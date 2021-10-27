https://ria.ru/20211027/produkty-1756571074.html

В России подешевели морковь и яблоки

В России подешевели морковь и яблоки - РИА Новости, 27.10.2021

В России подешевели морковь и яблоки

Рост цен на огурцы, помидоры и картофель в России с 19 по 25 октября замедлился по сравнению с предыдущей неделей, в свою очередь капуста, лук, морковь и яблоки РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T19:37

2021-10-27T19:37

2021-10-27T19:37

экономика

продукты

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россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Рост цен на огурцы, помидоры и картофель в России с 19 по 25 октября замедлился по сравнению с предыдущей неделей, в свою очередь капуста, лук, морковь и яблоки продолжили дешеветь, следует из данных Росстата.По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период выросли в среднем на 1,8%. В частности, картофель подорожал на 2,3%, свежие огурцы - на 11,37%, помидоры - на 7,16%. В свою очередь свежая белокочанная капуста подешевела на 0,07%, репчатый лук - на 0,66%, морковь - на 0,13%, яблоки - на 1,12%.С начала года к 25 октября картофель в России подорожал на 47,26%, капуста - на 86,27%, лук - на 19,19%, морковь - на 30,72%. Огурцы с начала года подешевели на 21,22%, помидоры - на 1,96%, яблоки - на 4,35%.За предыдущий период, с 12 по 18 октября, картофель вырос в цене на 3,62%, огурцы - на 14,26%, помидоры - на 9,92%. Капуста тогда подешевела на 0,05%, лук - на 0,9%, морковь - на 0,35%, яблоки - на 1,2%. В целом цены на плодоовощную продукцию тогда повысились в среднем на 2,3%.С 19 по 25 октября в России выросли цены на вареные колбасы и маргарин (на 0,7%), говядину (на 0,6%), мясные консервы для детского питания, сычужные сыры, печенье (на 0,5%), сливочное масло, стерилизованное молоко, жирный творог, шоколадные конфеты (на 0,4%).Цены на баранину, свинину, полукопченые и варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки, мороженую рыбу, сметану, черный чай, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) повысились на 0,3%, пастеризованное молоко - на 0,2%, сухие молочные смеси, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,1%. Стоимость соли снизилась на 0,2%.Рост цен на гречку, мясо кур, яйца и сахар в России с 19 по 25 октября замедлился по сравнению с предыдущей неделей, на подсолнечное масло - несколько ускорился, следует из данных Росстата.Цены на охлажденные и мороженые куры в среднем по стране выросли на 0,79%, в том числе в 43 регионах - на 0,1-1%, в 26 - на 1,1-3,4%. В четырех субъектах цены не изменились, еще в 12 - снизились на 0,1-0,9%. За предыдущую неделю, с 12 по 18 октября, мясо кур подорожало на 1,5%, а с начала года по 25 октября цена на него выросла на 25,47%.Яйца в среднем по России за отчетный период подорожали на 2,09% (с 12 по 18 октября - на 2,79%, а с начала года яйца уменьшились в цене на 4,07%). В 57 субъектах цены выросли на 0,1-3%, в 20 регионах - на 3,1-11,1%. "В Чукотском автономном округе цены не изменились. В семи субъектах цены на яйца куриные снизились на 0,1-2,4%", - указывает Росстат.Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,59%, в том числе в 56 регионах страны - на 0,1-1%, в 11 - на 1,1-3,3%. "В 10 субъектах цены не изменились. В восьми субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-0,8%", - сообщает статистическое ведомство. С 12 по 18 октября цены на сахар выросли на 0,81%, а с начала года по 25 октября - прибавили 6,49%.Подсолнечное масло стало дороже на 0,3%, тогда как неделей ранее рост цен составлял 0,11%. В 54 субъектах РФ оно выросло в стоимости на 0,1-2,4%, в 15 субъектах цены не изменились, в 16 - снизились на 0,1-2%. С начала года по 25 октября подсолнечное масло подорожало на 6,43%.Гречка с 19 по 25 октября выросла в цене на 0,94%, тогда как за предыдущий период рост составлял 1,03%, а с начала года цены поднялись на 15,14%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,61% (за предыдущий период - на 0,36%, рост с начала года - на 6,69%), черный хлеб - на 0,4% (за предыдущий период - на 0,28%, с начала года - на 6,04%), макаронные изделия - на 0,52% (после роста на 0,41%, с начала года цены увеличились на 8,44%).Вермишель повысилась в цене на 0,55% (за предыдущий период - увеличение на 0,53%, рост с начала года - 8,24%). Цены на белый хлеб выросли на 0,3% (неделей ранее - на 0,15%, рост с начала года - на 5,86%). Цены на рис увеличились на 0,63% (неделей ранее - на 0,36%, с начала года - выросли на 4,2%), на пшено - на 0,4% (за предыдущий период - снизились на 0,22%, с начала года - уменьшились на 3,21%).

https://ria.ru/20211027/tseny-1756408850.html

https://ria.ru/20211025/produkty-1756147658.html

https://ria.ru/20211020/tseny-1755306115.html

https://ria.ru/20211020/selkhozproduktsiya-1755422583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, продукты, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, россия