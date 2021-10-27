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Германия перестанет оказывать помощь Судану из-за военного путча
Германия перестанет оказывать помощь Судану из-за военного путча - РИА Новости, 27.10.2021
Германия перестанет оказывать помощь Судану из-за военного путча
Германия не будет продолжать оказывать поддержку Судану в рамках координируемых Берлином международных обязательств, если военный переворот в республике не... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T01:04
2021-10-27T01:04
в мире
германия
судан
мид германии
абдалла хамдок
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БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости. Германия не будет продолжать оказывать поддержку Судану в рамках координируемых Берлином международных обязательств, если военный переворот в республике не будет немедленно остановлен, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.По словам Мааса, "военный переворот в Судане - катастрофа", которая ставит страну в опасное положение, "демократическое и мирное будущее Судана, которому привержено международное сообщество", находится под вопросом."Я решительно осуждаю действия военных, осуществивших государственный переворот, в результате которого не только были незаконно задержаны премьер-министр (Абдалла) Хамдок и другие, но и использовалось насилие против тех, кто вчера вышел на улицы в защиту демократии в Судане. Генерал аль-Бурхан и его сторонники не должны стоять на пути демократии: премьер-министр Хамдок и другие задержанные должны быть немедленно освобождены, а низложение временного правительства, возглавляемого гражданскими лицами, должно быть отменено", - заявил министр.Он добавил, что "народ Судана и премьер-министр Хамдок продолжают пользоваться поддержкой" Германии.Суданские военные в понедельник утром задержали премьер-министра страны Абдаллу Хамдока, а также еще нескольких членов правительства. Выступивший по государственному телевидению председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о введении в стране чрезвычайного положения, роспуске совета и правительства страны.Позже главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан сообщил на пресс-конференции, что Хамдок находится у него дома, с ним все в порядке. Главком ВС Судана также сказал, что Хамдок сможет вернуться к себе домой, когда ситуация успокоится и ему перестанет что-либо угрожать.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира, который был отстранен от власти.Аль-Башир был отстранен от власти в апреле 2019 года в результате военного переворота, который был вызван народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент был помещен в тюрьму.
https://ria.ru/20211027/khamdok-1756406962.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211026/perevorot-1756392499.html
https://ria.ru/20211025/sudan-1756155802.html
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в мире, германия, судан, мид германии, абдалла хамдок
01:04 27.10.2021
 
Германия перестанет оказывать помощь Судану из-за военного путча

Глава МИД ФРГ Маас заявил, что Германия перестанет помогать Судану из-за военного путча

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости. Германия не будет продолжать оказывать поддержку Судану в рамках координируемых Берлином международных обязательств, если военный переворот в республике не будет немедленно остановлен, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Военный переворот, если он не будет завершен немедленно, будет иметь серьезные последствия для международных обязательств, которые Германия в значительной степени поддерживала и координировала в последние годы. Переворот разрушил основу для этих обязательств. Германия не будет продолжать оказывать поддержку в этих условиях. Чтобы действовать сообща, мы тесно координируем свои действия с нашими партнерами", - заявил министр, его слова приводит пресс-служба МИД ФРГ.
По словам Мааса, "военный переворот в Судане - катастрофа", которая ставит страну в опасное положение, "демократическое и мирное будущее Судана, которому привержено международное сообщество", находится под вопросом.
"Я решительно осуждаю действия военных, осуществивших государственный переворот, в результате которого не только были незаконно задержаны премьер-министр (Абдалла) Хамдок и другие, но и использовалось насилие против тех, кто вчера вышел на улицы в защиту демократии в Судане. Генерал аль-Бурхан и его сторонники не должны стоять на пути демократии: премьер-министр Хамдок и другие задержанные должны быть немедленно освобождены, а низложение временного правительства, возглавляемого гражданскими лицами, должно быть отменено", - заявил министр.
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
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Канцелярия премьера Судана подтвердила его возвращение в резиденцию
Он добавил, что "народ Судана и премьер-министр Хамдок продолжают пользоваться поддержкой" Германии.
Суданские военные в понедельник утром задержали премьер-министра страны Абдаллу Хамдока, а также еще нескольких членов правительства. Выступивший по государственному телевидению председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о введении в стране чрезвычайного положения, роспуске совета и правительства страны.
Позже главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан сообщил на пресс-конференции, что Хамдок находится у него дома, с ним все в порядке. Главком ВС Судана также сказал, что Хамдок сможет вернуться к себе домой, когда ситуация успокоится и ему перестанет что-либо угрожать.
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В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира, который был отстранен от власти.
Аль-Башир был отстранен от власти в апреле 2019 года в результате военного переворота, который был вызван народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент был помещен в тюрьму.
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В миреГерманияСуданМИД ГерманииАбдалла Хамдок
 
 
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