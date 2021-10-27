https://ria.ru/20211027/prichal-1756454748.html

В "Роскосмосе" рассказали, когда к МКС запустят модуль "Причал"

В "Роскосмосе" рассказали, когда к МКС запустят модуль "Причал" - РИА Новости, 27.10.2021

В "Роскосмосе" рассказали, когда к МКС запустят модуль "Причал"

Запуск российского модуля "Причал" к Международной космической станции (МКС) планируется днём 24 ноября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T12:09

2021-10-27T12:09

2021-10-27T12:09

байконур (город)

наса

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запуск российского модуля "Причал" к Международной космической станции (МКС) планируется днём 24 ноября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса"."Пуск запланирован на 24 ноября в 16.06 мск", - сказал собеседник агентства.Запуск грузового корабля "Прогресс М-УМ" с модулем "Причал" намечается на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Байконур. Его планируется пристыковать к модулю "Наука".Модуль "Причал" имеет пять портов для приема пилотируемых и грузовых кораблей, а также различных модулей.В состав российского сегмента МКС входят пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан за средства НАСА и принадлежит им, запущен в 1998 году, стал первым модулем МКС), служебный модуль "Звезда" (2000), малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010) и многоцелевой лабораторный модуль "Наука" (2021).

https://ria.ru/20211026/rogozin-1756342558.html

байконур (город)

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байконур (город), наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)