https://ria.ru/20211027/prestupleniya-1756372565.html

"Теперь им можно все". Британия разочаровала борцов за демократию

"Теперь им можно все". Британия разочаровала борцов за демократию - РИА Новости, 27.10.2021

"Теперь им можно все". Британия разочаровала борцов за демократию

Тысячи эпизодов, сотни исков и ни одного осужденного — британские власти закрыли расследование преступлений против мирных жителей Ирака, совершенных... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T08:00

2021-10-27T08:00

2021-10-27T08:08

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международный уголовный суд

министерство обороны великобритании

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Антон Скрипунов. Тысячи эпизодов, сотни исков и ни одного осужденного — британские власти закрыли расследование преступлений против мирных жителей Ирака, совершенных военнослужащими королевства с 2003 по 2009 год. И разозлили общественность — прежде всего правозащитников. О самом громком деле последних лет — в материале РИА Новости.Преступления без наказания"Помогите, мне нечем дышать!" — умоляет мужчина в серой рубашке с мешком на голове. "Заткнись и делай то, что я говорю!" — кричит в ответ британский солдат. Приказывает арестованному сесть на корточки, спустя две секунды — встать."Тренировка" продолжалась несколько часов. Баху Мусу, 26-летнего жителя Басры, в сентябре 2003-го задержали бойцы 1-го батальона Королевского ланкаширского полка — одного из образцовых. Причину ареста не объяснили, постоянно избивали. Молодой человек скончался от множественных переломов спустя трое суток истязаний.Издевались над Мусой семеро солдат. Их обвинили в жестоком обращении и нарушении Женевской конвенции, запрещающей пытать гражданских. Но в тюрьму сел лишь капрал Дональд Пейн — да и то потому, что единственный признал вину. Уже через год, весной 2007-го, его освободили.Случай далеко не единственный. В апреле 2003-го в той же Басре сотрудника иракской полиции Раида аль-Массави убил рядовой королевских войск (имя скрыли от общественности). Его командир — майор Кристофер Сусс-Франксен — написал в рапорте, что Массави выстрелил первым в сторону бойцов и те, "расценив это как угрозу жизни, предприняли необходимые меры".Слова офицера подтвердили несколько сослуживцев, которые якобы все видели. Дело закрыли. Но в середине 2010-х повторное расследование, проведенное на этот раз не сотрудниками Министерства обороны, а независимыми детективами, установило: безоружного полицейского застрелили без свидетелей.Впрочем, отчет отправили в стол. Как и материалы по инциденту c Саидом Шебрамом, которого в мае 2003-го британцы утопили в реке. Прокуратура сообщила об "отсутствии убедительных доказательств".Однако иногда они все же были. В 2004-м в прессу просочилось видео издевательств над четырьмя подростками. На кадрах видно, как солдат пинает одного из них в пах. Двое после избиений скончались.Пресс-служба группировки в Ираке отреагировала немедленно. Но своеобразно: боец, по ее версии, пинал уже мертвое тело. С какой целью — не рассказали."Мы вас укроем от суда"Не объяснили толком и решение прекратить работу специальной комиссии Королевской военной полиции (Service Police Legacy Investigations — SPLI). Глава Минобороны Бен Уоллес признал достоверность некоторых из 1291 зафиксированного инцидента. Несмотря на это, под суд никто не пойдет."В Ираке отслужили свыше 140 тысяч военных, подавляющее большинство — с честью. <…> Закрытие SPLI означает, что все расследования, связанные с операциями в этой стране, завершены", — заявил министр.Аргумент у него только один: почти все обвинения — надуманны. За министра вступились члены парламента. По их словам, "так называемые жертвы" попросту хотят стрясти с Лондона компенсацию — им и так уже выплатили более 22 миллионов фунтов.Как выяснили журналисты, отзывы исков, по сути, покупают — до суда доходят лишь единичные дела.Кроме того, как следует из публикаций, власти и командование замалчивали многочисленные преступления: убийства мирных жителей, включая детей, изнасилования и пытки."Наши командиры говорили так: "Мы защитим вас, если начнут расследование. Просто искренне скажите, что вы думали об угрозе жизни", — признавались на условиях анонимности ветераны Ирака.Благодаря этой фразе Министерство обороны и военная полиция в разгар ближневосточной кампании закрывали сотни дел. До поры до времени: в 2010-м правительство создало особую комиссию — Iraq Historic Allegations Team (IHAT). Она пролила свет на многочисленные инциденты и нашла убедительные доказательства вины солдат и офицеров.Но к 2017 году IHAT распустили: Минобороны, правительство и парламент сочли расследователей некомпетентными. Заменили комиссию на подконтрольную SPLI, которая входит в структуру королевской армии."Способы исчерпаны"Кроме того, последние три года правозащитники боролись против законопроекта о зарубежных операциях. По нему суд может рассматривать только инциденты, произошедшие не более шести лет назад. То есть кровавые расправы над людьми в Ираке и Афганистане автоматически подпадают под амнистию.В начальной версии документа военнослужащим всех уровней прощали вообще любые преступления против гражданских — за исключением "особых случаев". В окончательной редакции, принятой парламентом этим летом, подсудным признали сексуальное насилие. За пытки же, вопреки протестам общественности, наказывать не будут."Этот закон лишь укрепит мнение о том, что власти специально проводят политику вседозволенности. Он подрывает традиционную приверженность Великобритании фундаментальным нормам международного гуманитарного права и прав человека", — высказался спецдокладчик ООН по вопросу пыток Нильс Мельцер.Возмущены и пострадавшие иракцы. По сути, закон обнулил все иски против британской армии. В таком случае, как правило, последним защитником выступает Международный уголовный суд (ICC) в Гааге.Но и тут не все просто. ICC занимается военными преступлениями британцев в Ираке с 2014-го. Но за все годы мало что выяснил. В декабре 2020-го суд официально закрыл дело. Тоже со странной формулировкой."На основании доступных материалов мы исчерпали все способы продвинуть ход расследования. Я приняла решение его завершить. <…> Конечно, некоторые заинтересованные лица будут разочарованы и воспримут это как одобрение позиции Великобритании", — оправдывалась судья ICC Фату Бенсуда. Иными словами, международный правовой орган так и не получил от Лондона необходимые данные.Тем самым, по словам правозащитников, британское правительство ловко перекрыло все юридические пути. Многочисленные преступления против гражданских в Ираке останутся безнаказанными — как малайзийская резня 1948-го, как пытки в Кении в конце 1950-х. Во всех случаях официальные лица твердили, что очень сожалеют и это больше не повторится.

https://ria.ru/20210916/soyuz-1750326070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кения, оон, басра (город), лондон, великобритания, международный уголовный суд, министерство обороны великобритании, фату бенсуда