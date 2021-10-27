Эрмитаж обратился в прокуратуру после шутки блогера с портретом
Эрмитаж обратился в прокуратуру после шутки блогера, повесившего свой портрет в музее
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Государственный музей Эрмитаж обратился в прокуратуру с требованием проверить на предмет нарушения закона шутку местного блогера Кирилла Смородина, повесившего свой портрет на стену музея, сообщили в пресс-службе Эрмитажа.
Ранее в сети Instagram у блогера Кирилла Смородины появились фото, на которых запечатлены посетители музея, разглядывающие его портрет, приклеенный на одну из стен музея в Военной галерее 1812 года Зимнего дворца. Видно, что свой портрет он стилизовал под портрет участника Отечественной войны 1812 года. В подписи к посту блогер отметил, что "ощущает ту самую квинтэссенцию жизни".
"В связи с происшествием Государственный Эрмитаж был вынужден обратиться в прокуратуру Санкт-Петербурга с заявлением о проведении прокурорской проверки и оценки действий гражданина на предмет возможного нарушения им законодательства Российской Федерации, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества", - говорится в сообщении пресс-службы музея.
В Эрмитаже добавили, что изображение блогера на стене галереи было замечено музейным смотрителем, после чего немедленно снято.
"Несмотря на это, посетитель успел произвести фотосъемку размещенного им объекта, с последующей публикацией информации в социальной сети. Личность его установлена", - отмечается в сообщении.
Сам Кирилл Смородина отказался от комментария инцидента в Эрмитаже, объяснив корреспонденту РИА Новости, что это была "безобидная шутка".