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Пригожин подал заявление в полицию на Соболь
Пригожин подал заявление в полицию на Соболь - РИА Новости, 27.10.2021
Пригожин подал заявление в полицию на Соболь
Бизнесмен Евгений Пригожин заявил РИА Новости, что подал заявление в полицию на бывшего юриста ФБК* Любовь Соболь за клевету. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:03
2021-10-27T12:32
евгений пригожин
любовь соболь
происшествия
фонд борьбы с коррупцией
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил РИА Новости, что подал заявление в полицию на бывшего юриста ФБК* Любовь Соболь за клевету."Возбуждаем уголовное дело за откровенную клевету - по утверждениям о том, что были какие-то нападения. Мы получили официальные документы о том, что ничего такого не было, подтверждение, что такого не было", - сказал Пригожин.Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, заявление о клевете Пригожин написал еще в мае – из-за видео, опубликованного телеканалом "Царьград", в котором Соболь утверждала, что бизнесмен ответственен за организацию покушения на ее мужа Сергея Мохова. Тогда в возбуждении уголовного дела было отказано, но позднее это решение было отменено органами прокуратуры."Уголовное дело еще не возбуждено, пока что проводится проверка", - добавил источник.В мае Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции, обязавшей Соболь и телеканал "Царьград" опровергнуть сведения, порочащие честь Пригожина. Пригожин подал иск из-за слов, прозвучавших в видео на сайте сетевого издания "Царьград" - в частности, заявления Соболь о том, что коммерсант якобы хотел убить Мохова.В ноябре 2016 года "Новая газета" сообщала, что неизвестный с букетом цветов, которым он прикрывал лицо, дождался Мохова у подъезда дома, после чего вколол ему некую жидкость через шприц в бедро. Потерпевший успел позвонить супруге, которая вызвала ему скорую, но вскоре потерял сознание, а нападавший скрылся. Соболь связала инцидент со своей политической деятельностью и публикациями о компаниях Пригожина.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20211020/rozysk-1755491925.html
https://ria.ru/20211012/rassledovanie-1754287796.html
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евгений пригожин, любовь соболь, происшествия, фонд борьбы с коррупцией
12:03 27.10.2021 (обновлено: 12:32 27.10.2021)
 
Пригожин подал заявление в полицию на Соболь

Бизнесмен Пригожин подал заявление в полицию на Соболь за клевету

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил РИА Новости, что подал заявление в полицию на бывшего юриста ФБК* Любовь Соболь за клевету.
"Возбуждаем уголовное дело за откровенную клевету - по утверждениям о том, что были какие-то нападения. Мы получили официальные документы о том, что ничего такого не было, подтверждение, что такого не было", - сказал Пригожин.
Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, заявление о клевете Пригожин написал еще в мае – из-за видео, опубликованного телеканалом "Царьград", в котором Соболь утверждала, что бизнесмен ответственен за организацию покушения на ее мужа Сергея Мохова. Тогда в возбуждении уголовного дела было отказано, но позднее это решение было отменено органами прокуратуры.
"Уголовное дело еще не возбуждено, пока что проводится проверка", - добавил источник.
Любовь Соболь у здания Преображенского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
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В мае Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции, обязавшей Соболь и телеканал "Царьград" опровергнуть сведения, порочащие честь Пригожина. Пригожин подал иск из-за слов, прозвучавших в видео на сайте сетевого издания "Царьград" - в частности, заявления Соболь о том, что коммерсант якобы хотел убить Мохова.
В ноябре 2016 года "Новая газета" сообщала, что неизвестный с букетом цветов, которым он прикрывал лицо, дождался Мохова у подъезда дома, после чего вколол ему некую жидкость через шприц в бедро. Потерпевший успел позвонить супруге, которая вызвала ему скорую, но вскоре потерял сознание, а нападавший скрылся. Соболь связала инцидент со своей политической деятельностью и публикациями о компаниях Пригожина.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 21:42
Адвокат сообщил об объединении нескольких дел сотрудников ФБК*
 
Евгений ПригожинЛюбовь СобольПроисшествияФонд борьбы с коррупцией
 
 
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