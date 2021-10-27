https://ria.ru/20211027/prigozhin-1756453248.html

Пригожин подал заявление в полицию на Соболь

Пригожин подал заявление в полицию на Соболь - РИА Новости, 27.10.2021

Пригожин подал заявление в полицию на Соболь

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил РИА Новости, что подал заявление в полицию на бывшего юриста ФБК* Любовь Соболь за клевету. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T12:03

2021-10-27T12:03

2021-10-27T12:32

евгений пригожин

любовь соболь

происшествия

фонд борьбы с коррупцией

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил РИА Новости, что подал заявление в полицию на бывшего юриста ФБК* Любовь Соболь за клевету."Возбуждаем уголовное дело за откровенную клевету - по утверждениям о том, что были какие-то нападения. Мы получили официальные документы о том, что ничего такого не было, подтверждение, что такого не было", - сказал Пригожин.Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, заявление о клевете Пригожин написал еще в мае – из-за видео, опубликованного телеканалом "Царьград", в котором Соболь утверждала, что бизнесмен ответственен за организацию покушения на ее мужа Сергея Мохова. Тогда в возбуждении уголовного дела было отказано, но позднее это решение было отменено органами прокуратуры."Уголовное дело еще не возбуждено, пока что проводится проверка", - добавил источник.В мае Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции, обязавшей Соболь и телеканал "Царьград" опровергнуть сведения, порочащие честь Пригожина. Пригожин подал иск из-за слов, прозвучавших в видео на сайте сетевого издания "Царьград" - в частности, заявления Соболь о том, что коммерсант якобы хотел убить Мохова.В ноябре 2016 года "Новая газета" сообщала, что неизвестный с букетом цветов, которым он прикрывал лицо, дождался Мохова у подъезда дома, после чего вколол ему некую жидкость через шприц в бедро. Потерпевший успел позвонить супруге, которая вызвала ему скорую, но вскоре потерял сознание, а нападавший скрылся. Соболь связала инцидент со своей политической деятельностью и публикациями о компаниях Пригожина.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20211020/rozysk-1755491925.html

https://ria.ru/20211012/rassledovanie-1754287796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений пригожин, любовь соболь, происшествия, фонд борьбы с коррупцией