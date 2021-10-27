https://ria.ru/20211027/prigovor-1756562352.html

В Подмосковье вынесли приговор мужчине, убившему двух женщин из-за долга

В Подмосковье вынесли приговор мужчине, убившему двух женщин из-за долга - РИА Новости, 27.10.2021

В Подмосковье вынесли приговор мужчине, убившему двух женщин из-за долга

Мужчину приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство двух женщин и покушение на убийство ребенка в подмосковном Солнечногорске, сообщила журналистам... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T19:01

2021-10-27T19:01

2021-10-27T19:01

происшествия

солнечногорск

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мужчину приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство двух женщин и покушение на убийство ребенка в подмосковном Солнечногорске, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий.В ноябре 2020 года в Солнечногорске нашли тела двух женщин со следами ранений по всему телу и выжившую шестилетнюю девочку с колото-резаными ранениями. Был задержан 26-летний гражданина одного из соседних государств."Он признан виновным в убийстве двух женщин, покушении на убийство ребенка и разбойном нападении (пп. "а, з" ч.2 ст. 105 УК РФ, ч.3 ст.30 п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ и ст. 162 УК РФ)", - сказала Врадий.По данным следствия, мужчина совершил убийство в ходе конфликта из-за долга в 20 тысяч рублей за оказанные им услуги по ремонту. После этого злоумышленник обыскал дом, похитил деньги и скрылся. По словам Врадий, свою вину он признал."Суд приговорил подсудимого к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальное - в исправительной колонии строгого режима", - добавила она.

https://ria.ru/20211026/prigovor-1756299733.html

https://ria.ru/20211020/manyaki-1755338736.html

солнечногорск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, солнечногорск, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия