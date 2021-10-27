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Эрмитаж обратился в прокуратуру после шутки блогера с портретом
Эрмитаж обратился в прокуратуру после шутки блогера с портретом - РИА Новости, 27.10.2021
Эрмитаж обратился в прокуратуру после шутки блогера с портретом
Государственный музей Эрмитаж обратился в прокуратуру с требованием проверить на предмет нарушения закона шутку местного блогера Кирилла Смородина, повесившего... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T20:38
2021-10-27T20:38
общество
блогер
санкт-петербург
государственный эрмитаж
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Государственный музей Эрмитаж обратился в прокуратуру с требованием проверить на предмет нарушения закона шутку местного блогера Кирилла Смородина, повесившего свой портрет на стену музея, сообщили в пресс-службе Эрмитажа.Ранее в сети Instagram у блогера Кирилла Смородины появились фото, на которых запечатлены посетители музея, разглядывающие его портрет, приклеенный на одну из стен музея в Военной галерее 1812 года Зимнего дворца. Видно, что свой портрет он стилизовал под портрет участника Отечественной войны 1812 года. В подписи к посту блогер отметил, что "ощущает ту самую квинтэссенцию жизни"."В связи с происшествием Государственный Эрмитаж был вынужден обратиться в прокуратуру Санкт-Петербурга с заявлением о проведении прокурорской проверки и оценки действий гражданина на предмет возможного нарушения им законодательства Российской Федерации, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества", - говорится в сообщении пресс-службы музея.В Эрмитаже добавили, что изображение блогера на стене галереи было замечено музейным смотрителем, после чего немедленно снято."Несмотря на это, посетитель успел произвести фотосъемку размещенного им объекта, с последующей публикацией информации в социальной сети. Личность его установлена", - отмечается в сообщении.Сам Кирилл Смородина отказался от комментария инцидента в Эрмитаже, объяснив корреспонденту РИА Новости, что это была "безобидная шутка".
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общество, блогер, санкт-петербург, государственный эрмитаж, россия
20:38 27.10.2021
 
Эрмитаж обратился в прокуратуру после шутки блогера с портретом

Эрмитаж обратился в прокуратуру после шутки блогера, повесившего свой портрет в музее

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Государственный музей Эрмитаж обратился в прокуратуру с требованием проверить на предмет нарушения закона шутку местного блогера Кирилла Смородина, повесившего свой портрет на стену музея, сообщили в пресс-службе Эрмитажа.
Ранее в сети Instagram у блогера Кирилла Смородины появились фото, на которых запечатлены посетители музея, разглядывающие его портрет, приклеенный на одну из стен музея в Военной галерее 1812 года Зимнего дворца. Видно, что свой портрет он стилизовал под портрет участника Отечественной войны 1812 года. В подписи к посту блогер отметил, что "ощущает ту самую квинтэссенцию жизни".
"В связи с происшествием Государственный Эрмитаж был вынужден обратиться в прокуратуру Санкт-Петербурга с заявлением о проведении прокурорской проверки и оценки действий гражданина на предмет возможного нарушения им законодательства Российской Федерации, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества", - говорится в сообщении пресс-службы музея.
В Эрмитаже добавили, что изображение блогера на стене галереи было замечено музейным смотрителем, после чего немедленно снято.
"Несмотря на это, посетитель успел произвести фотосъемку размещенного им объекта, с последующей публикацией информации в социальной сети. Личность его установлена", - отмечается в сообщении.
Сам Кирилл Смородина отказался от комментария инцидента в Эрмитаже, объяснив корреспонденту РИА Новости, что это была "безобидная шутка".
 
ОбществоБлогерСанкт-ПетербургГосударственный ЭрмитажРоссия
 
 
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