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В "Роскосмосе" рассказали, когда к МКС запустят модуль "Причал"
В "Роскосмосе" рассказали, когда к МКС запустят модуль "Причал" - РИА Новости, 27.10.2021
В "Роскосмосе" рассказали, когда к МКС запустят модуль "Причал"
Запуск российского модуля "Причал" к Международной космической станции (МКС) планируется днём 24 ноября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:09
2021-10-27T12:09
байконур (город)
наса
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запуск российского модуля "Причал" к Международной космической станции (МКС) планируется днём 24 ноября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса"."Пуск запланирован на 24 ноября в 16.06 мск", - сказал собеседник агентства.Запуск грузового корабля "Прогресс М-УМ" с модулем "Причал" намечается на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Байконур. Его планируется пристыковать к модулю "Наука".Модуль "Причал" имеет пять портов для приема пилотируемых и грузовых кораблей, а также различных модулей.В состав российского сегмента МКС входят пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан за средства НАСА и принадлежит им, запущен в 1998 году, стал первым модулем МКС), служебный модуль "Звезда" (2000), малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010) и многоцелевой лабораторный модуль "Наука" (2021).
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байконур (город), наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
12:09 27.10.2021
 
В "Роскосмосе" рассказали, когда к МКС запустят модуль "Причал"

Запуск российского модуля "Причал" к МКС запланировали на 24 ноября

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запуск российского модуля "Причал" к Международной космической станции (МКС) планируется днём 24 ноября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
"Пуск запланирован на 24 ноября в 16.06 мск", - сказал собеседник агентства.
Запуск грузового корабля "Прогресс М-УМ" с модулем "Причал" намечается на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Байконур. Его планируется пристыковать к модулю "Наука".
Модуль "Причал" имеет пять портов для приема пилотируемых и грузовых кораблей, а также различных модулей.
В состав российского сегмента МКС входят пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан за средства НАСА и принадлежит им, запущен в 1998 году, стал первым модулем МКС), служебный модуль "Звезда" (2000), малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010) и многоцелевой лабораторный модуль "Наука" (2021).
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 16:36Наука
Российская орбитальная станция может стать новой МКС, заявил Рогозин
 
Байконур (город)НАСАКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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