости. Уголовное дело жителя Волгоградской области, которого обвиняют в том, что он, решив проверить, не ведьма ли его подруга, поджег ее, направлено в суд, сообщила журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.По ее информации, в мае житель города Новоаннинский во время застолья поссорился со своей знакомой, которая не захотела возобновлять с ним близкие отношения."Тогда подсудимый высказал предположение, что Д. является ведьмой, поскольку у неё светятся глаза, и решил проверить, горит она или нет. Он прошел в сарай, взял канистру с бензином, облил им потерпевшую и поджёг с помощью зажигалки", - сообщила Вальковская.Женщина стала сбивать огонь руками, ее приятель помогал, затем натер ее мазью и уложил спать, но на следующий день пострадавшей стало хуже, и она обратилась в больницу. По данным суда, у нее были ожоги 1, 2, 3 степени тяжести головы, шеи, груди и рук. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с мучениями для потерпевшего"."В настоящий момент материалы уголовного дела переданы судье для решения вопроса о его принятии к производству", - говорится в сообщении суда.Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210909/kurgan-1749396944.html
https://ria.ru/20210706/tver-1740084344.html
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, волгоградская область
11:55 27.10.2021
 
Волгоградец поджег подругу, чтобы проверить, не ведьма ли она

Волгоградец облил бензином и поджег подругу, чтобы проверить, не ведьма ли она

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 27 окт - РИА Новости. Уголовное дело жителя Волгоградской области, которого обвиняют в том, что он, решив проверить, не ведьма ли его подруга, поджег ее, направлено в суд, сообщила журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
По ее информации, в мае житель города Новоаннинский во время застолья поссорился со своей знакомой, которая не захотела возобновлять с ним близкие отношения.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 17:42В России
Курганец избил табуретом сожительницу и поджег ее тело
"Тогда подсудимый высказал предположение, что Д. является ведьмой, поскольку у неё светятся глаза, и решил проверить, горит она или нет. Он прошел в сарай, взял канистру с бензином, облил им потерпевшую и поджёг с помощью зажигалки", - сообщила Вальковская.
Женщина стала сбивать огонь руками, ее приятель помогал, затем натер ее мазью и уложил спать, но на следующий день пострадавшей стало хуже, и она обратилась в больницу. По данным суда, у нее были ожоги 1, 2, 3 степени тяжести головы, шеи, груди и рук. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с мучениями для потерпевшего".
"В настоящий момент материалы уголовного дела переданы судье для решения вопроса о его принятии к производству", - говорится в сообщении суда.
Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 13:19
В Твери задержали мужчину, который поджег сожительницу
 
ПроисшествияВолгоградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:34В Госдуме поддержали законопроект о штрафах за выброшенных питомцев
12:27Путин проведет совещание по освоению ресурсного газового потенциала Ямала
12:26В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Севастополь
12:23Россия проанализирует перспективы дела о скифском золоте, заявил Песков
12:21В Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих дней
12:21В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о Крыме
12:21Лаврову подарили вазу для виски
12:20В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19
12:18В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов Украине
12:18Молдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газа
12:18В Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газу
12:18Запреты на поездки в нерабочие дни вводить не будут, заявили в Кремле
12:17В Кремле назвали закрытие границ регионов последней мерой
12:17Россияне подали почти 400 тысяч заявок на бесплатную газификацию
12:16В Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масок
12:14Иммунолог рассказал, можно ли распознать коронавирус по кашлю
12:10Число занятых превышает допандемический уровень, заявила замглавы Минтруда
12:10"Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ситуации с COVID-19
12:10Знамя Кенигсбергского полка передали в музей Новосибирска
12:09Москвичам рассказали о погоде в выходные
Лента новостейМолния
В Госдуме поддержали законопроект о штрафах за выброшенных питомцевПутин проведет совещание по освоению ресурсного газового потенциала ЯмалаВ Кремле ответили на вопрос о визите Путина в СевастопольРоссия проанализирует перспективы дела о скифском золоте, заявил ПесковВ Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих днейВ Кремле прокомментировали заявление Зеленского о КрымеЛаврову подарили вазу для виски В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов УкраинеМолдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газаВ Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газуЗапреты на поездки в нерабочие дни вводить не будут, заявили в КремлеВ Кремле назвали закрытие границ регионов последней меройРоссияне подали почти 400 тысяч заявок на бесплатную газификациюВ Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масокИммунолог рассказал, можно ли распознать коронавирус по кашлюЧисло занятых превышает допандемический уровень, заявила замглавы Минтруда"Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ситуации с COVID-19Знамя Кенигсбергского полка передали в музей НовосибирскаМосквичам рассказали о погоде в выходные