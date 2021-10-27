https://ria.ru/20211027/privivki-1756413740.html

Исследование: в России вырос спрос на платные прививки против COVID-19

Исследование: в России вырос спрос на платные прививки против COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021

Исследование: в России вырос спрос на платные прививки против COVID-19

Ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией подстегнуло спрос россиян на вакцинацию в платных медицинских учреждениях: за прошедшие дни октября жители России... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T05:36

2021-10-27T05:36

2021-10-27T05:38

распространение коронавируса

общество

вакцинация

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755967136_0:0:2111:1188_1920x0_80_0_0_c77b226c57f4eef205ad12094c54a89d.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией подстегнуло спрос россиян на вакцинацию в платных медицинских учреждениях: за прошедшие дни октября жители России сделали на 68% больше прививок, чем в сентябре, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Чек Индекс", которые имеются в распоряжении РИА Новости.Эксперты сервиса "Чек Индекс" (входит в структуру компании "Платформа ОФД", крупнейшего оператора фискальных данных страны) сравнили продажи за первые две декады октября и сентября.Чаще всего приобретали услугу по прививке однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" или одним компонентом вакцины "Спутник V". Как правило, услуга включает осмотр врача и введение препарата, а сама вакцина бесплатна. Средний чек составил 1100 рублей. Аналитики отмечают, что более половины продаж услуг платной вакцинации в октябре пришлось на столичный регион.Согласно данным аналитиков, популярность услуг по платной вакцинации в октябре постепенно росла. Например, на прошлой неделе было сделано в три раза больше таких покупок, чем неделей ранее. По словам авторов исследования, на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки высокий потребительский интерес в этом направлении объясняется стремлением покупателя избежать очередей и быть под контролем врачей до и после прививки.

https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756398002.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вакцинация, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии