https://ria.ru/20211027/polsha-1756540791.html

Эксперт рассказал о механизме, позволяющем исключить Польшу из ЕС

Эксперт рассказал о механизме, позволяющем исключить Польшу из ЕС - РИА Новости, 27.10.2021

Эксперт рассказал о механизме, позволяющем исключить Польшу из ЕС

Польша не будет добровольно выходить из ЕС из-за спора с Судом Евросоюза, однако существует механизм принудительного исключения, заявил РИА Новости доцент... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T17:50

2021-10-27T17:50

2021-10-27T19:20

в мире

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польша

евросоюз

еврокомиссия

мгимо

брюссель

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Польша не будет добровольно выходить из ЕС из-за спора с Судом Евросоюза, однако существует механизм принудительного исключения, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.В среду Суд Европейского союза наложил на Польшу штраф в размере миллиона евро в день до ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда."Да, есть такая возможность, что если государство систематически нарушает демократические стандарты, оно отказывается от знаменитых европейских ценностей, то тогда, конечно, процедура исключения (страны из ЕС - ред.) может быть задействована, уже принудительного исключения", - ответил эксперт на вопрос о вероятности исключения Польши из ЕС за упорное невыполнение требований Евросоюза.По его словам, в случае, если Евросоюз не устроит позиция Польши, он будет стремиться "заморозить" ее членство в ЕС. Топорнин, однако, полагает, что в начале Брюссель будет использовать "финансовый кнут".Что касается добровольного выхода Польши из ЕС, Топорнин оценивает эту вероятность как незначительную, отмечая, что руководство страны не рассматривает такую возможность, его "устраивает экономическая система, их устраивает то, что каждый год получают очень серьезные субсидии на развитие тех или иных отраслей".В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты. Тем не менее Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда. Однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые могут угрожать независимости судебной системы. Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для финансовых санкций против Варшавы.

https://radiosputnik.ria.ru/20211027/polsha-1756503678.html

https://ria.ru/20211027/evrosoyuz-1756495558.html

варшава

польша

брюссель

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в мире, варшава, польша, евросоюз, еврокомиссия, мгимо, брюссель