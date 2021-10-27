https://ria.ru/20211027/privivki-1756413740.html
Исследование: в России вырос спрос на платные прививки против COVID-19
Исследование: в России вырос спрос на платные прививки против COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021
Исследование: в России вырос спрос на платные прививки против COVID-19
Ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией подстегнуло спрос россиян на вакцинацию в платных медицинских учреждениях: за прошедшие дни октября жители России... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T05:36
2021-10-27T05:36
2021-10-27T05:38
распространение коронавируса
общество
вакцинация
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией подстегнуло спрос россиян на вакцинацию в платных медицинских учреждениях: за прошедшие дни октября жители России сделали на 68% больше прививок, чем в сентябре, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Чек Индекс", которые имеются в распоряжении РИА Новости.Эксперты сервиса "Чек Индекс" (входит в структуру компании "Платформа ОФД", крупнейшего оператора фискальных данных страны) сравнили продажи за первые две декады октября и сентября.Чаще всего приобретали услугу по прививке однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" или одним компонентом вакцины "Спутник V". Как правило, услуга включает осмотр врача и введение препарата, а сама вакцина бесплатна. Средний чек составил 1100 рублей. Аналитики отмечают, что более половины продаж услуг платной вакцинации в октябре пришлось на столичный регион.Согласно данным аналитиков, популярность услуг по платной вакцинации в октябре постепенно росла. Например, на прошлой неделе было сделано в три раза больше таких покупок, чем неделей ранее. По словам авторов исследования, на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки высокий потребительский интерес в этом направлении объясняется стремлением покупателя избежать очередей и быть под контролем врачей до и после прививки.
https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756398002.html
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общество, вакцинация, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
05:36 27.10.2021 (обновлено: 05:38 27.10.2021)
Исследование: в России вырос спрос на платные прививки против COVID-19
Исследование "Чек Индекс": в России вырос спрос на платные прививки против COVID-19
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией подстегнуло спрос россиян на вакцинацию в платных медицинских учреждениях: за прошедшие дни октября жители России сделали на 68% больше прививок, чем в сентябре, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Чек Индекс", которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Эксперты сервиса "Чек Индекс" (входит в структуру компании "Платформа ОФД", крупнейшего оператора фискальных данных страны) сравнили продажи за первые две декады октября и сентября.
"Россияне за первые двадцать дней октября сделали на 68% больше покупок услуг по вакцинации (объем продаж в натуральном выражении - в штуках), чем за такой же период месяцем ранее. Если сравнивать с аналогичным периодом июля, рост числа купленных прививок с середины лета составил 425% (в пять раз больше)", - выяснили авторы исследования.
Чаще всего приобретали услугу по прививке однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" или одним компонентом вакцины "Спутник V"
. Как правило, услуга включает осмотр врача и введение препарата, а сама вакцина бесплатна. Средний чек составил 1100 рублей. Аналитики отмечают, что более половины продаж услуг платной вакцинации в октябре пришлось на столичный регион.
Согласно данным аналитиков, популярность услуг по платной вакцинации в октябре постепенно росла. Например, на прошлой неделе было сделано в три раза больше таких покупок, чем неделей ранее. По словам авторов исследования, на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки высокий потребительский интерес в этом направлении объясняется стремлением покупателя избежать очередей и быть под контролем врачей до и после прививки.