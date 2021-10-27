https://ria.ru/20211027/portret-1756580019.html

Эрмитаж обратился в прокуратуру после шутки блогера с портретом

Эрмитаж обратился в прокуратуру после шутки блогера с портретом - РИА Новости, 27.10.2021

Эрмитаж обратился в прокуратуру после шутки блогера с портретом

Государственный музей Эрмитаж обратился в прокуратуру с требованием проверить на предмет нарушения закона шутку местного блогера Кирилла Смородина, повесившего... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T20:38

2021-10-27T20:38

2021-10-27T20:38

общество

блогер

санкт-петербург

государственный эрмитаж

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103609/62/1036096227_0:63:3420:1987_1920x0_80_0_0_fdd8e05d947e9065d7b60769da2a30e2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Государственный музей Эрмитаж обратился в прокуратуру с требованием проверить на предмет нарушения закона шутку местного блогера Кирилла Смородина, повесившего свой портрет на стену музея, сообщили в пресс-службе Эрмитажа.Ранее в сети Instagram у блогера Кирилла Смородины появились фото, на которых запечатлены посетители музея, разглядывающие его портрет, приклеенный на одну из стен музея в Военной галерее 1812 года Зимнего дворца. Видно, что свой портрет он стилизовал под портрет участника Отечественной войны 1812 года. В подписи к посту блогер отметил, что "ощущает ту самую квинтэссенцию жизни"."В связи с происшествием Государственный Эрмитаж был вынужден обратиться в прокуратуру Санкт-Петербурга с заявлением о проведении прокурорской проверки и оценки действий гражданина на предмет возможного нарушения им законодательства Российской Федерации, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества", - говорится в сообщении пресс-службы музея.В Эрмитаже добавили, что изображение блогера на стене галереи было замечено музейным смотрителем, после чего немедленно снято."Несмотря на это, посетитель успел произвести фотосъемку размещенного им объекта, с последующей публикацией информации в социальной сети. Личность его установлена", - отмечается в сообщении.Сам Кирилл Смородина отказался от комментария инцидента в Эрмитаже, объяснив корреспонденту РИА Новости, что это была "безобидная шутка".

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, блогер, санкт-петербург, государственный эрмитаж, россия