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В Подмосковье вынесли приговор мужчине, убившему двух женщин из-за долга
В Подмосковье вынесли приговор мужчине, убившему двух женщин из-за долга - РИА Новости, 27.10.2021
В Подмосковье вынесли приговор мужчине, убившему двух женщин из-за долга
Мужчину приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство двух женщин и покушение на убийство ребенка в подмосковном Солнечногорске, сообщила журналистам... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T19:01
2021-10-27T19:01
происшествия
солнечногорск
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мужчину приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство двух женщин и покушение на убийство ребенка в подмосковном Солнечногорске, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий.В ноябре 2020 года в Солнечногорске нашли тела двух женщин со следами ранений по всему телу и выжившую шестилетнюю девочку с колото-резаными ранениями. Был задержан 26-летний гражданина одного из соседних государств."Он признан виновным в убийстве двух женщин, покушении на убийство ребенка и разбойном нападении (пп. "а, з" ч.2 ст. 105 УК РФ, ч.3 ст.30 п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ и ст. 162 УК РФ)", - сказала Врадий.По данным следствия, мужчина совершил убийство в ходе конфликта из-за долга в 20 тысяч рублей за оказанные им услуги по ремонту. После этого злоумышленник обыскал дом, похитил деньги и скрылся. По словам Врадий, свою вину он признал."Суд приговорил подсудимого к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальное - в исправительной колонии строгого режима", - добавила она.
https://ria.ru/20211026/prigovor-1756299733.html
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происшествия, солнечногорск, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия
19:01 27.10.2021
 
В Подмосковье вынесли приговор мужчине, убившему двух женщин из-за долга

Мужчину приговорили к 24 годам за убийство двух женщин из-за долга в 20 тысяч рублей

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мужчину приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство двух женщин и покушение на убийство ребенка в подмосковном Солнечногорске, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий.
В ноябре 2020 года в Солнечногорске нашли тела двух женщин со следами ранений по всему телу и выжившую шестилетнюю девочку с колото-резаными ранениями. Был задержан 26-летний гражданина одного из соседних государств.
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"Он признан виновным в убийстве двух женщин, покушении на убийство ребенка и разбойном нападении (пп. "а, з" ч.2 ст. 105 УК РФ, ч.3 ст.30 п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ и ст. 162 УК РФ)", - сказала Врадий.
По данным следствия, мужчина совершил убийство в ходе конфликта из-за долга в 20 тысяч рублей за оказанные им услуги по ремонту. После этого злоумышленник обыскал дом, похитил деньги и скрылся. По словам Врадий, свою вину он признал.
"Суд приговорил подсудимого к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальное - в исправительной колонии строгого режима", - добавила она.
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